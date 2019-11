Resultado Boca - Crucero (1-0)

¡Esto ha sido todo por hoy! Los esperamos en una nueva transmisión en directo por VAVEL.

A Boca le quedan tres partidos que no serán para nada sencillos y necesitará mostrar un nivel mucho mayor para quedarse con el título. Ante un rival que no lo inquietó demasiado, el Xeneize no logró plasmar esa superioridad que existe (y se vio) entre ambos equipos.

Este resultado lo condena al descenso a Crucero del Norte. Sin embargo, es un gran mérito del conjunto misionero haber llegado a la máxima categoría con tan pocos años de existencia.

Justo resultado, que acerca al Xeneize un paso más hacia el título. Sin embargo, el partido fue muy flojo en cuanto al rendimiento del equipo. Tevez fue la figura, con muy poquito, tampoco fue el Carlitos de otros partidos.

Pitó Vigliano... Ganó Boca.

47' ¡Se lo pierde Calleri de cabeza! Luego de un gran centro de Fuenzalida

45' Intentó enganchar y pegarle, pero no le salió el intento a Calleri

45' Se juegan los últimos tres minutos del partido

44' Se venía Tevez, firme la defensa de Crucero

43' Centro de Peruzzi, rechaza Lechner de palomita

42' Centro de Colazo para Tevez, que enganchó y probó de zurda... A las manos de Ramírez

41' Último cambio en Crucero, se retiró Barraza ingresa Nicolás Martínez

41' Gran recuperación de Oliva, que se manda al ataque... Pero Chironi no pudo filtrarla para Alegre

40' Recupera bien Erbes cuando se venía Chironi

39' Dura entrada de Dematei sobre Fuenzalida

38' La juega corta Tevez con Bentancur, que quiso meter un pase entre líneas, pero se pierde por el fondo

38' Falta de Vázquez sobre Monzón

37' Buena jugada de Tevez, que quiso conectar con Calleri pero no pudo

36' Centro de Dematei, a las manos de Orion

35' Se va Nicolás Lodeiro, de gran partido, ingresa José Fuenzalida

35' Se retira Stupiski, ingresa Adrián Alegre en Crucero

34' Centro de Lodeiro al primer palo, no le pudo dar con precisión Colazo

34' ¡Sobre la línea rechaza Lechner! Calleri tuvo el segundo gol de Boca

33' Sale bien el Cata, que metió un pelotazo muy largo para Calleri

32' Lateral de Monzón para Calleri, rechaza Tomasini

32' Rechaza Ramírez, con la presión de Calleri

31' Recupera Oliva... Salió la contra, centro de Mendieta para Stupiski, rechazó bien la defensa

30' Centro pasado de Bentancur, no pudo Tevez

30' De taco Lodeiro para Peruzzi, rechaza Dematei

30' Pelotazo de Peruzzi para Lodeiro, saca Tomasini

29' Sale jugando desde el fondo el conjunto del Vasco

28' Se retira Cólzera, ingresa Gumersindo Mendieta

28' Error en la salida de Crucero, Monzón habilitó a Tevez, que no pudo de taco

28' Se reanudó el juego, con el centro de Lodeiro

27' Se para el partido, no puede más Ramírez...

26' ¡Ramírez salva a Crucero! Tevez gambeteó y remató, respondió bien el portero

25' Se toma el aductor de la pierna izquierda Ramírez, ya se mueve Caffa fuera del campo de juego

24' Volvía del offside Lodeiro, sale Crucero del Norte

23' Centro de Colazo para Calleri, salió lejos Ramírez que controla en dos tiempos

23' Tiro de esquina para Boca

21' Prueba Tevez de afuera, rebota la pelota y termina rechazando Barraza

20' Buena recuperación de Colazo, que la metía para Calleri. Cierra bien la defensa visitante

19' Firme Tobio en la marca, controlando a Stupiski

18' La cambia Lodeiro para Monzón, que jugó con Tevez. El Apache centró al segundo palo y se lo pierde Lodeiro

18' Le pegó Carlitos, se fue por encima del travesaño

17' Tiro libre para Boca, muy cerca del arco de Ramírez. Tevez para darle

16' Amonestado Barraza por un codazo sobre Tevez

16' Se anticipa bien Tobio y generó la contra para Boca

16' Recupera Oliva y ahora se viene Crucero

15' Metía el centro Cólzera, no pudo cabecear Stupiski

14' La jugaron en corto, Lodeiro metió el centro... rechaza Tomasini

14' La jugaron rápido. Tevez habilitó a Peruzzi, que tiró el centro. Gana un tiro de esquina el ex Vélez

