Resultado Argentinos Juniors - Boca Juniors por el Torneo de Primera División 2015 (1-3)

Con este gol se abrió el marcador.

Boca llegó a 55 puntos y es líder absoluto del torneo.

Tevez: "Ganamos y es lo importante, el equipo está muy bien". También dijo que su espalda no está bien.

Carlos Tevez: "No le quise hacer mal, fui a la pelota. Iré a verlo a pedirle perdón".

Terminar el partido en el Diego Armando Maradona, ganó Boca 1-3, con goles de Tevez en dos ocasiones y Calleri cerró el marcador. Para el Bicho descontó Ezequiel Ham, que salió lesionado.

45' +3 Lateral para Boca

45' +2 ¡Goooooooooooooooool de Boca! Calleri marca el tercero para el Xeneize.

45' +1 Falta de Laso sobre Bentancur.

45' Lateral para Boca.

44' Gabbarini evita el tercero y manda a córner.

44' Se agregarán 4 minutos más.

43' Disparo cruzado de Fuenzalida que sale por un lado.

42' Orion tendrá saque de meta

40' Lateral para el Bicho.

39' Cambio de Boca Juniors: sale Lodeiro, ingresa Fuenzalida.

39' Lateral para Boca.

37' Falta sobre Calleri y tiro libre a favor de Boca.

37' Lateral para Boca.

35' Tobio manda al córner.

34' Saque lateral a favor del Bicho.

33' Disparo de media distancia de Lodeiro que se va por un costado.

32' Cambio de Argentinos: sale lesionado Ham, ingresa Gallego.

30' Se duele Ezequiel Ham tras un disputa de balón con Tevez.

29' Cambio de Argentinos: Sale Franzoia, ingresa Cano.

29' Fuera de lugar de Calleri.

27' Falta de Ledesma sobre Lodeiro, hay amonestación para el 28 del Bicho.

25' Tiro de esquina para el cuadro xeneize.

22' Falta de Laso y Boca tiene tiro libre.

21' Sin peligro para Orion el cobro de la falta.

20' Falta de Tobio sobre Rinaldi.

19' Falta de Laso sobre Monzón.

18' Lodeiro hace la pasada a donde llegaba Calleri que no alcanza a llegar y se rompe el peligro.

17' Lateral para el Bicho.

16' Corta Laso impidiendo el ataque xeneize.

15' Cambio de Boca: sale Palacios, ingresa Colazo.

14' Se cae Calleri en el área pero no hay penal.

14' Saque lateral para el local.

13' Salva el Cata Díaz sobre la línea, tras disparo de Franzoia.

11' Calienta Colazo en el banco de suplentes de Boca.

9' ¡Gooooooool de Argentinos! Descuenta para el Bicho Ezequiel Ham.

8' Carlos Tevez marca el segundo a favor de la visita, tra sun pase filtrado de Lodeiro.

8' ¡Gooooooooooooooooooooooooool de Boca!

7' Amarilla para Bentancur por falta sobre Ledesma.

6' Falta de Lodeiro sobre Ledesma.

5' Rechaza Freire antes de que Palacios haga contacto con el esférico.

5' Centro de Ham y el balón se lo queda Orion.

4' Fuera de lugar de Calleri.

3' Falta de Ledesma sobre Tevez.

2' Saque lateral para Boca.

1' Matricardi se cruza y evita que avance Palacios.

0' Comienza la segunda mitad. Argentinos 0-1 Boca.

Expulsado Lenis por parte del Bicho.

La primera parte terminó con discusiones entre varios jugadores de ambos equipos.

Salen los equipos a la cancha para jugar el segundo tiempo.

45' Termina el primer tiempo, Boca está ganando 0-1 con gol del Apache Tevez.

45' ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooool de Bocaaaaaa! Carlos Tevez remató desde las afueras del área y el balón se metió al ángulo..

45' Otro fuera de lugar de Argentinos Juniors.

44' Se agregará un minuto adicional.

43' Fuera de lugar de Franzoia que mandaba a guarda el balón a la portería defendida por Orion.

41' Salva Monzón, cuando Lenis quedaba mano a mano ante Orion.

