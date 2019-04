Agüero: "Ojalá vuelva pronto y pueda estar con Brasil"

Solo duró 20 minutos dentro del campo de juego. Sergio Agüero picó en la fría noche del jueves, se tomó el posterior y, muy dolorido, se tuvo que retirar en el carrito. La esperanza de que sea algo leve se diluyó, luego de los estudios pertinentes. El delantero del Manchester City sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y fue desafectado para el encuentro de mañana ante la Selección de Paraguay. Con la mente ya puesta en la recuperación, el ex Independiente hoy se embarcó rumbo a Inglaterra, con la esperanza de recuperarse rápido y poder estar ante Brasil.

"Por un lado, contento por la gente que me está recibiendo bien. Ahora a viajar para Manchester y empezar la rehabilitación", comentó Agüero en declaraciones a TyC Sports y Espn, antes de partir a Manchester.

El delantero aseguró que no había tenido inconvenientes previos al choque con Ecuador. Sin embargo, reconoce que son cosas que pueden pasar en el fútbol, a causa del entusiasmo por estar siempre. "No llegué tocado, tuve una molestia en el partido de Champions, pero después me recuperé bien. El partido contra Newcastle, Manuel (Pellegrini) me saca por precausión. Pero después me fui sintiendo mejor", contó el Kun Agüero y añadió: "Los dos días que estuve acá fueron solamente de recuperación; el Tata (Gerardo Martino) me preguntó cómo estaba y le dije que estaba bien. Y después, bueno... Cosas que pasan en el fútbol. Uno siempre quiere jugar y no se imagina lo que va a pasar. La verdad es mala suerte, para mí y también para el equipo. No pude dar lo mejor para ayudarlo. Ahora, a seguir tratando de mejorar".

La curación del desgarro le costará a Agüero estar fuera de las canchas durante casi un mes. Sin embargo, el delantero se ilusiona con llegar a la próxima fecha doble de la Eliminatorias de Rusia 2018. El próximo 13 de noviembre, Argentina chocará con Brasil y, cuatro días más tarde, hará lo propio con Colombia. El Kun desea llegar, pero aseguró que no se apresurará en la recuperación. "Ojalá pueda llegar con Brasil. Uno piensa en llegar lo más rápido posible. Para llegar al mes que viene falta. Es un desgarro, hay que hacerlo de a poco y curarlo bien, porque creo que es fundamental y que no se recienta. Ojalá que vuelva pronto y pueda estar", explicó con cierto grado de esperanzas.

Al ser consultado por la derrota, del pasado jueves, ante el seleccionado ecuatoriano y por cómo ve al equipo para el choque de mañana ante Paraguay, el Kun Agüero explicó: "Todos sufrimos lo que fue el partido del otro día y nos quedamos mal, pero somos lo suficientemente fuertes para ganar mañana y tratar de sumar los tres puntos que necesitamos. Yo los veo bien y ojalá que podamos hacer un gran partido".

Por último, Agüero se refirió a cómo afecta su lesión y la de David Silva al entrenador del City: "Para un club y para el técnico no debe ser lindo que los jugadores se lesionen. Sean uno, dos o cinco, no debe ser fácil. Ahora a tratar de ponerle buena cara y recuperarnos lo más rápido para estar lo más rápido posible".

Hoy el conjunto albiceleste se entrenó a puertas cerradas. Aunque no está confirmado el equipo para el choque ante Paraguay, el Tata hoy probó con Ezequiel Lavezzi y Javier Pastore desde el arranque. Mientras que Ángel Correa no formó parte de los titulares.