Resultado San Lorenzo - Rosario Central 2015 (2-2)

Damos por finalizada una nueva transmisión, espero que hayan disfrutado del encuentro junto a nosotros. En pocos instantes podrán leer todas las repercusiones de este gran encuentro en VAVEL.com ¡Hasta la próxima!

Repasamos ahora los goles del encuentro.

2-2. Por último Sebastián Blanco decretó las tablas gracias a una buena asistencia de Mas tras un error de Andrade.

1-2. Gran desborde de Cervi, mejor aún el pivoteo de Larrondo para que Ruben convierta nuevamente y de vuelta el encuentro en el Pedro Bidegain.

1-1. Tras un penal de Caruzzo, Marco Ruben anotó el primero de sus dos goles en este encuentro desde los doce pasos.

1-0. Hernán Villalba anotó el primer tanto a los 15 segundos de haber comenzado el encuentro.

¡Final del partido! San Lorenzo y Rosario Central no pudieron sacarse ventajas en el Nuevo Gasómetro, y dejaron pasar una buena oportunidad de acercarse a Boca.

47' ¡Lo que se perdió Ávila! Gran habilitación de Cauteruccio para el juvenil, quien no pudo darle un buen destino a su disparo y dejó atrás dos puntos.

47' Los últimos instantes son muy interrumpidos por las faltas, ambos equipos no quieren dejar ningún espacio ni oportunidad en defensa.

45' Néstor Ortigoza es amonestado tras una dura falta contra Cervi.

45' ¡Germán Delfino adicionó tres minutos más!

44' ¡Lo tuvo Cauteruccio! Buen zurdazo del delantero azulgrana que fue desviado por Andrade. El local estuvo muy cerca de quedarse con el partido.

42' En los últimos minutos Rosario Central es más que su rival y aprieta en ofensiva para quedarse con los tres puntos.

40' ¡Cambio en Rosario Central! Ingresa Niell y se retira Larrondo.

37' Montoya desperdicia una muy clara oportunidad en la medialuna del área de Torrico. Central apuesta todo al ataque.

35' A diez minutos del final ninguno de los dos equipos se niega a ir por la victoria. Tanto los dirigidos por Bauza como los de Coudet van y van por los tres puntos.

32' ¡Gooooooooooool de San Lorenzo! ¡Gol de Blanco! Buena contra del local, que tras un error de Andrade logró encontrar a Mas solo y este asistió al Sebastián y este no perdonó.

31' ¡Cambio en San Lorenzo! Ingresa Blandi en lugar de Rolle.

29' Con el ingreso de Ávila, San Lorenzo avanzó en el terreno y poco a poco parece acercarse al empate.

27' ¡Cambio en San Lorenzo! Se retiró Mercier y en su lugar ingresó Ávila.

26' Central es mucho más claro a la hora de manejar el balón, solo le restaba precisión en los últimos metros y con Cervi logró encontrarla. San Lorenzo no logra disponer de buena manera de la posesión de la pelota y sufre mucho en la elaboración.

24' ¡Gooooooooooool de Rosario Central! ¡Gol de Marco Ruben! Buen desborde de Cervi que con un buscapié encuentra a Larrondo, el cual de primera asiste al goleador del campeonato y este no perdonó con un tremendo derechazo.

20' ¡Cambio en Rosario Central! Fernández le deja su lugar a Cervi, quien retorno al terreno de juego tras recibir en el vestuario las indicaciones de Coudet.

18' El partido crece minuto a minuto y ahora ambos equipos atacan con profundidad lo que hace que el tercer gol del encuentro pueda caer en cualquier instante.

16' El marco del Nuevo Gasómetro cada vez le pone más condimentos para que el local se encienda y vaya por la victoria. Poco a poco San Lorenzo arrincona a Central contra el arco que defiende Mauricio Caranta.

14' Ahora Germán Delfino amonesta a Villalba por protestar un supuesto penal de Caranta.

13' Mercier es amonestado por una muy dura falta contra un Fernández.

11' Gran jugada del canalla, que no pudo concretar Montoya en zona ofensiva. La visita con poco le hace mucho daño al anfitrión.

8' ¡Cambio en Central! Ingresa Andrade en lugar del lesionado Villagra.

5' Victor Salazar es amonestado tras interrumpir un avance de Sebastián Blanco y se perderá el próximo encuentro.

3' Ambos equipos salieron la decisión de jugar rápidamente en territorio rival y a base de toques tanto San Lorenzo como Central avanzan por su objetivo.