39' Amarilla para Carlos Tevez por protestar.

39' Choque accidentar entre Tevez y Cabral.

38' Centro de Monzón, se cruza un zaguero y hay tiro de esquina para Boca.

36' Fuera de lugar de Franzoia.

34' Centro de Tevez buscando a Palacios, pero Freire se anticipa.

32' Zurdazo de Rinaldi que pega en un jugador de Boca y manda a tiro de esquina.

31' Al momento Boca luce muy impreciso, llega al área rival pero se confunde a la hora de decidir la última jugada.

30' Pase filtrado buscando a Tevez y el línea marca offside.

28' Amonestación para Cubas por una infracción sobre Cabral.

27' Remate de Palacios que sale por un costado.

26' Se equivoca Orion, intentaba cubrir la pelota y se la sacó el jugador del Bicho. Un defensor estaba atento e impidió el peligro.

24' Se cruza Freire y evita que un nuevo pase de Palacios llegue a algún compañero y marque el primero para la visita.

24' Centro de Palacios buscando a Lodeiro pero el balón se pasa.

22' Presión de Boca en el área de Argentinos, pero había mucha gente impidiendo el trayecto del esférico.

21' Cambio de Argentino Juniors: sale lesionado Garré, ingresa Feire.

21' Disparo de Franzoia que se va desviado.

20' Rechace de Tobio de cabeza.

19' Nicolás Freire comienza a calentar en el banco de Argentinos.

18' Garré está pidieron cambio tras una molestia.

17' Lodeiro pierde el balón luego de que el Apache Tevez le cediera para salir jugando.

16' Saque de puerta para Boca Juniors.

16' Saque lateral a favor de Argentinos.

15' Cubas manda a tiro de esquina.

15' Centro de Laso y rechaza la zaga xeneize.

14' Fuera de lugar de Calleri.

13' Tiro libre a favor de Boca Juniors, por una falta de Ham en el medio campo.

12' Rechaza el cobro de la falta Calleri y Orion alcanza el esférico.

11' Falta de Bentancur sobre Lenis y tiro libre para el Bicho.

10' Pase de Lodeiro a Tevez, el Apache disparó con poco ángulo y el arquero se quedó con la pelota.

9' Saque de puerta para Agustín Orion.

8' Matricardi rompió a tiempo antes de que los delanteros de Boca se perfilaran al área.

7' Lodeiro intentó filtrar para Tevez pero se cruzó un defesor a tiempo.

6' Toca el Cata para Monzón, pero se tarda en pasar a su compañero y rompe el ataque un rival.

5' Tiro libre para Argentinos, por una mano de Palacios en el medio campo.

4' Remate de Franzoia y rechaza Bentancur. Chance clara de gol para Argentinos.

3' Disparo de Bentancur que se queda en las manos del arquero.

2' Buena combinación entre Palacios y Tevez, pero la defensa rompe la acción.

0' Arrancó el partido en La Paternal: Argentinos - Boca.

En el banco de suplentes del Xeneize estarán: Sara, Rolín, Fuenzalida, Cristaldo, Pavón, Colazo y Chavez.

Los suplente del Bicho serán: Giovini, Freire, Alvarez, Basualdo, Agüero, Gallego y Cano.

Mientras que Boca saltará a la cancha con los siguiente 11 jugadores: Orion, Peruzzi, Tobio, Díaz, Monzón, Bentancur, Cubas, Lodeiro, Tevez, Palacios y Calleri.

Argentinos arrancará con: Gabbarini, Laso, Torren, Matricardi, Garre, Ham, Ledesma, Lenis, Cabral, Franzoia y Rinaldi.

Confimadas las alineaciones de ambos equipos para este duelo.

En el partido de las reservas, Boca se impuso 2-0 a Argentinos, con goles de Messidoro y Taborda.

Boca ya se encuentra en el Diego Armando Maradona.

Dos de los grandes ídolos históricos de Boca surgieron del semillero del Bicho. Diego Armando Maradona, quien le dio nombre al estadio del conjunto de La Paternal, y Juan Román Riquelme, que volvió para devolverlo a la máxima categoría.