13' Falta de Oliva (está amonestado) sobre Monzón. Buena chance para Boca

13' Cólzera la quería meter para Chironi, bien parado Tobio

12' Boca se sigue equivocando en los pases... Pero, igualmente, Crucero no logra llevarle peligro al Xeneize

10' El rebote favoreció al Cata, que se mandó una gran jugada, que de todas formas no properó

10' Metió el centro Lodeiro, sacó Oliva

10' Recupera Bentancur, sale Calleri, que gana un tiro de esquina

9' Se equivocó Tevez en el pase atrás y sale Crucero

9' Le pegó Cólzera... Controla sin problemas Agustín Orion

8' Interesante chance para Crucero del Norte

8' Falta de Tobio sobre Cólzera

7' Remate rasante de Bentancur, controla sin problemas Ramírez

6' Monzón para Colazo, la quiso jugar de nuevo con el lateral, sale Crucero

6' Desconcentrado Boca, no muestra la intensidad de la primera parte

5' La bajó Lodeiro, se recuperó Vázquez... Pero Crucero no logró salir jugando

5' Se viene Boca de nuevo, con Carlitos

3' Centro para Calleri, rechaza Barraza

2' Duro planchazo de Díaz sobre Oliva, que no vio Vigliano

2' La tira afuera Monzón... Quedó Oliva golpeado en el área

1' Gran pase de Colazo para Tevez, que no se pudo acomodar para pegarle

0' La cruza Bentancur para Monzón, pero no la pudo controlar el lateral xeneize

0' Recuperó Maxi Olvia, pero se repuso de nuevo Monzón

0' La pelota ya es de Boca, que sale con Monzón

Pita Vigliano, arranca la segunda parte

Ya están parados frente al balón Cólzera y Stupiski

Boca es un justo ganador. Crucero no supo inquietarlo en ningún momento. Muy metidos en su campo, los dirigidos por Sebastián Rambert deberan salir si quieren pelear el resultado, ante un Xeneize que está bastante cómodo con el desarrollo del partido.

Pese a que erró un penal (que no fue), Carlitos Tevez volvió a ser fundamental en el desarrollo del juego. Cada vez que se junta con Nicolás Lodeiro, causan estragos en la defensa rival.

Boca controló y tuvo las mejores chances. Crucero del Norte no supo cómo lastimar al conjunto del Vasco, que estaba bien parado en el fondo.

Pitó Vigliano... Se terminó la primera parte del encuentro entre Boca Juniors y Crucero del Norte.

45' La metía Colazo para Monzón, no se entendieron. Habrá saque de arco para el visitante

44' Se reanuda el juego. Con diez momentáneamente Crucero

44' Se detiene el partido para atender a un jugador de Crucero

42' Boca jugó rápido el nuevo tiro de esquina y Colazo terminó habilitando de forma perfecta a Tevez, que metió el centro y Ramírez cortó bien el nuevo centro

42' Centro cerrado de Tevez, rechazo de Lechner

42' Tiro de esquina para Boca

41' Pivotea Calleri y juega con Tevez. Vuelve a empezar desde el fondo Boca

40' Falta de Erbes sobre Cólzera

39' La levantaron para Calleri, bien parado Tomasini

39' Centro de Monzón, que rechaza Dematei. Sin embargo, la posesión sigue siendo xeneize

37' Buena jugada colectiva de Boca. Calleri la metió para Tevez que, otra vez, estaba en offside

37' Recupera Boca y se viene Tevez

36' Boca le cedió el balón, pero Crucero no muestra grandes alternativas como para lastimar al Xeneize

36' No pudo controlar la pelota Tevez, se pierde por el lateral

35' Habrá lateral ofensivo para Crucero

34' Recuperó Lodeiro, tocó para Bentancur, que le metió una gran pelota a Tevez, que estaba adelantado

33' La levantó Cólzera, muy bombeada la pelota para Lechner, que cometió falta en ataque

32' Falta de Peruzzi, tiro libre para Crucero

31' Ya se reanuda el juego

30' Queda en el piso Lechner, por un duro golpe de Tomasini

29' La metía Lodeiro para Calleri, que no pudo llegar

28' Buena recuperación de Lodeiro, que tocó para Tevez en offside

26' Centro rasante de Monzón, toca atrás Tevez para Lodeiro, que sacó un potente remate. Apenas afuera se fue el tiro

26' Peruzzi la metió sobre la línea para Bentancur, pero la pelota se perdió por el costado

25' La metió Cólzera al área chica, pero había offside y todo anulado

24' Mano de Erbes dijo Vigliano, hay tiro libre para Crucero

24' Por ahora Crucero no ha inquietado a Boca. Se adelantó un poco en el campo de juego, pero el control del encuentro y las mejores situaciones son del local.

