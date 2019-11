Resultado Boca - San Lorenzo en Liga Argentina 2015 (0-1)

Ahora sí, damos por terminada una nueva transmición de VAVEL.com; recordá que podés seguir todas las novedades del fútbol argentino y mundial en VAVEL. ¡Hasta la próxima, gracias por acompañarnos!

Partido por lo menos raro. Boca controló las acciones por lo menos 80 de los 90 minutos. Si bien San Lorenzo comenzó mejor ambas etapas, luego se diluía y el Xeneize se hacía dueño de la pelota. El cansancio de Arias le dio a Palacios la posibilidad de comenzar a mostrarse como figura del complemento, siendo Bentancur el mejor de la primer hora de juego. Sin embargo, esas injusticias que siempre da la vida hicieron que él mismo fuera quien regaló la pelota a Matos en la puerta del área, que definió por lo bajo ante la salida de Orion, que no podía hacer más.

Boca fue más, pero lo que importa al final es quién se lleva los tres puntos y, ahora, el conjunto de Arruabarrena perdió la posibilidad de escaparse o al menos mantener la punta y va con el ánimo cambiado a el Monumental para visitar a River, en otro partido clave por el campeonato.

Llora Bentancur mientras abandona la cancha, sabiéndose responsable del gol. Luego de la pelea, se acercan a consolarlo sus compañeros.

Se va San Lorenzo, pero una provocación de Blanco hace reaccionar a Meli y vuelven los encontronazos. Ya los dos entrenadores se llevan a sus jugadores a los vestuarios.

Hay incidentes entre el Cata Díaz y algunos jugadores de San Lorenzo. Manotazo de Blanco y reacción del defensor. Se llevan al Cata y separan a Blanco. Caruzzo se acerca a tranquilizar a su ex compañero.

Señoras y señores, se acabó el partido y ¡ganó San Lorenzo!

93' Centro al área ¡cabezazo de Calleri! ¡Muy cerca! Se salva de milagro San Lorenzo.

92' Se desespera Boca. Es todo pelotazo. La defensa de San Lorenzo saca todo y Torrico bajó la persiana. Hay corner para el local y ¡es la última jugada!

Había hecho un gran partido, era de las figuras, pero regaló la pelota fatal. La presión de Buffarini fue fundamental y Bentancur regaló la pelota a Matos, que no se achicó ante la salida de Orion y definió de zurda al fondo de la red.

91' Pelotazo a la defensa de Boca. Bentancur quiere tocar con Díaz, ¡se la regaló a Matos! Enfrenta al arquero y ¡gol! ¡Gooooool de San Lorenzo!

90' Tres minutos más.

89' Centro de Pérez. Otra vez Meli y nuevamente Torrico soluciona.

88' Centro al área de Cubas, saca la defensa ¡toma el rebote Meli! ¡Torrico! Impresionante el arquero que tira la pelota al corner.

88' El árbitro señala arco, se enoja Chávez que, también por protestar, se gana la amonestación.

88' ¡Atención que va Boca! ¡Pase excelente de 50 metros de Cubas para Chávez! Se lleva la pelota el delantero, pero la tira larga y la pelota rebota en Caruzzo y se va al corner.

86' Se lleva la pelota Pérez yendo al piso, el árbitro cobra mano y el jugador reacciona enérgicamente. Por la protesta, se gana la amonestación. El primero en Boca.

85' ¡Cinco minutos finales! Se va adelantando San Lorenzo, pero la presión de Boca ahoga estos intentos de ataque.

84' Se llevaba la pelota Boca por la banda y se pinchó. Discusiones entre Meli, Ortigoza, Peruzzi y Blanco, ya que los locales pretenden que se entregue donde quedó inutilizado el balón, pero los Santos la quieren lejos. Se enfría el juego.

84' El centro va pasado. Baja la pelota Calleri, se la lleva Tobio y la pelota corresponde a Boca desde la banda.

83' Falta de Ortigoza sobre Monzón. Buen tiro libre para Boca.

82' Vuelve a aparecer Ortigoza armando el juego en el Ciclón. Pelota para Kalinski, ¡pase de primera para Kalinski! Gran control, pase para Rolle y ¡se llevó puesta la pelota! Sorprendió el pase de Blanco y el ex Olimpo y Arsenal de Sarandí no pudo hacer pie.

81' Siguen calentando los suplentes de Boca. Aceleran Pavón y Cristaldo. El Vasco Arruabarrena presta especial atención a Bentancur, tocado.

80' Centro de Pérez pasando el punto de penal, ¡cabezazo de Calleri! Muy cerca. Saque de arco.

79' Vuelve el partido a su normalidad, que se gestó a lo largo de los 80 minutos que casi se están cumpliendo. Controla Boca, ataca mientras el Santo se defiende. Tiro de esquina de Boca.

78' Corta Cubas en la mitad de la cancha. La pelota se va larga y recupera nuevameente. Avanza el juvenil y ¡saca el remate! Le salió débil, controla Torrico.

77' Cambio en Boca: entra Andrés Chávez, sale Palacios.

75' Primeros indicios de un cambio efectivo: la pelota pasa por Ortigoza, que genera la primer ocasión para San Lorenzo en muchos minutos. La jugada fue interrumpida por Monzón, que juega con Calleri.

74' Buen centro de Monzón que encuentra a Tobio, pero la pelota fue llovida a las manos del arquero visitante.

73' Calleri vuelve a aparecer por la izquierda. No sólo evita las subidas de Buffa, sino también se auto crea ocasiones. Tiro de esquina para el local.

73' Cambio en San Lorenzo: sale Villalba, entra Néstor Ortigoza.

72' Centro de Monzón y Buffarini al corner. Sin embargo, el línea marca que la pelota salió durante el centro.

71' No aparece San Lorenzo. Boca ataca constantemente y Palacios explota la banda derecha. Remate cruzado de Seba que se desvía en Caruzzo y hay corner para Boca.

68' Levantó notablemente Palacios, que está convirtiéndose en la figura del segundo tiempo. Combina con Bentancur, el mejor del primero, y consigue un corner.

67' Cambio en San Lorenzo: sale Cauteruccio, entra Mauro Matos.

66' Pelotazo largo para Palacios, la pelota pica ¡y Palacios va! Es más rápido el tucumano que Arias, de nuevo mal cálculo. Pierde el defensor, mano a mano Palacios y ¡travesaño! La pelota rebota en el horizontal y sale de la cancha.

64' Envío de Pérez, saca la defensa. Se hacen un lío entre Pérez, Peruzzi y Meli. La pelota rebota en Mercier ¡Centro de Peruzzi a la cabeza de Calleri! ¡Qué cerca! La pelota roza el travesaño y sale.

63' Sin Barrientos en cancha, comienzan los problemas para Arias. Corner para Boca luego de un mal cálculo del lateral.

62' Cambio en San Lorenzo: sale Barrientos, entre Martín Rolle.

61' ¡Atención! Se tiró Barrientos luego de los primeros pasos, no puede mover la rodilla derecha. Cambio obligado en San Lorenzo.

61' Vuelve a ingresar Barrientos y continúa el juego.

60' Queda muy dolorido el Pitu, ¡atención que pide atención! Entran los médicos a atenderlo y se lo llevan en carro.

59' Ataca Boca. Pelota picando para Meli, ¡increíble taco para Palacios! Se la lleva el tucumano, apertura para Peruzzi y saca Barrientos, que queda golpeado.

57' Cambio en Boca: adentro Luciano Monzón, afuera Colazo.

56' Otra vez el control de la pelota es de Boca. Tanto así que, sin encontrarla, Mercier se paró entre los centrals y colabora en defensa.