1' ¡Tremenda atajada de Torrico! Grosero error de Mercier que Ruben aprovechó y rápidamente asistió a Montoya, quien con un derechazo no pudo vencer la gran defensa del arquero local.

¡Ya arrancó la segunda etapa! 45 minutos le quedan a San Lorenzo y Central para poder quedarse con la victoria.

¡Final del primer tiempo! Al finalizar los primeros 45 minutos, San Lorenzo y Rosario Central empatan uno a uno en el Nuevo Gasómetro.

47' Las faltas se hacen cada vez más frecuentes y el primer acto termina con muchas interrupciones.

45' ¡Tres minutos más!

44' ¡Eduardo Coudet es expulsado! Delfino envía al vestuario al técnico de Central tras insistentes protestas.

43' San Lorenzo avanza e intenta terminar el primer tiempo lo más cerca posible del arco que defiende Mauricio Caranta.

39' Buena contra de San Lorenzo que tras una buena combinación entre Rolle y Blanco, éste último no pudo definir frente al arco de Caranta.

38' Emanuel Mas es amonestado tras una dura falta a Lo Celso. El lateral salió de su banda y realizó una falta innecesaria.

35' La tensión del encuentro aumenta y el partido se llena de faltas. Cualquiera de los dos equipos puede quedarse con un hombre menos si no bajan las revoluciones.

33' ¡Cambio en San Lorenzo! Se retiró Fernando Elizari y en su lugar ingresó Martín Rolle.

32' ¡Goooooooool de Rosario Central! ¡Gol de Marco Ruben! El delantero del canalla eligió un bombazo fuerte y al medio, mientras que Torrico se inclinó hacia su izquierda.

29' ¡Penal para Rosario Central! Caruzzo tomó de la camiseta a Ruben y el asistente número uno, Hernán Maidana, sancionó la pena máxima. Tanto el defensor que cometió la infracción como Yepes fueron amonestados, el primero por la infracción y el último por protestar.

26' Los avances de Central son cada vez más insistentes y los de Coudet se acercan al arco que defiende Torrico. El cuervo no puede salir de su propio campo y se le dificulta la elaboración con el balón dominado.

23' ¡Atajó Caranta! Muy buena contra de San Lorenzo que Tito Villalba aprovechó y desbordó por la banda derecha, pero al encontrarse mano a mano no tuvo precisión y el '1' de la visita evitó el segundo gol del equipo azulgrana.

20' Marco Ruben practicó una chilena pero no pudo darle una buena dirección a su disparo y el balón se fue lejos del horizontal.

18' El cotejo comienza a subir las revoluciones y a la hora de ir a la pelota dividida ambos equipos van con la "pierna dura".

16' La presión de la visita cada vez tiene mayor éxito y poco a poco la visita se va posicionando en campo rival.

14' ¡Torrico! Muy buena atajada del arquero local ante un muy buen disparo de Lo Celso.

12' Gran diagonal de Sebastián Blanco desde la banda izquierda hacia el centro del campo, tras la cual el delantero azulgrana practicó un derechazo que se fue cerca del palo derecho de Caranta.

10' Los Canallas van decididos por el empate e intentan mantener el balón lo más que pueden en territorio rival.

7' Desde el centro hacia las bandas se enfoca el ataque canalla, el visitante promueve los avances por las bandas para completar la jugada con un centro o un pase filtrado. San Lorenzo no se desespera ante la perdida del balón.

5' Central va a base de toques contra el arco defendido por Torrico, los de Coudet intentan disimular el golpe que recibieron al haber comenzado el partido. El cuervo no puede salir por la presión de la visita.

3' El partido comenzó con el equipo local muy prendido del encuentro y aprovechando la primera oportunidad que pudo. Rosario Central intenta mantener el balón en campo contrario para ir en busca del empate. Gran encuentro nos espera en Bajo Flores.

15'' ¡Goooooool de San Lorenzo! ¡Gol de Villalba! Apenas comenzaba el encuentro, el cuervo movió de gran manera el balón y una perfecta asistencia de Elizari dejó a Tito mano a mano con Caranta, quien poco pudo hacer para evitar el primero de la tarde.

¡Comenzó el partido! Ya juegan en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Central

¡Ya se disponen los equipos en el césped! ¡Ya se viene San Lorenzo - Rosario Central por VAVEL!

Eduardo Coudet estará sentado en el banco de suplentes junto a: García, Pastor, Colman, Musto, Aguirre, Cervi y Niell.

Repasamos ahora los relevos que tendrá a cargo Edgardo Bauza: Devecchi, Cetto, Mussis, Kalinski, Rolle, Ávila y Blandi.

