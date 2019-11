Resultado Racing - San Lorenzo Liga Argentina 2015 (2-1)

Fin de la transimision

Avued convirtió su primer gol en su carrera.

San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Argentina

se clasidicó a las semifinal de la Copa Argentina

Ganó Racing a San Lorenzo por 2-1 con goles de Avued y Bou

Finalizó el partido..!!!

91´ Amonestado Cetto , por el penal cometido (San Lorezo)

91´ amonestado Camacho (Racing)

90´ Amonestado Bou (Racing)

90´ Racing le gana a San Lorenzo por 2-1

90´ Gool!!! de Racing, lo convirtió la pantera Bou

90´ el penal lo pateará Bou (Racing)

88´ Penal para Racing, la falta la recibio Pavone

87´ 3° cambio: salió Cerro y entro Pillud en Racing

80´ 3° cambio: salió Franco Musiss y entró Matias Catalan (San Lorenzo)

76´ Gool!! de Racig, lo convirtió Avued

74´ disparo de Bou, desviado

71´ 2° cambio salio Diaz y entro Camacho (Racing)

70´ cabezazo de Pavone, desviado

65´ 1° cambio Elizari por Blanco (San Lorenzo)

65´ disparo de Nori, rozo en un defensor, tiro de esquina

64´ disparo de Kalinski, atajó Saja

63´ 1° salio Milito y entró Pavone (Racing)

61´ Falta de Julio Bufarrini por una mano

60´ falta de Role sobre Cerro (Racing)

59´ falta de Avued sobre Mussis

56´ amonestado Lollo por agarron a Cauteruccio

55´ disparo de Bou, muy desviado

50´ Bou chocó con Torrico en el aire, el arquero quedo con un golpe en el tobillo

48´ disparo de Milito desviado, saque de arco para San Lorenzo

47´ saque de banda a favor de Racing

46´ disparo de Bou respondio Torrico

Inicio el segundo Tiempo

San Lorenzo esta ganando 1-0 con gol de Martin Cauteruccio

FIN del primer tiempo

45´ 1 minuto mas a los 45 reglamentario

44´ amonestado Franco Mussis (San Lorenzo)

40´ control orientado con el pecho, y definio de manera brillante

40´ Gool!!! de San Lorenzo, gol Martin Cauteruccio

39´ disparo de Noir, atajo Torrico

36´ tiro libre , Disparo de Role , cabezazo de Kalinski a las mano de Saja

36´ Falta de Lollo sobre Cauteruccio, tiro libre para San Lorenzo

34´ Racing hace circular el balon por todo el ancho del campo

30´ cabecaco de Matias Caruzo , volo Saja con la mano izquierda

29´ disparo de Cautericcio , atajó saja, tiro de esquina

26´ disparo de Ortigoza a la manos de Saja

25 equivocacion de Lollo, disparó Cautetuccio , rebotó en Aued

20´ amonestado Kalinski (San Lorenzo) por falta a Oscar Romero

19´disparo de Noir, Torrico atajó Torrico y la mando al tiro de esquina

18´ tiro de esquina para Racing

18´ centro de Bou desde la izuierda, deséjó Caruzzo

17´ falta a favor para San Lorenzo

17´saque de arco para San Lorenzo

13´ saque de arco para San Lorenzo

Remate de Bou, atajó Torrico

Ya se juega San Lorenzo y Racing por Copa Argentina

"Tenemos que volver a recuperar el nivel que tuvimos contra Gimnasia y seguir en la lucha por el torneo", culminó Tito.

Por otra parte, el atacante blanquiceleste no quiere quedarse con la derrota en el clásico, sino ir en busca de lo que queda. "Nosotros queremos tener revancha, no nos gusta perder", expresó con contundencia el ex Banfield.

"En un momento se me ensucio diciendo mentiras, mi mamá tuvo que tomar medicamentos y esas cosas los periodistas y la gente no lo ven", contó Tito Noir y agregó: "Yo me equivoqué y pido disculpas, pero hay que medir a todos con la misma vara en la cancha".

"Sé que no estuve bien, para nada y más en este contexto que se vive con la violencia", expresó el ex Banfield y añadió: "Pero lo que no entiendo es porque uno se tiene que bancar las puteadas de todo el partido como si fuese parte de un floclore".

Cuando le tocó salir de la cancha, el sábado en el clásico ante Independiente, Ricardo Noir tuvo un gesto desafortunado para con la gente del Rojo. Ya en frío, el delantero salió a pedir disculpas y criticó el denominado "folcklore".

El silbante del encuentro entre Racing y San Lorenzo será Diego Abal. El árbitro de 43 años, se desempeña en la Primera División desde el 2005, donde arbitró la victoria de Rosario Central sobre Lanús por 4-0. Desde entonces, el nacido en Quilmes ha dirigido un total de 181 partidos en la máxima categoría.