Por último, el Lobo recordó uno de sus últimos goles con la camiseta de River, aquél que le valió el título. "Creo que el último milagro fue contra Quilmes, ja, y no creo que vuelva ocurrir otro igual. Fue mi último partido en cancha de River, ese día salimos campeones, estaba mi familia: fue soñado. Tendría que ser un gol más lindo que aquel y lo veo imposible. Me quedo con aquella imagen", cerró Ledesma.

"Aún no sufro los partidos, pero sé que el retiro está cerca. No sé cuánto tiempo me queda aunque hoy me siento bien", sostuvo Ledesma y añadió, sobre cuánto tiempo le queda: "No sé si un año, ya tengo 36 y el cuerpo va sintiendo el paso del tiempo, pero mientras no la pase mal voy a seguir jugando".

"Yo creo que uno puede decir mil cosas, pero la cara hay que darla dentro de la cancha. Veníamos muy golpeados y sabíamos que sólo nosotros éramos los responsables de la derrota y teníamos que salir adelante. Costó pero, por suerte, pudimos cortar la mala racha y ahora estamos bien parados para lo que queda del torneo", explicó el Lobo.

Por otra parte, el jugador que volvió a la casa junto a Juan Román Riquelme y Matías Caruzzo para devolver a Argentinos a la máxima categoría y, a diferencia de ellos, se quedó porque "quería disfrutarlo"; bancó a Gorosito y habló de su retiro.

Además, el mediocampista del Bicho se mostró entusiasmado por enfrentar a Tevez: "Va a ser lindo enfrentar a Tevez, es un jugador que jerarquiza el fútbol argentino y lo disfrutaremos. Imaginate que hay chicos que va a ser la primera vez que tengan cerca a un jugador de esta trayectoria. Para todos va a ser una experiencia muy linda".

"Boca es un equipo durísimo, que está peleando el campeonato y por eso va a salir a buscar el partido de entrada. Trataremos de hacer un planteo intenso y con mucho ritmo desde el inicio porque tenemos que jugar con la desesperación de ellos si no pueden meter un gol rápido", analizó el Lobo Ledesma.

"Jugar con Boca era especial pero cuando estaba en River. Los Superclásicos son distintos a cualquier partido. Pero, obvio, aun jugando en Argentinos jugar, con Boca es importante porque es un grande", manifestó el volante.

En declaraciones a Olé, Ledesma palpitó el choque ante Boca y se entusiasma con enfrentar a Tevez dentro del campo de juego. Sin embargo, aseguró que enfrentar al Xeneize no será especial, sino un partido "importante".

El probable once del Vasco para visitar La Paternal: Agustín Orion; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Daniel Díaz, Fabián Monzón; Rodrigo Bentancur, Andrés Cubas, Nicolás Lodeiro; Carlos Tevez; Sebastián Palacios y Jonathan Calleri.

Por otro lado, Jonathan Calleri cumplió la fecha de suspensión y regresará al once inicial. De esta forma, Tevez se moverá por detrás de la dupla que conforman el ex All Boys y Sebastián Palacios.

Andrés Cubas ocupará el lugar del Pichi Erbes en el mediocampo, mientras que Rodrigo Bentancur se recostará sobre el costado derecho, en lugar de Meli. Mientras tanto, Nicolás Lodeiro reemplazará a Gago en el otro costado.

Vale recordar, que para este encuentro, el Vasco no podrá contar con Fernando Gago, quien se rompió el tendón de Aquiles en el Superclásico. Pero, además, Cristian Erbes y Marcelo Meli llegaron a la quinta amarilla.

De esta forma, el equipo de Pipo para recibir a Boca sería: Adrián Gabbarini; Joaquín Laso, Miguel Torrén, Patricio Matricardi, Ezequiel Garré; Ezequiel Ham, Cristian Ledesma; Reinaldo Lenis, Luciano Cabral, Andrés Franzoia; Lautaro Rinaldi.

La mala noticia para los de La Paternal es la lesión de Gonzalo Castillejos, quien estará tres semanas afuera a causa de un desgarro en el isquiotibial derecho. Tampoco podrá contar con Leandro Navarro, quien sufre algunas molestias en su tobillo.