Por su parte, el Club Atlético Rosario Central tendrá a los siguientes once nombres en su equipo titular: Caranta; Salazar, Donatti, Pinola,Villagra; Montoya, Domínguez, Fernández; Lo Celso; Larrondo y Ruben.

Estos serán los once titulares del Club Atlético San Lorenzo de Almagro que en instantes enfrentará a su par rosarino: Torrico; Buffarini, Caruzzo, Yepes, Mas; Mercier, Ortigoza; Villalba, Elizari, Blanco y Cauteruccio.

El campo de juego del Estadio Pedro Bidegain luce en perfectas condiciones de cara a lo que será el encuentro San Lorenzo - Central, el cual tendrá lugar en pocos minutos y que podrás seguir en directo en VAVEL.com

El equipo dirigido por Coudet ha logrado mantenerse en la pelea por quedarse por el torneo desde el comienzo y en pos de no perderle pisada a Boca ésta tarde tendrá un duro choque frente a un rival directo, San Lorenzo. La previa guerrera la repasamos a continuación: un Canalla suelto en Boedo.

La enfermería de Boedo esta plagada de figuras que al Patón Bauza le dan cada vez más dolores de cabeza. Leandro Romagnoli, Pablo Barrientos y Sebastián Blanco padecen diferentes lesiones y el cuervo pierde mucha calidad y experiencia en cada encuentro que pasa. A continuación repasamos cada lesión: San Lorenzo: un hospital de talentosos.

Las claves en las ofensivas del partido San Lorenzo - Rosario Central son Martín Cauteruccio y Marco Ruben, quienes son analizados en detalle por Bruno Cuffaro en el siguiente gran cara a cara: Cauteruccio - Ruben.

Además, el ex Lanús analizó a su próximo rival: "Central es un gran equipo que suele hacer partidos muy intensos. Tienen en claro a qué quieren jugar, crean muchas situaciones de gol, suman gente en ataque, los laterales pasan constantemente, físicamente están bien y tienen ida y vuelta. Sus centrales apoyan siempre en mitad de cancha. Igual no me preocupan ellos, me preocupa San Lorenzo. Tenemos que estar preparados para todo".

"Mientras haya chances matemáticas, vamos a dar pelea hasta el final. Tenemos que ganar los cuatro partidos, son todas finales", expresó el volante.

Por su parte, Sebastián Blanco, quien se recuperó de un desgarro, aseguró que darán pelea hasta el final y destacó el trabajo de Rosario Central.

"Siempre es lindo ganar y por tanto, porque nos da alegría a nosotros, porque hacemos un gran trabajo durante la semana y que se vea reflejado en el resultado es muy positivo", afirmó Caranta sobre la goleada sobre el Lobo.

"Es uno de lo más importantes que nos va a tocar jugar de acá en adelante", destacó el arquero, que luego aclaro: "Todos son importantes, todos los que pasamos también".

Previo al choque con San Lorenzo, Mauricio Caranta hizo referencia a este partido, tan importante como trascendental en la lucha por el título. Para el ex Boca será "uno de los más importantes" que les toca jugar.

El último enfrentamiento entre San Lorenzo y Rosario Central fue el año pasado, por la fecha 6 del Torneo Transición. El Canalla y el Ciclón igualaron 1-1 con goles de Lucas Acevedo y Juan Ignacio Cavallaro.

El silbante del encuentro entre San Lorenzo y Rosario Central será Germán Delfino. El árbitro, de 37 años, está atravesando su quinta temporada en la máxima categoría, donde lleva un total de 130 partidos dirigidos desde su debut.

El encuentro entre San Lorenzo y Rosario Central se llevará a cabo en el estadio Pedro Bidegaín, también conocido como Nuevo Gasómetro. El estadio inaugurado en 1993, posee capacidad para 43.995 espectadores.

Por otra parte, el ex volante de River aprovechó para contar cómo se siente con su equipo, en lo que es su primera experiencia como DT: "Uno se enamora de su equipo. Juegan como pretendo durante mucho tiempo, y eso es lo más lindo que te puede pasar. De a ratos me siento 100% identificado. Un equipo que transmite, que tiene mucho corazón, que siempre quiere ganar, nunca da una pelota por perdida y no tiene miedos. Es la esencia que uno quiso transmitir, más allá de lo futbolístico. La gente se siente identificada y eso es importante. Necesitamos que nos exijan. Sobre estas bases estamos bien encaminados".

