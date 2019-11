Resultado Argentina - México amistoso 2015 (2-2)

Ahora sí, damos por finalizada una nueva transmición de VAVEL.com. Agradecemos su compañía y les recordamos que toda la información de la Selección Argentina, de México y del resto del mundo está en Vavel. Muchas gracias y ¡hasta la próxima!

Empataron 2-2 Argentina y México. El equipo albiceleste fue ampliamente superior desde el control y las situaciones, pero México fue más eficaz. Recién en los últimos 10 minutos, con el ingreso del Kun Agüero y las genialidades de Messi, que se entiende con el ex Independiente como con nadie, Argentina pudo concretar las acciones. 22 remates argentinos contra sólo ocho mexicanos, claro reflejo de lo que fue el partido. De esos 22 disparos, sólo cinco fueron desde el ingreso de Agüero, por ende, en esos minutos finales Argentina mejoró notablemente su efectividad de cara a puerta (40% de los últimos 10 frente al 9% total).

94' Va Messi, toca con Agüero. ¡Lo bajan al Kun en el borde del área! El árbitro hace caso omiso, pide la pelota y ¡se acabó el partido!

93' Con todo Argentina. Ataca con ocho contra 11 que defienden en México. Tiro de esquina albiceleste.

92' Llegó México nuevamente, después de varios minutos. El cabezazo de Vela le cayó a Jiménez, que no pudo concretar.

90' Centro desde la esquina para ¡el cabezazo de Más! ¡Apenas afuera!

90' Cuatro minutos más.

89' Sigue buscando Argentina con Messi. Arranca la Pulga ¡tres en el camino! Pase para el remate de Lavezzi y ¡Muñoz que vuela y manda al córner!

Messi, Messi y Messi. Los que critican siempre están, pero el 10 argentino ya es innegable. Sorprendió toda la noche con su picardía, pero sobre el final fue decisivo. Sus pases profundos luego de retrasarse muchísimo desbarataron la defensa mexicana y, ahora, él mismo le da el empate a la Albiceleste.

88' La pelota de Banega para Lavezzi. Se perfila para encarar, ¡pase sorpresivo con la derecha! La pelota es de Messi y ¡gol! ¡Goooooool argentino!

88' Otra vez Messi controla para Argentina. Toca y busca, toca y busca. Se enchufó la Pulga y, así, Argentina puede soñar.

86' No se resigna Argentina. México defiende con nueve en el área y sólo dos para la contra, pero la Albiceleste sigue desordenada y demasiado acelerada.

Como decíamos, Messi es el que maneja el partido para Argentina, bajando demasiado, pero siendo necesario para la generación de ocasiones. En este caso, como hizo anteriormente con Correa, asistió a Lavezzi, que no se dio por vencido como de costumbre y ayudó a que el Kun consiga su gol n° 33 con la Selección

84' Gran pase de Messi para Lavezzi, que no llega porque sale Muñoz. ¡Pero atención porque se pasó el arquero! El Pocho mete la pelota al centro, llega Agüero y... ¡Gol! ¡Gooooool de Argentina!

81' Cambio en México: sale Herrerra, entra Jesús Dueñas.

78' Primer ataque argentino desde el 2-0. Messi dirige, abre para Pereyra y el centro se desvía. Fácil para el arquero.

75' Cambio en México: sale Hernández, entra Carlos Vela.

75' Cambio en Argentina: entra Matías Kranevitter, sale Demichelis.

75' Cambio en Argentina: entra Ezequiel Lavezzi, sale Correa.

75' Cambio en Argentina: entra Roberto Pereyra, sale Gago.

75' Cambio en Argentina: entra Sergio Agüero, sale Tévez.

75' Corner para México. El toque corto va para Herrera. Nuevo centro que saca la defensa.

73' Está perdiendo el control Argentina. Tiro libre para México en tres cuartos de cancha. Centro de Guardado para Rafa Márquez, ¡el buscapié! Saca Guzmán.

70' Cambio en Argentina: entra Emanuel Más, sale Rojo.

