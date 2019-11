Resultado Racing - Boca Juniors (3-1)

Esto ha sido todo por hoy, los esperamos en una nueva transmisión en directo por VAVEL.

Por ahora no hay campeón en el fútbol argentino, Boca tendrá una nueva chance en la Bombonera dentro de 15 días ante Tigre. Racing cruza los dedos para entrar directo a la Copa Libertadores. Aunque jugando así no debería tener problemas.

Racing fue superior al Xeneize, supo aprovechar su momento y el hombre de más. Boca se vio superado, el nerviosismo y la ansiedad le jugó en contra y con las expulsiones se desvirtuó todo.

Pitó Loustau, ganó la Academia y el torneo sigue al rojo vivo

45' Se regodea Racing. Toca y toca el conjunto local

45' Se jugarán tres minutos más

42' ¡GOOOOOOOOOL de Racing! Sebastián Saja desde los doce pasos convierte el tercer gol de la Academia

41' ¡Penal para Racing! Lo toca Tobio con el pie. Le pegará Saja

40' La filtró Bentancur para Peruzzi, no llegó el ex Vélez

39' Recibió Tevez, aplicó el freno para acomodarse y la pelota se fue por arriba

38' Pelota para de Bou para Camacho, corta Orion

37' Mala salida de Saja, presionó bien Calleri, que ganó un lateral

37' Centro de Camacho, rechaza Tobio

37' La peleaba Calleri, la revienta Lollo

36' Centro al área, cabecea Lollo. Sale Orion y se hace con el balón

35' Se venía Mansilla, Tobio logró mandarla al córner

34' Pierde Lodeiro, recupera Racing

34' Centro para Mansilla, rechaza Rolín

33' Se retira Romero, ingresó Brian Mansilla

31' Amarilla para Erbes, la segunda para el volante y se fue expulsado

30' Se durmió Aued, la ganó Erbes que se está corriendo todo

29' Amonestado Colazo

29' El partido entró en una transición. Boca no logra llevarle peligro a Racing y el conjunto local ya no presiona como antes, pero se apoya en la superioridad numérica para mantener la diferencia

27' Picaba Bou adelantado

26' Pelotazo para Calleri, rechazó Lollo

25' Falta de Aued sobre Peruzzi. Se le complica y mucho a Boca. Lodeiro no tiene acompañantes

24' Centro para que vaya Acuña, habrá saque de arco

23' La metía Pillud para Acuña, hay lateral para el local

22' Tardó en tocar Tevez para Bentancur. Racing recuperó, pero Bou estaba en offside

20' Perdió Aued con Bentancur. Erbes tocó para Tevez y éste para Calleri. Atento para cortar Saja

20' Se venía Bou, hay tiro de esquina para Racing

20' Falta de Calleri sobre Romero, la jugó rápido Racing

19' Tevez y Calleri presionaron bien sobre Saja, pero el arquero pudo tocar sin problemas

18' Pelotazo de Cerro para Camacho, que no pudo con la marca de Colazo y le termina cometiendo infracción al jugador xeneize

17' No pudo Acuña con la marca de Peruzzi, sacará Orion

17' Ingresa Rodrigo Bentancur, se retira Pablo Pérez

15' Recuperó Boca, Calleri se perfiló, pero apareció Pérez y sacó un remate desviado

15' El centro de Lodeiro, rechaza Saja con los puños y Colazo no pudo de Volea

14' Recupera la pelota Lodeiro y gana un córner

13' Falta de Peruzzi sobre Acuña

12' Se retira Noir, ingresa Washington Camacho

11' Se venía Acuña, la hace rebotar en el de Racing Peruzzi

10' Pelotazo de Orion para Calleri, rechaza Lollo

9' Errático Boca en los últimos metros. Bien presionando Racing

8' Centro de Lodeiro, no pudo Tobio y se la queda Saja

8' Tiro libre para Boca

7' La bajó Lodeiro y tocó para Calleri, que rápido la tocó con Tevez. No pudo el Apache entre dos

6' Se venía Bou ante Rolín, se cae solito

6' Centro de Acuña, no pudo cabecear Noir

6' Centro de Bou, rechaza Colazo

5' Mala entrega de Tobio, arrancó Racing

5' Falta de Aued sobre Lodeiro

4' Pelotazo de Orion para Tevez, la aguantó y tocó para Lodeiro, pero apareció un hombre de Racing para cruzar