22' Lodeiro dejó correr para Calleri, que remata muy desviado

21' Remate de Colazo, que se va desviado

20' Ya se reanudó el encuentro. Intenta Crucero llegar al área de Boca, pero está bien parado el conjunto del Vasco

19' Parado el encuentro para atender a Ramírez, que quedó dolorido luego del cruce con Calleri

18' Gran pelota de Bentancur para Calleri, que cae en el área. Pero, esta vez, no hay dudas... Ramírez salió correctamente.

17' Remate de Tevez, rechazó Ramírez. Pero el rebote favoreció a Monzón, que metió el centro para Calleri que no pudo. Un nuevo centro de Peruzzi que se va por el fondo desviada por la defensa

16' Se venía Crucero con Cólzera, cerró Colazo

15' La metió Tevez para Bentancur, que remató cruzado y se fue lejos

14' La pisó, la mostró y metió un pase de lujo para Lodeiro. Enchufadísimo Tevez

13' Remató Tevez, la pelota se va desviada por un defensor y hay tiro de esquina para Boca

13' Amarilla para Maxi Oliva por una dura entrada sobre Monzón

11' ¡GOOOOOOOOOOOOL de Boca! Gran pase de Lodeiro para Tevez, que gambeteó al arquero y la quiso meter para Calleri, pero Tomasini apareció antes y la metió en contra.

10' Flojo remate de Cólzera, que queda en las manos de Orion

10' Pelotazo de Díaz para Tevez, cierra Barraza

9' Ahora se adelanta un poco el conjunto misionero

8' La metía Monzón, recupera Crucero del Norte

7' ¡Por arriba del travesaño! Tevez no pudo concretar el primer gol para Boca

7' Le va a pegar Tevez...

6' Gran pelota de Lodeiro para Calleri, que estaba apenas adelantado, y el delantero cae en el área. Dudoza jugada

6' ¡Penal para Boca!

5' La aguantó Calleri para la subida de Bentancur, que arrancó con todo hasta el fondo y metió el centro para la entrada de Colazo, que remató desviado. Avisó Boca

4' La levantó Tobio para Calleri, que no pudo con la marca de Barraza

4' Remató desde afuera del área Dematei, se fue desviado el tiro

2' Buena pelota de Peruzzi para Lodeiro, no pudo el uruguayo y se la queda Ramírez

2' Pelotazo de Díaz para Calleri, que no la pudo controlar

1' Parado un poco atrás el conjunto visitante, Boca toca y toca desde la salida

0' Pelota de Calleri para Tevez, saca Dematei

0' La perdió Lodeiro, pero Erbes muestra su presencia en el mediocampo

Ya se juega en la Bombonera

Mientras que Central enfrentará a Argentinos Juniors (local), visitará el Florencio Sola para enfrentar a Banfield y cerrará ante Boca en el Gigante de Arroyito.

Por su parte, San Lorenzo enfrentará a Olimpo (visitante), recibirá a Temperley en el Nuevo Gasómetro y cerrará con Atlético Rafaela en Santa Fe.

El Xeneize en las próximas fechas deberá a enfrentar a Racing (visitante), Tigre (local) y cerrará el torneo ante el Canalla en Rosario.

Vale recordar que Boca hasta ahora tiene 58 unidades. De ganar le sacaría seis a San Lorenzo (55) y ocho a Rosario Central (53), cuando quedan solo nueve en disputa.

Los suplentes del conjunto misionero serán: Germán Caffa, Dante Bareyro, Víctor Cabaña, Gumersindo Mendieta, Lucas Caballero, Adrián Alegre y Alejandro Martínez.

Boca nunca enfrentó a Crucero del Norte. Pero, hace poco, enfrentó a Guaraní Antonio Franco (otro conjunto misionero) por Copa Argentina y obtuvo una abultada victoria por 4-0, que le valió el pase a la siguiente fase.