Otra vez la constante de todo el partido. Herrera aumentó la ventaja para su equipo, luego de otro contraataque con la defensa argentina muy mal parada.

69' Pierde la pelota Argentina, otra contra de México. Pelota larga para Jiménez, que sigue ganando por la banda, ¡pase atrás muy bueno para Herrera que le pega! ¡Gol! Gol de México.

69' Centro pasado y no puede nadie. Vuelta a empezar de Mascherano con Guzmán.

68' Juega a un toque Argentina. Tévez, Messi, Correa y ¡mano a mano con Muñoz! ¡Increíble el arquero! Saca al córner.

67' La pelota es de Argentina, que recupera la posesión. Hay un hombre de México caído y se enojan sus compatriotas, pero la Albiceleste continúa y no saca la pelota. Tévez aguanta, gira y ¡saca el remate! Muy cerca. Saque de arco.

65' Cambio en México: sale Vázquez, entra Jorge Torres Nilo.

65' Agarra la pelota México y empieza a armar juego por primera vez en el partido. Excelente combinación de Guardado, Layún, Jiménez y Chicharito, que tocó la pelota con la mano en el último toque.

63' Messi juega cada vez más abajo y arma el ataque argentino. Pase profundo para Mascherano ¡que la baja para Tevez! No pudo el Apache, saca la defensa.

62' Completamente desarmadas la defensa y el medio de Argentina. Cada pelotazo hace temblar a Guzmán.

59' Vuelve a atacar Argentina. Remate que desvía la defensa y hay corner. ¡Lo tira rápido Messi! Se pasaron todos. No pudo ser, sale México.

58' ¡Atención! Avisamos que estaba mal parada Argentina. Se van Chicharito y Jiménez contra Otamendi. Aguanta la marca el ex Valencia. Pase de Hernández y llegan los defensores. ¡Remate de Jiménez! Cerca, pero se salva la Albiceleste.

57' Otro ataque más de Argentina. Ojo que queda con sólo dos en el fondo el equipo de Martino porque se juntan Demichelis, Banega y Roncaglia en ataque. Perdió la pelota el lateral.

56' Otra vez Argentina. No aparece México más que en contraataques. Messi, Tévez, Roncaglia y el centro a las manos de Muñoz.

56' ¡Gran pase profundo de Roncaglia para Tévez! Se va el delantero xeneize. ¡Enfrentó a Muñoz! ¡El arquero! Ya es figura del partido el portero mexicano.

55' ¡Remate sorpresivo de Messi! La pelota nunca bajó y se fue muy lejos. Se quejan los mexicanos porque el árbitro no había dado la orden de jugar.

54' Nuevo ataque conducido por Messi casi desde mitad de cancha. Guardado lo agarró a Messi del brazo y cometió infracción.

53' Pelota nuevamente de Argentina. ¡Gran pase de Messi que pica en diagonal! Enfrentó al defensa y el remate quedó débil. Sale México.

52' Ataca Argentina. Pierde la pelota Correa y sale la contra. ¡Gran pase de Jiménez para Chicharito! Por poco no llega el delantero. Lateral argentino.

50' Centro al punto de penal. Saca la defensa, recupera Messi. ¡Gran centro cruzado para Rojo! La baja Marcos para Correa que cabece, pero Muñoz vuelve a quedarse la pelota.

49' Salía México, pero roba Mascherano. Se va Correa, pasa a uno, ¡otro en el camino a pura velocidad! ¡Sacude Angelito! Pelota al córner.

49' Tévez con la pelota. El Apache aguanta la marca y busca la individual. Se muestra Correa ¡pero le pega el de Boca! Muñoz controla. Bien el arquero.

47' Ataca nuevamente México. El centro va para Jiménez, saca Guzmán. ¡La pelota va al medio y le cae a Guardado! El remate se va cerca del palo derecho. Se salva Argentina.

47' Buena pelota para Chicharito. Vuelve a aparecer la presión mexicana, escapa el delantero ¡excelente marca de Otamendi!

46' Messi frente a la pelota. ¡Le pegó al arco! Muñoz se queda con la pelota. Era bueno el intento.

46' Empezó con una falta el complemento, tiro libre para Argentina.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Los equipos en cancha, ¡va a mover México!

En otros números, hubo sólo una amonestación (Otamendi, en Argentina), un offside por lado, misma cantidad de tiros de esquina para cada bando y la diferencia está en las faltas (ocho argentinas-cinco mexicanas) y especialmente las atajadas: ocho para Muñoz, ninguna de Guzmán.

Aún con estos datos, lo que finalmente importa es la efectividad: México marcó en una de las tres chances que tuvo (33%), mientras que Argentina no pudo concretar.

De la mano de la tenencia de la pelota llegan los remates al arco: 9 albicelestes (4 bien direccionados) contra 3 mexicanos (sólo uno con destino de meta, el del penal).

La posesión de la pelota que se vio en el campo se refleja claramente en los números: 72% para Argentina, sólo 28% para México.

Vamos con las estadísticas del primer tiempo

Estamos en el entretiempo. México le gana a Argentina por un penal, a nuestro entender, inexistente. Sin embargo, los Aztecas estuvieron mucho más cerca que la Albiceleste de concretar sus ocasiones. Si bien el conjunto del Tata Martino maneja la pelota, no alcanza sólo con eso: los errores defensivos pusieron en jaque a Guzmán, que no puede solo.

Messi, Correa, Tévez, Roncaglia, y Rojo son de los que más aparecieron, triangulando entre sí muchas veces, pero la mitad de la cancha y la defensa son una contracara clarísima. Por esto, el Apache primero y la Pulga después debieron bajar hasta el círculo central en más de una ocasión para arrancar la jugada.

46' Final del primer tiempo. México 1 - 0 Argentina.

45' Un minuto más.

44' El centro es de Banega, saca la defensa. Vuelta a empezar con Mascherano, que juega para Guzmán.

44' Pase de Messi para Correa, ¡pasa Angelito! Corner para Argentina.

43' Sale nuevamente Argentina. Pase al medio de Gago ¡pero qué regalo del volante! Regalo inconcedible para Chicharito que se va y va y va... ¡Afuera! Increíble lo que se perdió el mexicano.

42' Una muestra del mal estado del césped: ingresan dos empleados del estadio para volver a su lugar los ladrillos de pasto que se levantaron.

41' Ojo Argentina, ojo Boca Juniors: Moreno lo pisó a Gago y quedó sentido en su tobillo derecho. Ingresa la atención médica para el volante.

40' Messi maneja la jugada. Pasa para Banega, amague del volante del Sevilla. Pase para Gago, ¡gran pase filtrado para Correa! Está mano a mano, el remate y ¡atajó Muñoz! Impresionante el arquero.

39' México desapareció de la cancha en los últimos minutos. Bajó la intensidad de la presión y Argentina tiene más libertades. El pase es de Mascherano para Banega, está muy libre. Le pega de zurda, ¡amagó! La tiene en la diestra y ¡el disparo roza el ángulo superior derecho!

37' La pelota es de Argentina. La tiene Correa. Engancha al medio, pasa, ¡sigue Correa! Pelota para Roncaglia, ¡otra vez Correa que remata! Atajó Muñoz, el rebote le queda a Tévez y su disparo le queda fácil al arquero.

35' Pelota de Messi. ¡Pisa en la mitad de la cancha y pasa entre dos! Pelota para Tévez. Lo agarran de la camiseta y hay falta. Tiro libre para la Argentina ¡y lo hicieron rápido! Rojo habilitado mano a mano con Muñoz, ¡saca el remate de zurda! ¡Afuera! No pudo Marcos, se salva México.

34' Sigue merodeando el área Argentina. Hace rato que maneja la pelota y se cuida de la presión rival. Messi bajó hasta el círculo central para comenzar las jugadas.

32' Pelota de Banega para Rojo, buscapié del ex Estudiantes de primera para Tévez ¡se cruza Messi! ¡Apenas afuera el remate del 10!