55' Otra vez Palacios apareciendo y apilando hombres. La pelota para Meli, lo tocan abajo y la pelota se pierde. Se enoja el volante porque no le cobran la falta.

54' Está tocado Pablo Pérez. También Colazo. Se empiezan a mover los suplentes de Boca.

53' Está enchufadísimo Palacios. Aparece en todos los ataques y junta hombres para que Calleri tenga mucha más libertad. Aparece menos Bentancur.

52' Ataca San Lorenzo. ¡Atención que encara Blanco! ¡Se resbaló Colazo! Está solo Blanco con Orion, ¡llega de atrás Cubas para tocar apenas la pelota y hacer que el arquero se quede con la pelota.

50' Está mejor parado en mitad de cancha San Lorenzo. Aparece de a poco Kalinski, pero los ataques ahora por ambas bandas del local hacen que los volantes blaugranas no consigan receptores.

49' El centro fue al punto de penal, pero logró sacar Yepes. Pelota en mitad de cancha que corresponde al Ciclón.

49' Buena escalada de Meli por la izquierda. Buffarini se ve eobligado a no subir con tanto ímpetu. Corner para Boca.

48' Boca cambia sorpresivamente y ataca la banda izquierda. Buffarini estaba demasiado adelantado y ¡pasa fácil Calleri! Vuelve a toda velocidad el ex Ferro y saca la pelota al lateral.

47' Pérez y Colazo para pegarle a la pelota. Le pega el diestro pero la pelota se va muy por arriba del travesaño.

46' Ataca Boca. El plan de ir por defensa sigue firme, aprovechando los problemas de marca que tiene Arias. Pasa Palacios al lateral, pasa un segundo ¡y un tercero! Encara a Yepes y ¡falta! Tiro libre peligrosísimo para Boca. Piden la segunda amarilla para el colombiano, que se salva de nuevo.

45' Vuelve a empezar con todo San Lorenzo. Buffarini amenaza por la derecha. Dos envíos consecutivos que rechaza la defensa. Finalmente, pierde Buffa y hay saque de arco.

Los equipos están en la cancha. Mueve Boca. ¡Se viene el segundo tiempo!

Terminó la primera mitad. Con la sola aparición de Bentancur, Boca es muy superior a San Lorenzo, manejando la pelota y, con ella, los hilos del partido. Este dato es más que importante, ya que tanto el Pichi Mercier, como Kalinski son jugadores que necesitan el balón para distribuir el juego y generar ocasiones. Por suerte para el Santo, Buffarini y Villalba son por lo menos polifuncionales y se adaptan bien a casi cualquier partido. Con ellos, los contraataques se hicieron el arma principal de los de Edgardo Bauza, que explotan la banda derecha.

Justamente eso mismo es lo que Boca utilizó como favorito. Los ataques xeneizes comenzaron en el centro del campo, con la salida de Cubas con Bentancur. El uruguayo atacó por el centro y remató de lejos, pero, además, supo abrir la banda derecha para las apariciones de Pérez y Peruzzi, que hicieron perder el control a Arias y provocaron la bajada de Barrientos, haciendo que el Santo perdiera poder de fuego en ofensiva.

Se vienen 45 minutos que prometen mucho. Los punteros se la juegan en un tiempo y ninguno quiere dar el brazo a torcer.

46' Falta en mitad de cancha, tiro libre para San Lorenzo. Se acerca Torrico para enviar la pelota al área, pero el árbitro Fernando Echenique dice que se acabó el primer tiempo.

Un minuto más.

45' Centro de Pérez que queda corto, vuelva a meter en el área Palacios. Sale Torrico ¡que vuelve a pifiar con los puños! Saca Caruzzo finalmente.

44' Amonestado Buffarini por la falta anterior. Llega el centro de Pérez, ¡la baja Díaz! Corner xeneize.