El encuentro Racing - San Lorenzo se llevará a cabo en el Estadio Único de La Plata. El recinto ubicado en la Provincia de Buenos Aires, desde su reapertura en 2011, posee capacidad para 40.000 espectadores .

El entrenador admitió que extrañan el volumen de juego que Leandro Romagnoli le podía brindar. Sin embargo, no se bajará de ninguna pelea: "Acá no hay nada accesible. Son todas finales. Queremos jugar nueve partidos de acá al final, los seis del campeonato y los tres de la Copa. No podemos elegir nada. San Lorenzo no se puede dar el lujo de elegir entre Copa y torneo".

"Esto de perder la punta sabíamos que podía pasar y lo dije en su momento, que todos los equipos van a perder puntos de acá hasta el final. El tema acá es cómo llegar a las últimas fechas con posibilidades. Nosotros estamos llegando con lo justo, con la reserva del tanque, je... Pero vamos a pelear", manifestó el Patón Bauza.

Sin embargo, el DT aseguró que su equipo "todavía tiene cosas interesantes" para mostrar. Además, rescató la "muy buena autoestima" que posee, a punto tal que se animó a afirmar: "Vamos a pelear hasta el final".

"Fue un golpe duro. Hacía muchos partidos que no perdíamos. Igual duró un día... Tampoco fue un partido que terminamos siendo avasallados por el rival, que nos pasaron por arriba. Nos ganaron bien y punto", reconoció Edgardo Bauza.

Por su parte, el técnico de San Lorenzo, también en conferencia de prensa, analizó el momento que atraviesa su equipo y aseguró que, pese a la derrota ante Huracán, van a pelear en ambos frentes hasta el final.

Además, añadió que estos encuentros ante el Ciclón serán "un lindo partido para saber dónde estamos parados". Y sostuvo con firmeza y autocrítica: "Hay que dar la cara y ganar".

En cuanto al rival de las próximas dos citas -enfrenta a San Lorenzo por Copa Argentina hoy y lo hará el domingo por el torneo local-, Cocca analizó: "Estamos en situaciones similares. El rival viene de perder un clásico y tiene chances en el torneo y Copa Argentina. Veremos para qué estamos".

“Hicimos mucha autocrítica. Debemos demostrar que dejamos atrás el golpe que sufrimos y que somos capaces de ganar este jueves”, expresó el DT y añadió: "Tenemos una oportunidad para demostrar que estamos intactos. San Lorenzo será un rival duro, que ha sostenido una base a lo largo del tiempo".

En conferencia de prensa, Diego Cocca se refirió a los dos choques que su equipo tendrá con San Lorenzo. El entrenador sabe que deben dejar rápidamente atrás la derrota ante Independiente y concentrarse en lo que vendrá.

La mayor goleada la propinó la Academia en el Cilindro de Avellaneda. El conjunto albiceleste venció por 6-1 a su par de Boedo, por la fecha 29 del Campeonato de 1949.

En la máxima categoría del fútbol argentino, estos dos grandes se han visto las caras en 164 ocasiones, siendo Racing el que lleva la ventaja en el historial. Los de Avellaneda han resultado vencedores en 60 ocasiones, sobre 59 de San Lorenzo. Los 45 encuentros restantes culminaron en empate.

Boca sacó provecho de esa derrota ante el Globo y se subió a la cima del torneo, destronando al Ciclón. Los de Edgardo Bauza contaron con algunas chances, pero el mayor déficit de los de Boedo se encuentra la falta de creatividad ofensiva.

San Lorenzo vivió una situación similar con Huracán. En el duelo de barrios, los de Parque Patricios se quedaron con la victoria por la mínima diferencia. Un estupendo tiro libre de Patricio Toranzo hizo delirar a todos los presentes en el Tomás Adolfo Ducó.

Los de Diego Cocca se vieron superados en todas sus líneas y sufrieron, en demasía, la incesante presión propuesta por el Rojo. No tuvo grandes méritos ofensivos como para dar pelea en el resultado y, con esta derrota, sus chances de revalidar el título son prácticamente nulas.

El conjunto de Avellaneda obtuvo una dura derrota ante Independiente, que se impuso en el Libertadores de América por 3-0, dejando al actual campeón del fútbol argentino sumamente golpeado, ya que nunca le pudo encontrarle la vuelta al encuentro.

Ambos equipos vienen de caer en el torneo local, en encuentros que pueden resultar clave en sus chances de ir por el título. Los clásicos se hicieron para ganarse y ninguno de los dos pudo rescatar un resultado positivo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Racing - San Lorenzo, perteneciente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata a partir de las 20:10 horas.