Mora: "Es un sueño del que no caigo"

Rodrigo Mora tuvo una nueva oportunidad en River. Se la cedió Marcelo Gallardo, que lo rescató luego de un mal paso por la U de Chile, donde fue a préstamo en la primera mitad de 2014, descartado por Ramón Díaz. Se reencontró con el gol y la temporada pasada se despachó con 17 tantos entre torneos locales y las copas Sudamericana y Libertadores, que terminaron en la vitrina de Núñez.

Su gran nivel llamó la atención de Al-Nassr, que ofreció tres millones de dólares por su pase, y un suculento sueldo, como es natural en los países árabes. Estaba todo acordado, incluso firmó un precontrato, pero La Pulga, tras conquistar América, decidió resignar el dinero y apostar por el desafío deportivo, el Mundial de Clubes: "Empecé un proyecto en la Copa Libertadores y no podía irme sin terminarlo. Sería un sueño enfrentar al Barcelona y es una de las razones por las que también estoy acá. Nos vamos a preparar para ese partido", se sinceró en charla con La Página Millonaria.

Asimismo, el uruguayo comentó lo que sintió cuando terminó la final de la Libertadores y por qué se arrepintió a útlimo momento: "Lo estuve analizando toda la semana, porque en un principio estaba decidido a irme porque pensaba nada más que en mi familia. Pero después de vivir el partido de la final desde el lado de afuera, cuando salí al campo de juego antes del partido y me saludaron todos los hinchas, sentí un conjunto de emociones y cosas lindas que llegado el momento el viernes dije: no me voy, y me quedé. Todos mis compañeros me decían que no me fuera.. También hablé con el presidente y con Enzo. Me siento feliz, no es fácil ser feliz y yo creo que hoy me siento completamente así".

En este último año, el ex Peñarol ganó nada menos que los tres títulos de la Conmebol en el Millonario, y al respecto aseveró: "En estos últimos tiempos me tocó vivir cosas hermosas: la Sudamericana, la Recopa y ahora la Copa Libertadores. Para mí es un sueño del que no caigo. Con los años me voy a dar cuenta lo que he ganado y lo que he logrado con este club".

Uno de los anhelos del delantero es un llamado de Washington Tabárez y ser compañero de Carlos Sánchez y Camilo Mayada no solo en River, sino también en la Celeste: "Apuesto totalmente a que va a llegar una oportunidad de representar a Uruguay. Es el sueño más grande que tengo, yo sé que le puedo dar una mano a la Selección. Mientras tanto seguiré trabajando como lo hice todos estos años, para que el día que me llegue esa chance sabré aprovecharla", cerró.

Mora se queda para seguir haciendo historia. Campeón de América como sus compatriotas Antonio Alzamendi y Enzo Francescoli, en diciembre buscará materializar lo que River logró solo una vez, en 1986: ser campeón del mundo.

El golazo de Mora a Guaraní