31' Buena triangulación entre Mascherano, Tevez y Roncaglia, que lo buscó a Messi pero lo cortaron justo. Juega bien Argentina, pero debe corregir sus desajustes defensivos. La presión de México es clave para el cero en el arco azteca.

30' Pelotazo de Herrera a la cabeza de Chicharito, pero el golpe se va lejos.

29' Dura infracción de Otamendi sobre Chicharito. Tarjeta amarilla para el defensor del Manchester City inglés.

26' Messi conduce la contra. ¡Dos, tres en el camino! Gran movimiento de la Pulga, que filtra el pase para Correa y ¡salvador cruce de Márquez! Termina siendo falta del jugador del Atlético de Madrid. Tiro libre para Muñoz.

26' Primer tiro de esquina del partido. Guardado al área, pelota de Guzmán, que sale rápido.

25' ¡Nuevo error defensivo de Argentina! La pelota le queda a Chicharito. Avanza el delantero, se frena y pica el balón para Guardado. Centro al medio y ¡Rojo al corner!

23' Toca y toca Argentina. Mascherano es el engrane principal, abriendo la pelota para la derecha, volviendo a recibir, retrocediendo y cambiando de banda. El campo, en pésimo estado, no colabora para este tipo de juego.

22' Sube Roncaglia por derecha. Va el ex Boca, buscapié impreciso ¡pero pifeó el defensa! La pelota le queda en punto penal a Correa y ¡le erró al arco! El remate se eleva muy por encima del travesaño.

21' Intenta salir con cuidado Argentina, pero México se agrandó. Vuelven a adelantarse los mexicanos. Esto puede generar más espacios para los sudamericanos.

Argentina tiene la pelota casi sin oposición, pero la defensa albiceleste está dejando muchísimos espacios. Escapó el delantero mexicano y Otamendi quitó la pelota legalmente, pero el árbitro interpretó infracción y penal.

19' Penalty para el equipo mexicano. Frente a la pelota Chicharito Hernández. Va el ex Manchester United y... ¡gol! Gol de México. Adivinó Guzmán, pero no llegó por poco.

18' ¡Atención que está mal parada Argentina! Sube Jiménez a toda velocidad, mano a mano con Guzmán. ¡Va el remate! ¡Fenomenal cierre de Otamendi! ¿No? ¡Penal! Penal para México.

16' Cada vez más adelantado Argentina. Tevez y Correa merodean el área mexicana, mientras que Messi, Banega y Gago son una segunda línea en posición de clásico enganche. Mascherano se para como un cinco muy adelantado. Muy encerrado México, pero hay muchos espacios en la defensa albiceleste.

14' Pelotazo a la mitad de la cancha. Devuelve Mascherano de cabeza, ¡asistencia perfecta de primera de Messi para Tevez! Offside. Volvía el 10 del Barcelona cuando salió la pelota. Era buena para Argentina.

13' Pelota para Muñoz. El arquero mexicano se toma su tiempo ¡lo presiona Messi! Muy cerca estuvo la Pulga de arrebatarle el esférico al portero. Se salva México.

12' Ataca México ahora. Sube Jiménez por derecha. Está bien el atacante, de lo mejor junto a Layún. ¡Centro para Guardado que está solo! ¡Le erró al arco! La pelota iba a media altura y el mediocampista echó el balón a las nubes.

10' Controla nuevamente Argentina. Pelota de Banega para Messi, que engancha para el medio. ¡Gran pase en profundidad para Tevez! No llegó por muy poco el delantero de Boca Juniors. Saque de arco.

9' ¡Perdió la pelota Otamendi en defensa! Pase al medio que regala a Herrera. El centro va para Hernández y ¡mal control del delantero! Control para el Patón Guzmán y tranquilidad albiceleste.

8' Bajó un poco la intensidad argentina. Los del Tata controlan la pelota con paciencia y buscan salir jugando por lo bajo.

5' Gran arranque de Argentina, controlando la pelota y siendo incisivo. Algunos huecos en defensa que no son aprovechados por los mexicanos.

5' La pelota ahora es de México. Ataca con Jiménez, ¡puede abrir para Chicharito! Férrea marca de Otamendi, que sale jugando con Mascherano.

4' La pelota va al lateral ¡pero no sale! Roba Roncaglia, encara y toca al medio. El balón es de Messi que toca para Tévez, pero Layún vuelve a salvar a México.

4' Aparece Messi en Argentina. ¡Dos en el camino! Abre a la izquierda para Messi, ¡de primera para Tevez! No llega el Apache.

3' La Argentina se inclina al sector izquierdo, el de Correa, ya que Messi es marcado por tres hombres constantemente. Otra vez el ex San Lorenzo ataca ganando en velocidad, pero el defensa roba bien.

1' Pase de Gago para Correa, ¡pasan Rojo y Tévez pero Angelito engancha y remata! Fácil para el arquero, que embolsa la pelota.

1' Centro de Messi, saca Layún. Ya recupera Argentina.

1' Interesantes primeros minutos de Fernando Gago, Carlos Tévez y Lionel Messi, triangulando entre sí.

1' Maneja la pelota Argentina. Primer tiro libre y es para la Albiceleste, por un agarrón sobre Ángel Correa.

0' Señoras y señores, ¡empezó el encuentro!

Va a sacar Argentina. Se viene el arranque del partido.

México: Muñoz; Jiménez, Moreno, Reyes, Márquez, Layún; Herrera, Vázquez, Guardado; Hernández, Jiménez.

Argentina: Guzmán; Roncaglia, Demichelis, Otamendi, Rojo; Banega, Mascherano, Gago; Messi, Tevez, Correa.

Recordamos las formaciones

Llega el turno del himno de México.

Con ustedes: el himno nacional argentino.

Señoras y señores, ¡salen los equipos!

Entrenadores a la cancha, se preparan los equipos en el túnel de salida.

Los jugadores albicelestes se preparan para el comienzo del partido con un rondo.

Si bien este es el equipo de Argentina que más titulares habitué tiene, el Tata Martino no cuenta con Ángel Di Maria, Javier Pastore, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta y Lucas Biglia, quienes se perfilaban a decir presente en los 11 iniciales del ideal del DT.

México: Moisés Muñoz; Israel Jiménez, Héctor Moreno, Diego Reyes, Rafael Márquez, Miguel Layún; Héctor Herrera, José Juan Vázquez, Andrés Guardado; Javier Hernández, Raúl Jiménez. En el banco junto a los suplentes se sentará Ricardo Ferretti.

Argentina: Nahuel Guzmán; Facundo Roncaglia, Martín Demichelis, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo; Ever Banega, Javier Mascherano, Fernando Gago; Lionel Messi, Carlos Tevez, Ángel Correa. El DT es Gerardo Martino.

Sin confirmaciones oficiales, entregamos las probables formaciones de ambos conjuntos.

El AT&T Stadium posee la pantalla más grande del mundo, donde se mostrarán el resultado, repeticiones y demás (generalmente se utiliza para mostrar imágenes del escenario que se monta para los numerosos shows musicales que alberga este recinto).

Ya están los equipos en el campo de juego haciendo los movimientos precompetitivos. Argentina, fuertemente abucheada por la gran cantidad de público mexicano, tiene a Messi en sus filas, el único que levantó algunos elogios de los visitantes.

Estamos a poco más de media hora del arranque de este amistoso entre Argentina y México, y los acompañaremos hasta el final.

¡Buenas noches a todos! Damos la bienvenida a un nuevo vivo en VAVEL.com

El detalle no menor en esto, es que el Apache y la Pulga no compartían equipo desde hace 1525 días. Alejandro Sabella no contó con el actual jugador de Boca, y es por eso que pasaron 58 partidos para que los hinchas puedan disfrutar de estos dos delanteros en un mismo equipo.

Aunque aún no lo confirmó, el Tata ya tendría el equipo para enfrentar a México. Tevez, Messi y Correa conformarían el tridente ofensivo para enfrentar al conjunto de Ferreti.

"Martino les preguntó para ver qué podían hacer para dejar el pasto en condiciones para poder jugar. Argentina iba a ir una hora a practicar mañana acá, y no va a venir. Así como está, es imposible jugar", sostuvo el Gerente ayer.

Omar Souto, Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina, en declaraciones a Fox Sports se refirió a la preocupación que hay dentro del cuerpo técnico por el estado del campo de juego. "Cambiaron el pasto hoy, están las puntas todavía sin unir y no está en condiciones de jugar un partido con dos selecciones tan importantes para dar un buen espectáculo. Las dos tienen grandes jugadores y van a demostrar su nivel, pero corrés el peligro de que se lesione algún jugador y esto se podría evitar", explicó.

Al recinto ubicado en Arlington (Texas), con capacidad para 85 mil espectadores, le han cambiado el césped y no se encuentra en las mejores condiciones. Sin embargo, siguen trabajando para que llegue de la mejor manera al choque de esta noche entre Argentina y México.

Dentro del seno del combinado albiceleste se mostraron muy preocupados por el estado del campo de juego. El AT&T Stadium, perteneciente a los Vaqueros de Dallas no se encuentra en las mejores condiciones.

También dijo que siempre busca brindarle un triunfo a la afición: “Uno siempre quiere representar a su país de la mejor manera y brindarle a toda la gente que va al estadio y a la que disfruta el juego en sus casas, un triunfo y buenos resultados, sabemos que esta es la preparación más importante y de cara al repechaje ante Estados Unidos”.

Por el conjunto mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández, dijo estar contento por aparecer en la convocatoria y poder representar a su país: “Estoy muy contento de estar aquí con la Selección Nacional y de tener nuevamente la oportunidad de representar a mi país, contento con Ricardo Ferretti, con el cuerpo técnico y con todos mis amigos”.

Javier Mascherano también habló antes del partido, considera a México como un rival incómodo y sabe que no deben cederles el esférico porque se podrían complicar: "Normalmente, México, es un rival muy incómodo para jugar porque toman muchos riesgos, son equipos que tienen muy buena salida desde atrás que si no los presionas bien y con orden te lastiman y terminas jugando el partido cerca de tu área".

El escenario para este partido será el AT & T Stadium, casa de los Vaqueros de Dallas, equipo de la NFL. Este inmueble tiene capacidad para 80 mil espectadores.

Mientras que el conjunto mexicano, con las ausencias ya mencionadas, saldría de la siguiente manera: Moisés Muñoz; Paúl Aguilar, Héctor Moreno, Rafael Márquez, Miguel Layún; José Juan Vázquez, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Carlos Esquivel; Javier Hernández y Carlos Vela.

El ‘Tata’ no dio la alineación, pero se esperan once cambios con respecto al partido frente a Bolivia, uno de ellos es el arquero Nahuel Guzmán que ingresará por Sergio Romero. Curiosamente Guzmán es dirigido por Ricardo Ferreti en el club Tigres. El once de Argentina sería: Nahuel Guzmán; Facundo Roncaglia, Martín Demichelis, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo; Fernando Gago, Javier Mascherano, Ever Banega; Lionel Messi, Carlos Tevez y Ángel Correa.

El jugador de Xolos de Tijuana, Henry Martín, será baja al menos por cuatro semanas, tras el desgarro sufrido en el partido contra Trinidad y Tobago.

Por su parte, la escuadra azteca, ha sufrido seis bajas en la era del ‘Tuca’ Ferretti en el banquillo ‘tricolor’: Oribe Peralta, Luis Montes, Maza Rodríguez, Henry Martín y el último que se sumó el domingo fue Paul Aguilar, por fatiga muscular.

En la convocatoria para esta fecha FIFA, Martino tuvo que desafectar a seis de sus jugadores base: Javier Pastore, Ángel Di Maria, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Garay, Lucas Biglia y Pablo Zabaleta, algunos por lesión y otros por petición de sus actuales clubes.

