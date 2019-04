Nicolás Sánchez: "Nos podrían haber roto la cabeza"

El central de la Academia fue muy duro con los incidentes que se produjeron el último sábado en Mendoza que no dejaron culminar el encuentro que mantenían el local, Godoy Cruz, y su equipo, Racing. “La sacamos baratísima nosotros y los jugadores de Godoy Cruz. Nos podían haber roto la cabeza, cayeron como 20 o 30 piedras a la vez” expresaba el defensor académico.

Pero no quedo ahí la charla de los incidentes y fueron a un punto de interés nacional como son los barras bravas y en ese momento Nico Sánchez no anduvo con vueltas: “Me tocó estar 4 años en Godoy Cruz y todos sabemos quién está atrás de lo que pasó. No me extrañaría que suspendieran el partido porque no le dieron plata a la barra”, y agregó: “A los delincuentes no les importa si el equipo pierde los puntos. Sólo les interesa el poder y la plata”. Posteriormente siguió haciendo referencia a su presente con la barra: “En Racing nunca vi a uno, en otros equipos en lo que he estado sí”.

A pesar de tener su opinión armada acerca de un grupo de “hinchas” que lucran en el club en el que están, Nicolás Sánchez aseguró: “Yo no me animo a denunciar a los barras. No pondría en riesgo la seguridad de mi familia y compañeros”. Sin embargo cuando fue consultado sobre que se podría hacer para cambiar la situación de los barras su respuesta fue: “Los jugadores podemos ayudar pero no somos los responsables del cambio”.

Para cerrar la nota que brindó, el defensor no dejó de lado el rendimiento de Racing en el campeonato a comparación del anterior y de lo que le queda al conjunto de la Academia: “Todos hemos mermado un poco el rendimiento a comparación del campeonato pasado. Somos conscientes que lo bajamos pero si miramos el lado positivo seguimos obteniendo resultados”.