2' Se detiene el partido partido, porque Acuña está dolorido

2' Casi se complica Nico Sánchez, rechazó Saja

1' Pelotazo cruzado para Acuña, que no puede controlar la pelota

1' Buena jugada de Carlitos, ingresando al área y tirando al centro atrás. Rechazó bien Lollo

Pita Loustau, ya se juega el segundo tiempo

Ya están los dos equipos en el campo de juego. Sin modificaciones de como terminaron la primera etapa

Se vio poco de Carlos Tevez, a quien se lo vio muy fastidioso con el desarrollo del partido. A los 40 minutos se quitó la máscara. La pelota le llegó poco, Lodeiro y Pérez fueron incisivos pero erráticos a la vez.

Racing fue mejor. Sí, pero también sufrió. Estuvo mejor parado, presionó bien sobre la salida y la clave del partido pasa por la velocidad de Ricardo Noir sobre el costado derecho.

Pero la expulsión del Cata Díaz es de vital importancia para lo que restó de la primera parte. Boca no pudo reponerse a la expulsión del zaguero central y, por más que reacomodó las líneas, el nerviosismo se apoderó del equipo.

Boca comenzó dormido y lo pagó con el gol de Acuña. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos se acomodó y comenzó a inquietar a la Academia que retrocedió unos metros. El gol de Calleri había metido de nuevo en partido al conjunto del Vasco.

Pita Loustau, se ha terminado la primera parte

47' Gran cruce de Lollo cuando encaraba Tevez

46' Romero metió el centro para el cabezazo de Bou, por arriba

45' Jugada preparada entre Tevez y Lodeiro. Remató el ex Juventus y pegó en la defensa

45' Se jugarán tres minutos más

45' Amonestado Lollo por una falta sobre Lodeiro

44' Flojo rechazo de Rolín, la tomó Gastón Díaz y sacó un gran remate que dio en el techo del arco

43' Sacó rápido Orion para Tevez, rechazó uno de los hombres blanquicelestes

42' Centro al primer palo, rechaza Rolín

42' Gana un tiro de esquina Noir, buen partido del ex Banfield

41' Descompensado Boca tras la expulsión. Racing tuvo tres chances seguidas para convertir el tercer gol

40' Amarilla para Rolín, por una falta a destiempo sobre Noir

39' Buena jugada de Lodeiro ante Lollo, pero el centro fue muy pasado

38' Se retira Voboril lesionado, ingresó Gastón Díaz

37' Se detiene el partido, dolorido Voboril desde la jugada que derivó en el penal

37' La metió Romero para Noir, muy larga. Después se equivoca Orion, pero Boca recupera la pelota

35' Se agranda Racing, tres toques para tirar un centro a las manos de Orion

34' Rearma la última línea el Vasco, se va Meli ingresa Alexis Rolín

33' ¡GOOOOOOL de Racing! Bou sacó un remate potente a la izquierda de Orion. El arquero fue para el otro lado.

32' Se va el Cata Díaz de la cancha. Bou toma la pelota, no se la dio a Saja. Orion fue amonestado por reclamarle a Loustau

31' Discuten Orion y el árbitro. La pelota le roza la mano, no hay mucho margen para la discusión. El juez la juzgó intencional a instancias del línea

30' ¡Penal y roja para el Cata Díaz! Increíble pérdida de Boca en ataque, buen anticipo de Voboril. Dudosa jugada que derivó en la expulsión del defensor xeneize

28' Remate de Romero, muy desviado

28' Meli intentó filtrarla, no hubo falta y sale Racing

28' Centro de Romero, rechaza el Cata y ahora se viene la réplica

26' ¡Se salva Boca! La pelota dio en el travesaño, luego de un cabezazo de Lollo

26' Centro de Acuña, rechaza el Cata Díaz

26' Amarilla para Pablo Pérez, por una entrada sobre Romero

25' Contragolpe de Racing, la cambiaban toda para Cerro, cortó bien Pablo Pérez

24' Centro de Peruzzi pasado, no pudo bajarla el Cata Díaz

24' Se despertó Boca y ahora va por el segundo. Tiro de esquina para el Xeneize

23' Mala salida de Racing, taco de Tevez para habilitar a Erbes, el volante la levantó para la entrada del ex All Boys

23' ¡GOOOOOOOOOOOOOL de Boca! Jonathan Calleri marca la igualdad, luego de un centro del Pichi Erbes.

