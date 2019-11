Mora: "Vamos por todo"

Rodrigo Mora vivirá un partido especial este domingo. El Superclásico, en el Monumental, tras el episodio del gas pimienta en mayo pasado, en una fecha inédita colmada de clásicos.

Pero no sólo por eso, sino porque La Pulga lo siente como un encuentro aparte, desde su llegada a River: marcó un gol en el empate 2-2 en el Torneo Inicial 2012 en Núñez y luego tres más en el verano 2013. Luego, se le secó la pólvora ante el Xeneize (incluso falló un penal en el 1-1 del Transición 2014, también en el Monumental), pero sueña con revivir esos momentos de júbilo marcando ante el archirrival.

El uruguayo se prepara para el domingo y calentó la previa de este partido con mucha expectativa, en palabras a La Página Millonaria: "Nosotros vamos partido a partido. Los eliminamos dos veces de la Copa: primero en la Sudamericana, después en la Libertadores. Y ahora que nos toca en el torneo local, vamos por todo".

El charrúa, que no jugó ante Nueva Chicago por estar "en capilla" (al tener cuatro amarillas), manifestó que compartió esa decisión de Gallardo y que le salió bien, ya que Lucas Alario tuvo una tarde redonda: "Sabía que me tenía que cuidar porque acumulo cuatro amarillas y no me quería perder por nada del mundo el partido con Boca. El que eligió dejarme en el banco fue el técnico y está bien".

"Los eliminamos de las Copas dos veces, vamos por el torneo"

Asimismo, el ex Peñarol y Benfica sueña con volver a convertirle a Boca y cortar su sequía en clásicos: "Todos los días me piden que le haga goles a Boca. Me dicen que tengo que mojar, es lo único que me piden. Y uno disfruta de ese reconocimiento. Para eso trabajamos, para volver a marcar goles ante Boca. Ojalá se dé en este Superclásico".

Para terminar, La Pulga destacó que la gente siente de una muy pasional el hecho de enfrentarse al cuadro boquense y que hay que dejar todo para no fallarle a los riverplatenses: "Se viene abajo el estadio cada vez que se juega con Boca. Me encanta. Y cada vez que salgo a la cancha contra ellos, me esfuerzo más. Cuando la camiseta de Boca está enfrente, los jugadores de River sabemos que tenemos que correr el doble, sudar el triple, porque a nosotros no nos gusta perder. Y la gente disfruta ganarle a Boca".

Mora jugará su décimo clásico oficial, con un saldo de dos triunfos (ambos por Copas), cuatro empates (incluyendo el suspendido de la Libertadores) y tres derrotas. ¿Podrá igualar ese historial con su sello?

+ Los cuatro goles de Mora a Boca

Torneo Inicial 2012 (2-2)

Mar del Plata, verano 2013 (2-0)

Córdoba, verano 2013 (2-1)