Sin embargo, Boca no se dejará doblegar. Los de Arruabarrena deben aprovechar la igualdad entre San Lorenzo y Rosario Central para escaparse en la tabla y encaminarse directo al título.

Crucero del Norte necesita comenzar a sumar de a tres si quiere mantener la categoría. En frente tendrá, nada menos, que al líder del torneo, que viene de obtener un gran triunfo ante Banfield.

Los suplentes del conjunto xeneize serán: Guillermo Sara, Alexis Rolín, José Fuenzalida, Andrés Cubas, Franco Cristaldo, Sebastián Palacios y Andrés Chávez.

Mientras que Sebastián Rambert pondría a estos once para visitar la Bombonera: Horacio Ramírez; Maximiliano Oliva, Rodrigo Lechner, Julio Barraza, Gabriel Tomasini, Nicolás Dematei; José Dujaut, Fabio Vázquez, Gabriel Chironi; Ariel Cólzera, Pablo Stupiski.

Estos serán los once del Vasco para recibir a Crucero del Norte: Agustín Orion; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Daniel Díaz, Fabián Monzón; Rodrigo Bentancur, Cristian Erbes, Nicolás Colazo; Nicolás Lodeiro; Jonathan Calleri, Carlos Tevez.

Finalmente, Gino Peruzzi, que estaba en duda para enfrentar a Crucero a causa de una entorsis de tobillo, podrá formar parte del once titular de Arruabarrena. Leandro Marín quedó afuera del banco.

Hoy no es un día más para Cristian Erbes. El volante cumple seis años en la máxima categoría y, a fuerza de buenas actuaciones, se ha ganado un lugar entre los titulares. El Pichi, como lo conocen, lleva 174 partidos jugados y cinco goles con la camiseta xeneize. Además, ha ganado dos títulos (Apertura 2011 y Copa Argentina 2012) y va por el tercero.

"Al parecer este plantel se incentiva con los equipos grandes. Ojalá que ésta no sea la excepción, aunque ahora necesitamos hacer el desgaste y llevarnos algo. Habrá que achicar líneas, alcanzar el máximo esfuerzo, tratar de saber que es un partido más que importante, no solamente por el rival si no por lo que nos estamos jugando, y en base a eso tratar de traernos los tres puntos”, finalizó el lateral.

Sobre el rival de esta tarde, el ex Colón analizó: "Viene en un momento muy bueno, en lo grupal e individual. Tiene figuras. Habrá que tratar de achicar espacios, no darles ventaja a los jugadores clave y aprovechar al máximo las situaciones que tengamos. Nos está costando eso, conseguimos generar pero no acertamos. Es un aspecto a mejorar".

“¿Cómo frenarlo? A Tevez hay que marcarlo con una escopeta, je. Habrá que tomarlo escalonado, tratar de no quedar mano a mano porque es un jugador desequilibrante, con mucha potencia y habilidad. Hay que ser inteligente, tratar de doblegar la marca y de esa manera no darle espacios”, explicó Barraza

“A Boca lo enfrenté un par de veces, y me fue bien y mal. Jugando de local le gané varias veces, pero de visitante me fue más mal que bien”, contó el defensor del Colectivo.

El defensor del conjunto misionero, Julio Barraza, dialogó con Olé y analizó el choque de esta tarde ante Boca. El defensor conoce lo difícil que es marcar a Carlos Tevez y aseguró que hay que "tratar de no quedar mano a mano".

Sobre un hipótetico futuro dentro de la política del conjunto de la Ribera, Román manifestó: "Yo de verdad que amo a mi club, eso es lo principal. Hoy tengo una vida tranquila, disfruto de las cosas que antes no podía ser. Para ser lo que quiera ser tengo que estar convencido y preparado. Si veo que me estoy preparando y no me alcanza daré un paso al costado. Cuando estoy seguro de algo lo intento. Amo a mi club y siempre voy a estar a disposición". Y añadió: "Iré en diciembre a votar y después tengo cuatro años por delante para pensar qué hago".

"Si Boca gana el campeonato será algo merecido. El que gana es el mejor. Pero todos los hinchas de Boca teníamos la ilusión de ir a Japón y vamos a tener que ver a River. Viajan ellos. Cuando veamos jugar a River allá nos va a doler y mucho. Nos prometieron que íbamos nosotros, pero va nuestro rival", expresó el ex Argentinos.

Pese a que Boca está peleando el torneo y la Copa Argentina, Román les restó importancia en comparación con la Copa Libertadores: "La Copa Libertadores vale como 10 campeonatos argentinos. Ganar un torneo local con Boca es importante, pero ganar la Copa Libertadores es ser un buen jugador de fútbol. Si querés demostrar que sos bueno, tenés que ganar la copa".

Durante la semana, el Mundo Boca se hizo eco de las declaraciones de Juan Román Riquelme. El ex enganche xeneize volvió a pegarle a Daniel Angelici, justo en un año electoral. "Nos prometieron que íbamos a ser nosotros los que estuviéramos en Japón", disparó el Diez.

El encargado de impartir justicia en el partido Boca - Crucero será Mauro Vigliano.

Rambert utilizaría el mismo esquema que contra River Plate, pues el equipo se vio mejor que en otros partidos pese a la derrota.

Mientras que por Crucero del Norte habrá una modificación obligada, Alejandro Daniel Pérez sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha, y tendrá como mínimo 21 días de recuperación, por lo que quedó desafectado de la convocatoria. Su lugar lo podría ocupar Víctor Cabaña.

Arruabarrena tenía pensado utilizar el mismo once que le ganó al Taladro en la fecha anterior, sin embargo, Gino Peruzzi padece un esguince en el tobillo y está en duda. En caso de que no pueda jugar el lateral, su lugar será ocupado por el chileno José Pedro Fuenzalida.

El encuentro Boca - Crucero se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Cuenta con capacidad para 49 mil espectadores.

Por parte de Boca, Carlos Tevez y Jonathan Calleri han formado una buena dupla en la delantera por lo que hay que estar atentos a cada uno de sus movimientos.

El jugador a seguir por parte del cuadro misionero es el delantero Pablo Stupiski, autor del último gol del equipo.

Y sobre los rumores que dicen que incentivan al equipo de Misiones para que consigan sumar en La Bombonera, el jugador del Ciclón dijo: "Nosotros nos dedicamos a jugar, yo como mucho los puedo invitar a un asado en casa. O una pizza. Aunque sea por el empate"

Aunque no es jugador de ninguno de los dos equipos, Sebastián Blanco (San Lorenzo), habló sobre este partido y pone todas sus esperanzas en Crucero para poder mantener chances: "Para ellos ir a La Boca y mostrarse debe ser lo máximo. Acá hicieron un buen partido. Yo confío, son once contra once. No creo en la lógica en el fútbol".

Sebastián Rambert, estratega de Crucero, no emitió declaraciones previas.

Previo a este duelo, Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca, habló de lo que genera la recta final del torneo en el cual es puntero y podría ser campeón, aceptó que el hincha de Boca está ilusionado pero prefiere no adelantarse y mantener los pies en la tierra: "El hincha de Boca está ilusionado y nosotros también, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Si no estás concentrado podés perder puntos importantes. Y en esta última etapa hacerlo podría significar perder el primer puesto. Tenemos que tratar de definir los objetivos que vienen desde comienzo de año. Y para eso hay que tener memoria y saber cuándo los entornos son positivos y cuándo negativos. Hay que saber aislarse".

No hay registro de enfrentamientos entre Boca Juniors - Crucero del Norte, ya que este es el primer torneo del Colectivero en la Primera División. Esta será la primera vez que se vean las caras.

Con tan solo 14 puntos, el conjunto misionero es último del certamen, consiguió 3 victorias, 5 empates y 18 derrotas.

En su anterior actuación como visitante, el cuadro de Misiones cayó 2-1 ante Banfield, en donde Stupiski fue el autor del gol del Colectivero.

Por su parte, Crucero del Norte viene de caer ante River Plate en su propia casa, por marcador 0-1.

Luego de 18 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, el cuadro xeneize es el primer lugar de la clasificación general con 58 unidades, una victoria más lo acercarían más al objetivo: el título.

En la fecha anterior, jugó como local y con goles de Peruzzi, Calleri y Tevez, fue que derrotó al Taladro.

Boca Juniors llega a este partido motivado, ya que viene de derrotar 3-0 a Banfield y se mantiene como actual líder del torneo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Boca Juniors - Crucero del Norte, perteneciente a la 27ª jornada del Torneo Julio Humberto Grondona 2015. El encuentro tendrá lugar en La Bombonera a partir de las 18:30 horas.