Además, Ezequiel Garré, quien estuvo entrenando diferenciado en la semana por una molestia en el hombro, pudo ser parte del último ensayo y no habría inconvenientes para que juegue.

Gorosito ya tiene definido el equipo que enfrentará al Xeneize. Luego de cumplir la fecha de suspensión, Argentinos podrá contar con Cristian Ledesma, Reinaldo Lenis y Lautaro Rinaldi.

Por último, el central se puso solo en duda para el encuentro de esta tarde, a causa de un golpe en uno de sus pies. "Tengo una molestia en un dedo del pie. Tengo mucho dolor. Con River me pisaron fuerte y se me está por caer la uña. Calculo que voy a poder jugar y sino voy a ver si se puede infiltrar", explicó Tobio.

Pese a que el físico le está pasando factura, Tobio ve muy bien a Carlitos: "Yo lo veo muy bien, siempre deja todo. No regula nada en los entrenamientos de fútbol, tampoco cuando hacemos reducido". "Aunque, lógicamente, siente que viene jugando hace rato dos partidos por semana", explicó Fernando.

Además, el ex Vélez le mandó un pedido al Apache: "Esperemos que pueda aguantar todo lo posible y esté al 100% para ayudar al grupo a ganar el campeonato, que es el objetivo que tenemos".

"Tenemos que ser vivos y no relajarnos. River ya pasó y si no ganamos el torneo, no servirá de nada haber ganado el clásico", expresó con firmeza Tobio.

En la previa del partido Argentinos Juniors - Boca Juniors, Fernando Tobio se mostró contento por la importante victoria obtenida en la fecha pasada. Sin embargo, pidió no relajarse y a Tevez "que aguante".

Por último, en diálogo con Olé, el delantero contó cómo se siente con su nueva función dentro del campo de juego: "Me siento bien, estoy jugando más como volante porque Pipo me necesita en ese puesto y me toca hacer el sacrificio por el equipo".

"Cuando Tevez estaba en Primera yo jugaba en las Inferiores. Pero siempre lo veía jugar y se notaba que era un jugador distinto, por la calidad que tiene y por las cosas que hace en un partido. Compartir una cancha con esa clase de jugadores es especial. Mañana será con Tevez, pero a mí ya me tocó enfrentar a Riquelme y a muchos que triunfaron en el fútbol", avisó Franzoia.

Andrés Franzoia, quien surgió de la cantera xeneize, no se achica ante a su ex club y, pese haberse formado allí, no dudaría en gritar un gol. "Veré qué hago y qué me surge en el momento porque hace mucho que me fui de Boca y hoy estoy vistiendo otros colores. Pero si le hago un gol, a lo mejor lo grito", explicó el delantero del Bicho.

El silbante del encuentro Argentinos - Boca será Luis Álvarez. El árbitro está atravesando su sexta temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, donde dirigió un total de 83 partidos.

El encuentro Argentinos - Boca se llevará a cabo en la casa del conjunto de La Paternal. El Estadio Diego Armando Maradona, llamado así en honor a Diego Maradona, quien debutó en ese campo de juego el 20 de octubre de 1976, será el recinto anfitrión. Este escenario tiene capacidad para poco más de 25 mil espectadores.

Por último, Arruabarrena aseguró: "Llegamos bien al final del torneo, con el desgaste normal de un año con muchos partidos, pero futbolísticamente estamos creciendo. No nos tenemos que descuidar y tenemos que hacer hincapié en algunos errores que podamos tener".

Además, el técnico xeneize se refirió a la situación del Apache (Tevez), quien viene sintiendo la carga de jugar tantos partidos seguidos. "Carlos siempre quiere jugar, como todos los jugadores que tengo. Estamos en diálogo con él, vamos a ir viendo cómo está, son todas finales las que quedan. Parece una frase hecha pero es así", explicó el Arruabarrena.

El Vasco conocedor de las dimensiones del estadio de Argentinos, considera que "no es una ventaja" para ellos, ya que "la cancha es igual para los dos, son once contra once. Si hacés las cosas bien, siempre hay espacio".

