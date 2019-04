Tevez sabía que volvería

Durante la gira de la Selección Argentina en Estados Unidos, algunos jugadores estuvieron dando entrevistas, Carlos Tevez fue uno de ellos, platicó con Fox Sports sobre sus recientes llamados al conjunto nacional tras haber estado fuera del proceso del anterior entrenador, Alejandro Sabella, también de su entendimiento con Messi en el campo y de la posición que Gerardo Martino le eligió.

De entrada fue directo y dijo que confiaba en volver a la selección, ya que estaba demostrando su buen nivel en su club, por ese entonces la Juventus de Italia y sabía que aún podía aportar a la escuadra nacional: "Sabía que con el cambio de técnico iba a volver al seleccionado. Estaba haciendo las cosas bien y nunca sentí que mi ciclo en la selección estuviera terminado".

Tevez era consciente de que no tendría oportunidad de jugar con la Albiceleste con Sabella, porque no lo llamó desde el inicio: "Con Sabella era distinto porque desde el primer momento no estuve en sus planes. Sabía que no iba a estar. Cuando asume un entrenador, la primera, segunda, tercera convocatoria son fundamentales, porque uno sabe la idea del entrenador y a qué apunta".

Confesó que se sentía enojado por no poder estar en las convocatorias y buscaba la forma de despejarse y así evitar mirar los partidos que le traían recuerdos:"No miraba mucho los partidos. Trataba de hacer otras cosas en esos momentos. Jugar al golf, me iba a correr... La verdad es que me enojaba y me dolía no estar. Más porque sentía que estaba haciendo las cosas muy bien. Por eso evitaba los partidos. Me hacían recordar cosas. Cuando íbamos en el micro para la cancha, el vestuario, el himno, todo... Se hace difícil estar afuera".

El Apache contó que no es que no se entienda con Lionel Messi en la cancha, sino que han tenido pocas oportunidades de jugar juntos: "Lo que pasa es que cuando a Leo le tocó jugar, a mí no. Y cuando me tocó jugar a mí, él no jugó. Creo que sólo jugamos con continuidad un solo torneo, la Copa América con Basile (Venezuela 2007). Pero después no es que jugamos siempre y no funcionamos".

Para finalizar, dijo estarse adaptando a la posición que le asignó el 'Tata' Martino, pues en su época en el Manchester City jugó como punta: "Martino me quiere bien de 9. Hace mucho que no juego en ese puesto. Creo que la última vez fue en el Manchester City, que con Mancini jugaba solo arriba. Pero me adapto tranquilamente. No es algo que no sepa hacer. Me adapto bien, no me preocupa eso", cerró.