El Apache Tevez regresó a Boca Juniors y mantiene el nivel que mostró con la Juventus de Italia, mientras que el ‘Chicharito’, después de haber pasado por el Manchester United y el Real Madrid, ahora es jugador del Bayer Leverkusen.

Los jugadores a seguir en este duelo serán: Carlos Tevez y Javier Hernández.

Ferreti admitió que un resultado positivo ante Messi y compañía les generaría confianza previo al choque con Estados Unidos por el pase a la Copa Confederaciones.

Por su parte el estratega interino de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti, declaró que no le tienen miedo al cuadro argentino, pero si jugarán con respeto ante el subcampeón del mundo: “Tenemos el potencial para atacar y defender. No nos deben temblar las cañitas. Jugaremos con respeto, pero no con miedo contra Argentina. No debemos preocuparnos por ellos, debemos reconocer nuestra capacidad, hacer lo nuestro: atacar. No tengo miedo”.

El ‘Tata’ también se mostró consciente de que la gente quiere ver jugar a Lionel Messi, pero comentó que no quiere que tenga un desgaste innecesario: “Leo está muy bien. Entendemos la expectativa que genera y las ganas que tiene la gente de verlo en acción pero tenemos que medir el desgaste. Nosotros tenemos que tener cuidado y no seguir provocando un desgaste innecesario. Nos interesa que esté bien mañana pero también que esté muy bien en el inicio de las Eliminatorias”.

El entrenador Gerardo Martino brindó una rueda de prensa previa al encuentro frente a México y aunque no confirmó el equipo, aceptó que los que entraron de recambio ante Bolivia serán quienes tengan más minutos en esta ocasión: “Nos vamos a mover un poquito. No vamos a dar el equipo pero, en su gran mayoría, serán los futbolistas que no jugaron el otro día ante Bolivia. Se va a dar un partido bastante parecido”.

Precisamente la última vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 en octavos de final. Carlos Tevez (doblete) y Gonzalo Higuaín fueron los autores de los tantos argentinos. Javier ‘Chicharito’ Hernández descontó para los aztecas.

Por Copas del Mundo, Argentina y México jugaron tres encuentros: en 1930 el marcador fue favorable para los del sur por marcador 6-3, en el 2006 empataron 1-1 en tiempo reglamentario y en tiempos extras ganó Argentina 2-1. En 2010, de nueva cuenta se enfrentaron en octavos de final y la Albiceleste ganó 3-1.

La última victoria a favor de la Selección Mexicana sobre la Selección Argentina fue por Copa América, en la edición del 2004 por marcador 0-1, el autor del gol fue Ramón Morales.

Ambas selecciones se han visto las caras en 26 ocasiones, de las cuales la ventaja en el historial lo lleva la Albiceleste con 12 victorias (una en tiempos extras y otra en tanda de penales) a su favor, por cuatro del ‘Tri’ y 10 empates.

Mientras que la Argentina, pese a no haber ganado la Copa América, parece ya haberle dado vuelta a la página y ahora busca un nuevo objetivo en la era de Gerardo Martino como entrenador.

La escuadra azteca no atraviesa por un buen momento, pues aunque ganó la reciente edición de la Copa Oro, se quedó sin entrenador y ahora tiene a Ricardo Ferretti como Director Técnico interino.

Este será el último partido del ‘Tri’ antes de enfrentar a Estados Unidos en el repechaje a la Copa Confederaciones.

El conjunto nacional dirigido por Gerardo Martino, enfrentará a la Selección Mexicana que empató 3-3 con Trinidad y Tobago, en su anterior participación. Los tantos del cuadro azteca fueron obra de Carlos Esquivel, Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

La Albiceleste afrontará su último compromiso previo al inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018, que arranca el próximo mes de octubre ante Ecuador.

La Selección Argentina llega a este partido tras golear 7-0 a la selección boliviana en el juego amistoso del pasado viernes. Los goles fueron obra de Ezequiel Lavezzi (doblete), Sergio Agüero (doblete), Lionel Messi (doblete) y Ángel Correa, que debutó con la selección mayor y anotó.



partido Argentina - México , correspondiente a la fecha FIFA del mes de septiembre.