43' Está mucho más adelantado en el campo San Lorenzo, pero sale Boca de contra. Maneja Meli, falta de Buffarini sobre Pérez, pero hay ley de la ventaja. Pelota para Bentancur, maneja el uruguayo que limpia para Meli y hay falta. Tiro libre para Boca.

42' Va Barrientos, ¡jugada preparada! Villalba por derecha, ¡tira el buscapié! ¡Qué cerca! Pasó entre todas las piernas la pelota.

41' Se viene el Cuervo, la pelota es de Barrientos, ¡gran movimiento para eliminar a Meli! Vuelve el ex Colón y cometa falta. Buen tiro libre para el Santo. Se salva de la amarilla Meli, pero sólo por reiteración de infracciones.

40' Buena jugada de San Lorenzo, apertura a la derecha, ¡llega Cauteruccio! Offside. Sale Boca del fondo.

39' Sólo amarilla para el colombiano. Era clara patada de expulsión para Yepes, pero se salvó y es el primer amonestado de la noche. Devuelve la pelota San Lorenzo.

39' Durísima plancha de Yepes sobre Palacios, que queda muy dolorido en el borde de plancha. Echenique deja seguir, Boca pierde la pelota y ¡el árbitro no vuelve atrás! Recupera el Xeneize y saca la pelota para que atiendan al tucumano.

38' Advertencia de Echenique para Cauteruccio, por un manotazo en el rostro de Díaz. No hay amonestados aún.

37' Llegaba bien San Lorenzo, pero Buffarini agarró de un brazo a Díaz y cometió infracción. Está un poco más adelantado el Cuervo.

36' Luego de cinco minutos de inconexiones, llegó una nueva chance, otra vez para Boca. Cubas sacó en defensa, Bentancur dejó pasar, engañando a su marcador y Meli transportó la pelota hasta Palacios, pero el pase fue larguísimo y la jugada murió en la línea de fondo.

34' El partido, después de tantas fricción y ataques, entró en una etapa de tranquilidad. Mucho lateral en tres cuartos de cancha y mediocampo.

31' Nueva infracción sobre el Pitu Barrientos, otra vez de Meli.

31' Centro de Pérez. Puñetazo de Torrico, ¡quedó corto! Revolea Yepes. Lateral para Boca.

30' Falta de Kalinski en tres cuartos de cancha sobre Pérez. Tiro libre para Boca.

29' Aparecen algunos síntomas de desesperación en Boca, que está cada vez más apresurado por marcar y va verticalizando el ataque. Sólo Bentancur permite un freno en las revoluciones.

28' Las subidas de Peruzzi, Bentancur y Pérez, armando el juego por la derecha, hacen que el pibe Arias tenga más trabajo del esperado, haciendo a Barrientos quedar casi como un defensor más.

26' Aunque el juego de Boca se gesta en el medio y se distribuye por la banda derecha, Buffarini y Caruzzo están con mucho trabajo, ya que las pelotas van cruzadas para las peligrosas diagonales de Calleri.

25' Centro de Colazo, sacan la pelota, ¡volea de Palacios! Saca la defensa. Se está salvando San Lorenzo de Almagro.

25' Bentancur con la pelota, tiene espacio y ¡sacó el remate! ¡Torrico! Excelente el arquero azulgrana. Buffarini quiere salir, pierde la pelota, Palacios se la lleva y ¡falta! Tiro libre para Boca.

24' Centro de Pérez para Tobio. La baja el ex Vélez Sarsfield, pero la va a sacar Caruzzo. ¡Se resbaló! No se avivo Meli y el defensor logró sacar la peltoa del área.

23' Peruzzi toca con Meli, ¡centro para Calleri! Con lo justo Caruzzo al corner.

23' Ahora el jeugo es por derecha. Con paciencia, Boca escala posiciones en la cancha y Peruzzi va mejorando su juego.

21' Pérez y Bentancur manejan todo el partido. Entre ellos arman las jugadas de Boca, que es el dominador de la pelota. San Lorenzo está cada vez más agazapado en su área, esperando los contraataques que recurrentemente consiguen.

20' Queda golpeado Meli en Boca. ¡Nuevo caño de Pérez que levanta a la hinchada! La pelota la controla el equipo local.

20' El centro iba al primer palo, pero la pelota quedó boyando y la jugada terminó con fata en ataque.

19' ¡Está solo Cauteruccio! Se va mano a mano con Orion entrando por la derecha, ¡pero llega Palacios como un rayo y tira la pelota al corner!

19' Centro de Pérez que queda corto nuevamente. Sale la contra.

18' Colazo juega en corto con pérez, que la devuelve. Jugada preparada. ¡Buen centro para Díaz! Nuevo corner.

17' Calleri se abre por las bandas y, en este caso, consigue un nuevo corner xeneize.

16' Barrientos es de lo más claro en San Lorenzo. Apareciendo por ambas bandas, principalmente en la izquierda, genera faltas en defensa y es un alivio para el lateral Arias.

15' El envío quedó corto y Meli se encerró solo contra la esquina, pero resolvió bien y la pelota rebotó en Blanco. Sale Boca del arco.

15' Nuevo tiro de esquina azulgrana. El centro va a ser de Blanco.

14' Centro de Barrientos desde la esquina y despeje de Cubas. Boca llega con mejor fútbol colectivo, pero queda mal parado y San Lorenzo busca las contras.

13' Buena oportunidad para San Lorenzo. Buena jugada por derecha, remate de Villalba casi sin ángulo e intervención de Orion. Corner blaugrana

12' Nueva chance de Boca. Calleri quiso asistir a Palacios, pero una intervención justa de Yepes dejó al Xeneize quejándose por una supuesta mano en el área, pero sin gol.

12' Va la contra de San Lorenzo. Cauteruccio por defensa, ¡está solo con Colazo! La hizo mal el uruguayo y terminó regalando la pelota.

Estaba solo Meli, casi en el punto de penal, pero Buffa evitó el tanto casi en la línea.

11' ¡Atención que va Boca! Otra vez Bentancur, pase para Calleri, dos hombres en el camino. ¡Centro atrás de Jony! ¡El remate a quemarropa de Meli pegó en Buffarini!

11' Boca es ampliamente superior cuando la pelota la agarra Bentancur. Otra chance perdida de Boca.

10' Boca pierde muchas pelotas por desatenciones. Muchas veces no se entienden entre Cubas y Pérez, que no se deciden en quién va a las divididas.

9' ¡Gran chance para Boca! Caño de Pérez en mitad de cancha, regalo de Arias en defensa y despeje de Barrientos, que quedó muy dolorido en su tobillo derecho.

8' Llega el centro de Barrientos, pero estaba bien plantada la defensa. Luego, el Pitu quedó en offside al momento de recibir.

8' Se retrasa el envío. Advertencia de Echenique para las parejas Caruzzo-Tobio y Díaz-Cauteruccio, que se agarraban en el área.

7' Buffarini empieza a preocupar por derecha. Córner para San Lorenzo.

6' Mucho pelotazo de ambos bandos. Envíos buscando el aguante de Calleri de un lado. Misma idea buscando a Cauteruccio del otro.

5' Comienza a adelantarse el Ciclón. De a poco, Boca se mete en su área.

4' Colazo y Pérez para pegarle. La movió el ex Newell's, pero el remate del zurdo dio en la barrera.

3' Buen ataque de Boca. Excelente arranque de Bentancur, que maneja los hilos del equipo. La pelota era de Meli y hay falta muy peligrosa cerca del arco de San Lorenzo.

3' Presión alta y toques rápidos para Boca. Más plantado en media cancha y defensa San Lorenzo.

2' Falta de Peruzzi en ataque. Tiro libre para San Lorenzo.

1' Mal envío de Colazo. La peltoa a las manos de Torrico .

1' El centro quedó corto, pero Caurzzo devolvió al córner.

0' Se juntaron Bentancur y Calleri. Córner para Boca.

0' Salió con todo San Lorenzo. Offside de Cauteruccio cuando buscaba el área.

0' ¡Arrancó el partido!

Recordamos: el árbitro es Fernando Echenique. Su asistente n°1 es Ariel Scime, mientras que el n°2 es Diego Verlotta. El árbitro suplente, Federico Beligoy

Sale San Lorenzo, sale el escolta, ¡se viene el arranque del partido!

¡Ya está Boca en la cancha!

San Telmo, Almagro y Atlético Tucumán son tres de los cuatro equipos con los que tiene igualdad de triunfos y derrotas (el cuarto es Crucero del Norte, con quien nunca se enfrentó, pero aparece entre estos ya que lo harán en este campeonato)

San Lorenzo es uno de los únicos dos equipos de los que hoy por hoy están en Primera División contra los que Boca tiene historial negativo. El otro es Aldosivi: una victoria y dos derrotas para los de La Boca.

Recordemos que, hasta hoy, el historial del profesionalismo marca una gran diferencia para el Santo, que tiene 72 victorias contra el Xeneize, 10 de ventaja sobre las 62 derrotas (49 empates).

Más atrás, por ahora, este el actual Campeón de América, River, que, de todas formas, tiene un partido menos. Racing, más rezagado, requiere que se den muchos resultados a su favor.

Por otra parte, en caso de victoria de quien hoy es visitante, la punta quedará aún más disputada, con sólo cinco tantos entre primero y tercero.

Una victoria del Xeneize lo pone a cinco puntos de ventaja sobre el Cuervo, con siete partidos por jugar (21 unidades).

Con la victoria de River Plate por 4-1 sobre Nueva Chicago de hace minutos, la zona alta de la tabla quedó así:

Boca Juniors: Agustín Orion; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Daniel Díaz, Nicolás Colazo; Marcelo Meli, Andrés Cubas, Pablo Pérez; Rodrigo Bentancur; Sebastián Palacios y Jonathan Calleri.

En el banco de suplentes blaugrana, junto al DT Edgardo Bauza, estarán atentos a cualquier cambio: José Devecchi, Mauro Cetto, Franco Mussis, Néstor Ortigoza, Martín Rolle, Fernando Elizari y Mauro Matos.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Julio Buffarini, Matías Caruzzo, Mario Yepes, Ramiro Arias; Héctor Villalba, Enzo Kalinski, Juan Mercier, Pablo Barrientos; Sebastián Blanco y Matías Cauteruccio.

¡Media hora para el arranque del partido de la fecha! Recordamos las formaciones, confirmadas por ambos clubes

Así luce la Bombonera en estos momentos

En la previa del Clásico, la reserva del Xeneize superó a la del Cuervo por 3-0, con goles de Alexis Messidoro, Tomas Pochettino y Agustín Bouzat.

¡Buenas tardes a todos! Estamos a poco menos de una hora para el comienzo del partido. Quedate viviendo el minuto a minuto de Boca - San Lorenzo con nosotros en Vavel.com

Estos serían los once de Bauza para visitar la Bombonera: SebastiánTorrico; Julio Buffarini, Matías Caruzzo, Mario Yepes, Ramiro Arias; Héctor Villalba, Juan Mercier, Enzo Kalinski, Pablo Barrientos; Sebastián Blanco; Martín Cauteruccio.

Los probables once de Arruabarrena: Agustín Orion; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Daniel Díaz, Nicolás Colazo; Marcelo Meli, Andrés Cubas, Pablo Pérez; Rodrigo Bentancur; Sebastián Palacios, Jonathan Calleri.

Último partido Boca Juniors - San Lorenzo:

Por último, el defensor aclaró que por ahora prefiere no hablar sobre su continuidad: "Estoy pensando en el partido del domingo y después el tiempo dirá. Hay una relación muy abierta con el cuerpo técnico y los dirigentes".

El colombiano aseguró que aguardan por Ortigoza, quien podrá ser parte del clásico: "Es un jugador importante y veremos cómo llega. Si puede estar, acá lo vamos a estar esperando".

En conferencia de prensa, Mario Yepes, uno de los pilares del Patón en defensa, se refirió al choque ante Boca: "Todo el mundo juega desde hace rato el partido. Ojalá se pueda disfrutar. No estamos en igualdad de condiciones porque ellos llegan con dos puntos más".

A diferencia de su DT, el ex San Lorenzo se refirió al choque de la próxima semana ante River: "Han sido muy parejos pero se recuerda mucho lo que pasó en la Libertadores y la Sudamericana. Hay oportunistas, tengo un lugar que a muchos les gustaría ocupar. Siempre hay intereses y todos se creen con derecho a opinar. No hablo de las glorias del club, si tomamos a esas críticas como valederas. Yo hablo de los oportunistas que esperan que a Boca le vaya mal".

El portero concuerda con Arruabarrena, acerca de la necesidad de ganar algo esta temporada: "Tenemos que coronarlo con un título, en Argentina se mide por eso. La vara es ganar y sino no servís. La locura de ganar y ganar lleva a que alguno piense como lo hace el Vasco. Yo no estoy muy lejos".

En diálogo con Indirecto (TyC Sports), Agustín Orion se refirió al partido de esta tarde ante San Lorenzo: "Es un partido importante, pero no define nada. Pienso que la fecha se tendría que haber postergado porque hay muchos jugadores que no van a estar. No sé si San Lorenzo pierde o no, me preocupo por mi equipo".

Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre el Xeneize y el Ciclón. Esta es la cuarta temporada del árbitro en la máxima categoría, donde dirigió un total de 56 partidos.

El Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como la Bombonera, albergará el encuentro entre Boca Juniors y San Lorenzo. El recinto, inaugurado el 25 de mayo de 1940, tiene capacidad para 49.000 espectadores.Por su parte, San Lorenzo no tendrá a Emmanuel Mas, convocado a la Selección Argentina,

Por el lado de San Lorenzo, Emmanuel Mas, convocado por la Selección Argentina, no podrá ocupar su lugar sobre la banda izquierda y será reemplazado por Ramiro Arias. Néstor Ortigoza, titular y capitán del seleccionado paraguayo, acordó jugar solo ante Chile, por lo que podría estar ante Boca.

Vale recordar que, por ser fecha FIFA, Boca no podrá contar con Carlos Tevez, Fernando Gago (ambos con el seleccionado argentino), Nicolás Lodeiro (Uruguay) y José Fuenzalida (Chile).

En San Lorenzo, de a poco, el goleador se va despertando y el equipo lo siente. Martín Cauteruccio dejó atrás esa lesión que lo marginó un buen tiempo de las canchas y, con goles, responde a la confianza de Bauza y los hinchas. El uruguayo será la pesadilla del Xeneize.

No estará Tevez, pero la presencia de Jonathan Calleri es garantía de goles. El ex All Boys estará jugando por el artículo 225, ya que fue expulsado ante Gimnasia (LP). El atacante está atravesando un gran momento y varios equipos europeos ya posaron su mirada en los goles de este talentoso atacante.

Para finalizar, al ser consultado sobre el Superclásico de la próxima semana, el DT demostró estar enfocado en este encuentro: "Ahora tengo la cabeza puesta en el partido del domingo. A partir del lunes comenzaré a pensar en el Superclásico".

"Si juega Bentancur vamos a tener más juego mitad de cancha, es joven y sabe que tiene la gran oportunidad de mostrarse ante las ausencias", explicó el Vasco.

Aunque no confirmó que equipo utilizará para enfrentar al Ciclón, ya que "hay algunos jugadores con molestias", Arruabarrena se refirió a Rodrigo Bentancur, una de las joyitas xeneizes y posible titular ante el conjunto de Boedo.

El técnico xeneize disfruta de la emoción que produjo la llegada del tan controvertido torneo de largo: "Muchos criticaban a los torneos largos pero al final se demostró que son interesantes. Cerca del final hay varios equipos dando pelea".

Por su parte, el Vasco Arruabarrena dialogó con los medios en una conferencia de prensa previo a este choque y aseguró que será un partido complicado "para los dos".

"Lo vengo hablando, ella (Marisa, su mujer) quiere volver (a Ecuador) pero bueno, ya está un poco resignada a que nos vamos a quedar un año más. Conmigo lo económico no va a ser un problema para el club", concluyó el técnico.

Por último, se refirió a su continuidad, que parece ir viento en popa. "Está todo dado para seguir, pero como el fútbol es tan cambiante, veremos qué pasa en noviembre", sostuvo Bauza.

Además, el Patón se mostró contento por el trabajo que viene realizando su equipo. "Esto va a ser peleado hasta el final. Nosotros estamos conformes con lo que venimos haciendo, pero sabemos que no nos alcanza", manifestó el ex Liga.

"No coincido con eso de que Boca depende de Tevez. Tiene un plantel de jerarquia y que, al igual que nosotros, está preparado para afrontar este tipo de partidos", expresó el DT.

El entrenador del equipo de Boedo consideró que no tienen ventaja sobre Boca, por el hecho de que Carlos Tevez no forme parte del encuentro.

En un mano a mano con Olé, el Patón Bauza aseguró que en estos partidos "no importa el historial", ya que cada vez que dos equipos como estos se enfrentan "es un partido diferente".

Sin embargo, uno de los triunfos más recordados por los hinchas xeneizes es el 7-1 en cancha de San Lorenzo, por el Apertura 2006. Con un hatrick de Martín Palermo, un doblete de Rodrigo Palacio, un gol de Nery Cardozo y otro de Andrés Franzoia, Boca goleó al Ciclón.

Una de las últimas goleadas históricas en este clásico:

La mayor goleada en la Bombonera se produjo en 1981. Por la fecha 24 del Metropolitano. Boca venció por 4-0 al conjunto azulgrana.

El equipo de Boedo ganó en 72 ocasiones, 10 veces más que Boca. Los 49 partidos restantes culminaron en igualdad.

Boca y San Lorenzo se vieron las caras en 183 ocasiones. Los de Boedo llevan un buen margen en el historial ante los de la Ribera.

Resumen del último encuentro como visitante del Ciclón:

Luego de su igualdad ante el conjunto de Claudio Vivas, los de Boedo se bajaron de la punta, aunque permanecen muy cerca del Xenize. Los de Arruabarrena lideran con 49 y a dos puntos, lo sigue San Lorenzo.

Por su parte, el Ciclón no pudo con Banfield en la última fecha. Los de Edgardo Bauza jugaron un partido interesante, pero les faltó la estocada final para lastimar al Taladro, que pudo haberse llevado los tres puntos en el complemento.

Último encuentro de local de Boca Juniors:

El Xeneize llegó a los 49 puntos, con su victoria de la semana pasada ante Gimnasia (LP), y es el único líder del torneo. Hoy, tiene la chance de alejarse a cinco puntos de su máximo perseguidor: San Lorenzo.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1. Su visita al Bosque no fue sencilla, pero gracias a los goles de Nicolás Lodeiro y Andrés Chávez, logró quedarse con los tres puntos.

¡Bienvenidos a una nueva transmisión en directo de VAVEL! En esta ocasión, compartiremos minuto a minuto todo lo que suceda en el partido Boca Juniors vs San Lorenzo por la fecha 23 del Torneo Julio Humberto Grondona.