22' La peinaba Calleri, la pelota le queda a Saja

22' La metía Cerro, se la quedó Orion

21' Amarilla para el Pichi Erbes

21' Buena intervención de Saja cuando se venía Pérez

20' Buena presión del conjunto del Vasco sobre la salida de Racing

20' La jugaron rápida para Calleri, que no la pudo bajar

20' Retrotrae la jugada Loustau y cobra una falta sobre Meli

19' La metía Erbes para Pablo Pérez, que no pudo. Bien parada la defensa de la Academia

18' Offside de Bou

17' La metía Tevez para Peruzzi, no se entendieron

16' Se venía Boca de contraataque, pero la pelota rebotó en Meli y se diluyó. De todas maneras, la pelota es de Boca

15' Falta en ataque de Meli sobre Pillud

14' Buen remate de Pérez, a la posición de Saja, que contuvo sin problemas

13' Buen cierre de Colazo cuando ingresaba Noir

13' Pelota de Tevez para Pablo Pérez, no llegó el volante. Fastidioso Carlitos porque no le llega el balón

12' Se equivoca Lodeiro en la salida, la pelota es de Racing

10' Remató Pablo Pérez, se la quedó Saja

10' Se venía Cerro, pero estaba en offside. Muy pasivo por ahora Boca. Poca presencia en el mediocampo

9' Falta de Calleri en ataque. Boca no puede hacerse con la pelota. Por ahora, controla bien Racing

8' Pelotazo cruzado para que la busque Voboril, la pelota se pierde por el fondo. Le duelen esos pelotazos a Boca

8' Falta del Pichi Erbes sobre Bou

7' Pelotazo para Voboril, sale bien Orion y se queda con la pelota

5' Buen centro de Pillud para el cabezazo de Acuña

5' ¡GOOOOOOOOOOOL de Racing! Acuña abre el marcador en el Cilindro de Avellaneda

4' ¡Saja salva a la Academia! Lodeiro recibió, giró y sacó un zurdazo. El portero contuvo bien

3' Pelota de Peruzzi para Tevez, la pelota cruza toda el área de Saja y nadie apareció para empujarla

2' Se equivoca Pablo Pérez, le entrega la pelota a la defensa blanquiceleste

2' Falta de Pablo Pérez en el mediocampo. Buena chance para la Academia

1' Rechazó la defensa e intentó salir de contragolpe, pero apareció Nico Sánchez

0' Centro de Voboril, apareció el Cata Díaz para mandarla al córner

0' Probó Meli, pegó en la defensa la pelota

Ya se juega el clásico

Estos son los once de Cocca: Saja; Pillud, Lollo, Sánchez, Voboril; Aued, Cerro; Noir, Romero, Acuña; Bou.

Estos son los once del Vasco: 1 Orion; 4 Peruzzi, 6 Tobio, 2 Díaz, 18 Colazo; 8 Pérez, 21 Erbes, 17 Meli; 14 Lodeiro, 10 Tevez, 27 Calleri.

Se lo puede ver a Tevez con la máscara que deberá usar en la mano. El delantero sufrió una leve fisura nasal en el choque entre Argentina y Paraguay por las Eliminatorias.

Ya están los equipos en el campo de juego. Vale recordar que, si Boca gana, se consagrará campeón del fútbol argentino. En caso de empate, Central seguirá con chances de obtener el título.

El último choque entre Boca y Racing fue el año pasado, en la Bombonera por el Torneo Transición. El Xeneize comenzó ganando con gol de Jonathan Calleri. Pero el encuentro se suspendió a causa de la lluvia y, en la reanudación, la Academia lo dio vuelta con un doblete de Gustavo Bou. A partir de allí, el conjunto comandado por Diego Cocca se levantó y se encaminó hacia el título.

Además, el central salió al cruce de las críticas de su ex compañero, Juan Román Riquelme, aunque con mucha cautela. "No hable con él, pero respeto su opinión. Es el ídolo máximo del club. Es lógico que me duela porque tengo compañeros y también soy hincha de Boca, quiero lo mejor para la entidad. Adentro de la cancha somos los que podemos cambiar el resultado y es lo que mas queremos. Lo tomamos como palabra del ídolo y ahí lo dejamos. