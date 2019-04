José Luis Fernández: "No llegué a un nivel máximo todavía"

Una de las caras nuevas para esta temporada fue la de José Luis Fernández, ex mediocampista y capitán de Godoy Cruz, club en el que pudo desplegar su mejor nivel futbolístico, mostrándose como un futbolista polifuncional, dinámico, rápido, gambeteador y con muy buena pegada a media y larga distancia, con varios goles anotados de esa manera.

Pero desde que arribó a Rosario Central aún no pudo reencontrarse con esa versión de él, más allá de haber rendido correctamente en los últimos partidos. Consciente de eso, Fernández expresó en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino de hoy que el Chacho (Coudet) "me corrió un poquito más para la banda, es mi posición natural", agregando que "tengo la confianza que no tenía el semestre pasado". Pero no dio vueltas y dejó en claro que aún "no llegué a un nivel máximo todavía", admitió que con continuidad "puedo seguir dando mucho más de lo que vengo dando, con el correr de los partidos si sigo jugando seguramente voy a seguir levantando".

Otro de los puntos bajos a nivel personal es su falta de remates al arco, un arma que utilizaba constantemente en Godoy Cruz. Sobre esto José Luis aludió a que se debe a que "por ahí no encontré la posibilidad de pegarle al arco de afuera, en alguna jugada por ahí encontré a un compañero mejor ubicado como para yo pegarle al arco", pero no dudó en que "si tengo la posibilidad le voy a pegar, como lo he hecho siempre". Además señaló que para un jugador el hecho de estar jugando "influye mucho, tanto en lo fubolístico, en la vida personal, ojalá siga así por el resto del torneo".

Por último, se mostró contento luego de que el Canalla saliera airoso de la seguidilla de partidos que tuvo en la última semana. "En siete días se consiguieron tres triunfos muy importantes, lo que nos permite todavía dar pelea en el torneo y en la Copa Argentina. Se jugó un gran partido contra Belgrano, hubo mucho desgaste físico con Ferro y Unión, sabiendo la seguidilla de partidos que tuvimos, ahora tuvimos una semana normal como para descansar y preparar bien el partido con Arsenal así que se llega bien", finalizó.