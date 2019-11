Riquelme: "No podría jugar ahora porque Carlitos está usando mi camiseta"

Sin dudas es uno de los grandes ídolos xeneizes. Palabra más que autorizada para opinar acerca de la actualidad del club. Juan Román Riquelme fue reconocido por la legislatura porteña como figura destacada del deporte y aprovechó para responder algunas preguntas. Claro, como de costumbre, sus palabras causaron mucho revuelo en el Mundo Boca.

"Largué el fútbol. Amo a mi club como todos ustedes. El único partido que me da ganas de jugar es el del domingo (contra River). Espero que el equipo lo haga bien y que Boca pueda ganar", dijo en conferencia de prensa en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

Román recordó su llegada al club y su salida del mismo, luego de algunos entredichos con Daniel Angelici: "Llegué a Boca a los 17 años y mi único sueño era jugar un partido en la Bombonera, y ahora tengo la suerte de ser el jugador con más presencias en ese estadio, el más lindo del mundo. Para los hinchas y para mí, hubiera sido lindo terminar jugando con la camiseta de Boca, pero lo pensé mucho e hice lo que tenía que hacer. Aunque parezca un loco, tengo principios".

Ya pasaron ocho meses desde que anunció su retiro y, como buen ex jugador, Riquelme valora sus épocas de jugador. "Uno como jugador de fútbol no se da cuenta de lo rápido que pasa todo. De grande empecé a disfrutar más de cada entrenamiento y cada vestuario. Pasó todo rapidísimo. Se disfrutó al máximo, he tenido grandes técnicos y grandes compañeros, que me ayudaron a ganar muchos títulos. Los hinchas de otros clubes me tratan con respeto. Que no me insulten por la calle ya es un logro", expresó el ídolo xeneize que, además, aseguró que no sabe "si ahora puedo coordinar o repetir las cosas que hacía".

Román aprovechó para reconocer el cariño que le brindan todos los hinchas xeneizes: "El hincha de Boca me ha dado mucho más de lo que yo le di. Y tuve siempre una gran ventaja sobre el resto, porque yo jugaba como jugador y como hincha, y eso es un extra porque siempre tenía algo más para dar".

Por otro lado, el Diez le pegó al periodismo al afirmar que "lo de líder positivo o negativo es toda una mentira. El que le da bola a la prensa es líder positivo y el que no le da bola a la prensa es negativo. Y el que juega bien, juega bien y nada más".

En vísperas al Superclásico, Román recordó la eliminación de la Copa Libertadores en manos de River. "No es fácil quedar afuera de la Sudamericana y a los cinco meses de la Libertadores. Sabemos que hubo un inconveniente en el que tuvimos la suerte de que ningún jugador de River saliera lastimado. Primero que nada, siempre está la salud de los jugadores. Pero más allá de eso, nadie dijo que en el primer tiempo en cancha de Boca durante esos 45 minutos no pateamos al arco. Se habla tanto del aerosol famoso, que es algo normal porque no puede pasar, pero nadie habló de fútbol. Yo quiero un equipo que patee al arco, que genere situaciones. Como dije hace unos meses, Boca pelea mucho, corre mucho y juega poquito", analizó el enganche.

Boca se encuentra peleando codo a codo el torneo con San Lorenzo. Sin embargo, la derrota pegó duro en lo anímico dentro del plantel, sobre todo en Rodrigo Bentancur, quien se retiró entre lágrimas luego de su mal pase. "Lo que le pasó a Bentancur es parte del juego. Sólo se equivoca el que arriesga, el que toma decisiones. De todo se aprende. Pero hay una cosa muy clara en el juego: la pelota va para adelante o para atrás, y nunca en la misma línea", analizó el Diez y prosiguió: "No coincido mucho con eso de que es un chico y que va a aprender. Todos se equivocan. Yo aprecio mucho a Fernando (Gago), pero en la famosa jugada que terminó en penal de (Leandro) Marín (en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante River, serie en la que luego Boca quedó eliminado), que por ese penal no jugó más, Fernando hizo un pase igual al de ayer". Manteniendo esa línea, afirmó que "sacando a Iniesta a Schweinsteiger, que son dos cracks, el resto se equivocan todos". "El ejemplo que puse fue simplemente eso. No tengo nada en contra de Fernando ni quiero que esto derive en una polémica. Solo digo que cualquiera se puede equivocar, tenga la edad que tenga", aclaró el ex Argentinos.

Ya desligado totalmente del plano futbolístico, Román admitió alguna vez que le gustaría ser presidente de la institución. Sin embargo, aseguró que cuando se sienta "preparado para ser presidente" lo comunicará. "Hoy estoy contento por hacer cosas que antes no podía. Yo quiero que mi club vuelva a ser un club de fútbol", admitió el ex enganche xeneize.

Al ser consultado por la actualidad del fútbol argentino y de su equipo Riquelme manifesfó: "El equipo de Boca para el fútbol argentino no está mal. Tiene buenos jugadores, lástima que se fue (Federico) Carrizo, que es de los pocos que tiene buen uno contra uno. Ahora veremos si tenemos la suerte de ganar el domingo. Si gana, puede sumar confianza para pelear el torneo".

Para finalizar, Román se refirió a las próximas elecciones en AFA, donde Marcelo Tinelli y Luis Segura se disputan el sillón del máximo ente del fútbol argentino."No tengo ni idea de lo que pasa ahí. Sólo quiero que a mi club le vaya bien", afirmó el ex Boca.

Además, aprovechó para brindarle su apoyo a Lionel Messi, quien se encuentra en Estados Unidos junto a la Selección Argentina y ha sido muy criticado luego de la caída en la final de la Copa América. "Ojalá tenga la suerte de ganar algo con la Selección. Tenemos la suerte de que es argentino y defiende los colores de nuestro país", dijo Román.

Amado y odiado por igual, Juan Román Riquelme ha sido una de las grandes figuras del famoso Boca de Bianchi. A fuerza de títulos, buenas actuaciones y goles, el Torero se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución azul y oro. Pese a sus ganas de jugar, nuevamente, un Superclásico, el enganche gambeteó rápidamente la consulta: "No podría jugar ahora porque Carlitos (Tevez) está usando mi camiseta".