El Chacho sabe que todavía están vivos en el torneo y pretenden seguir dando pelea. "Sacamos muchísimos puntos, y se hace difícil cuando no podés achicar, pero mientras las chances den... Además, tenemos a Boca en la última fecha en casa. Todavía tenemos posibilidades y una gran ilusión. El equipo está convencido de cuáles son los objetivos y nos animamos a ponernos la responsabilidad e intentar. Tenemos que ir en busca de ese sueño que tenemos. Uno quiere ir por todo. Tengo en claro las dificultades, pero vamos a intentarlo. No es una situación fácil, pero la ilusión es nuestro mayor motor. Si se nos llega a dar, soy capaz de hacer cualquier cosa. Sería el tipo más feliz del mundo", afirmó el entrenador.

"Será un partido muy difícil ante un gran equipo. San Lorenzo tiene una estrategia y una manera de pensar. No se les puede discutir nada. Los dos necesitamos ganar y ojalá salga un lindo partido, como se espera. No vamos con la intencion de empatar, sino traernos los tres puntos, y ellos tendrán la misma ilusión. Intento no mirar más allá. El objetivo nuestro es sacar adelante este partido. No nos queda otra que ganar y esperar, porque no dependemos de nosotros", expresó contundente el DT auriazul.

Previo al choque ante San Lorenzo, el Chacho Coudet dialogó con Indirecto (TyC Sports) y aseguró que "será un partido muy difícil", pero sabe que es importante "sacar adelante este partido".

El técnico azulgrana guarda un grato recuerdo de Rosario Central, donde debutó como jugador (obtuvo el Campeonato Nacional de 1980, siendo el goleador auriazul) y como DT. "Central me enseñó a ser ganador", expresó contundente el Patón.

Ante Central, el Patón recuperará a Néstor Ortigoza, quien cumplió su fecha de suspensión por llegar a la quinta amarilla ante Racing. "Ortigoza va a jugar en lugar de (Enzo)Kalinski y por (Pablo) Barrientos se presentará la descarga para que le saquen la amarilla", aseguró Bauza.

"No sé por qué arman tanto quilombo por lo que dije. Marqué la diferencia de puntos. Dije casi irreversible y lo sacaron de contexto. No vamos a renunciar a nada. El sábado nos jugamos la chance de pelear el torneo y entrar a la Copa", expresó molesto el DT.

Luego del empate ante Tigre, el Patón Bauza afirmó que la diferencia con Boca era "casi irremontable". Estas palabras causaron un gran revuelo, pero el entrenador se retrotrajo y aseguró que van por todo.

La máxima goleada la propinó San Lorenzo en 1946. Por la fecha 18 del campeonato, los de Boedo vencieron 7-0 al conjunto rosarino. Mientras que, tres años después, el Canalla les devolvería la goleada con un 5-1 por la fecha 7 del Campeonato de 1949.

San Lorenzo y Rosario Central se han enfrentado en 144 ocasiones en la máxima categoría del fútbol argentino. Los de Boedo llevan la ventaja en el historial con 54 victorias sobre 43 del Canalla. Los 47 enfrentamientos restantes culminaron igualados.

Los 54 puntos que tiene San Lorenzo son el resultado de 16 victorias y seis empates y cuatro derrotas. Mientras que los 52 de Central se dividen en 14 triunfos, diez empates y dos derrotas.

El conjunto de Eduardo Coudet tiene una gran chance de acercarse al Xeneize. Los rosarinos aún deben jugar con Boca, por lo que una victoria ante el Ciclón, los dejaría bien parados para la recta final.

En cambio, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y se ilusiona con la chance de bajar al líder. Nery Domínguez, Marco Ruben (en dos ocasiones) y Marcelo Larrondo, anotaron en la goleada por 4-0 del Canalla sobre el Lobo.

En su visita a Mendoza, Central goleó al Tomba 3-1

De esta forma, el Ciclón perdió dos puntos importantes en Victoria. El mismo favoreció a Boca, que logró alejarse a cuatro unidades del conjunto de Boedo.

En la última fecha San Lorenzo no pudo superar a Tigre. Los dirigidos por Edgardo Bauza comenzaron ganando con un gol de Martín Cauteruccio. Pero, a falta de cinco minutos para que se terminara el partido, apareció Sebastián Rincón, para sellar la igualdad.

En su último encuentro como local, San Lorenzo venció a Racing 2-1

Ambos equipos son los máximos perseguidores de Boca Juniors, líder del torneo con 58 unidades. San Lorenzo está segundo con cuatro puntos menos, mientras que Central está a seis.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido San Lorenzo - Rosario Central, perteneciente a la 27ª fecha del Torneo Julio Humberto Grondona. El encuentro tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro a partir de las 18:10 horas.