Arruabarrena no confirmó el equipo que enfrentará al Bicho en La Paternal, ya que "hay jugadores con molestias". Sin embargo, el entrenador sabe que no pueden, ni deben relajarse. "Después de ganar un clásico no podés bajar la atención porque podés perder puntos que te hacen perder un campeonato. Será un partido muy dificil, debemos jugar con la misma intensidad, compromiso, carácter y hacer un buen partido", explicó el DT.

Por su parte, el Vasco Arruabarrena se desligó de los comentarios de Marcelo Gallardo, luego del Superclásico. El DT de River dijo que ellos no van a "andar llorando", como, a su parecer, lo hizo Boca. "No escuché nada de lo que dijo Gallardo. Será una opinión más que se respeta... Es gastar energía en un tema que no tengo que gastar. Cada uno tiene su opinión, en alguna podés coincidir y en otras no. Es respetable", opinó el entrenador xeneize.

Por último, se refirió a la presencia de Carlos Tevez, quien llega con una carga de partidos importantes y comienza a sentir la falta de descanso: "El fútbol argentino es muy difícil. Hay muchísimo roce y golpes. Tevez no tuvo vacaciones y lo siente el doble".

El único puntero llega algo diezmado, por la cantidad de bajas que sufrió para este partido. Sin embargo, Gorosito no cree que eso los afecte demasiado. "Van a jugar con la misma intensidad y no creo que varíen. Cuando uno gana el clásico se produce un relax en el inconsciente, pero creo que van a querer imponer su ritmo y condiciones. No pensamos tanto en lo que hagan ellos", analizó el entrenador.

"Nosotros hacemos todo en pos de ganar, no vamos a ver qué pasa. Queremos anular las virtudes y atacar los puntos débiles de Boca, que creemos que tienen. Hay que buscar los lugares donde podemos lastimar. Sabemos que los rivales se sienten incómodos en nuestra cancha y tenemos que propiciar que se sientan más incómodos", expresó el DT del Bicho.

En diálogo con Indirecto (TyC Sports), Pipo Gorosito afirmó que buscarán aprovechar las dimensiones de la cancha para incomodar a Boca. Aunque, aseguró que están concentrados en su propio juego.

La máxima goleada la propinó Boca. En la Bombonera, el Xeneize venció por 7-0 a Argentinos por la séptima fecha del Campeonato de 1937. Recién en 1984, el Bicho pudo obtener su mayor goleada sobre los de la Ribera. También en el Alberto J. Armando, los de La Paternal ganaron por 5-1 por el torneo Metropolitano.

El Xeneize resultó vencedor en 62 ocasiones, sobre 27 del equipo de La Paternal. Los 35 encuentros restantes culminaron en igualdad.

El partido Argentinos - Boca se repitió en 125 ocasiones. El conjunto de la Ribera lleva una holgada ventaja en el historial frente al Bicho.

Los 29 puntos que tiene Argentinos son el resultado de 7 victorias y ocho empates y 9 derrotas. Mientras que los 52 de Boca se dividen en 16 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Sumido en grandes dudas y siendo muy criticado, Boca demostró por qué pelea la punta. Ahora, buscará manterse allí arriba y cumplir con el ansiado objetivo: el título.

Con los tres puntos que obtuvo en su visita a Núñez, el Xeneize llegó a las 52 unidades y recuperó la punta que San Lorenzo le había arrebatado una semana antes del Superclásico.

En el Monumental, Boca dio un gran muestra de carácter, al vencer a River por la mínima diferencia con gol de Nicolás Lodeiro. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena superó al Millonario en juego e inteligencia y por eso se llevó la victoria.

Argentinos, con este resultado, llegó a las 29 unidades. Sin embargo, se encuentra lejos de la lucha por el título y, también, para entrar a las copas.

El conjunto de Néstor Gorosito viene de obtener una buena victoria ante Nueva Chicago. En su visita a Mataderos, el Bicho venció por 2-1 al equipo de Rubén Darío Forestello, quien iba a renunciar a su cargo.

Con realidades sumamente diferentes, ambos equipos han obtenido buenos resultados en la fecha pasada. Igualmente, una gran cantidad de puntos separa a uno de otro.

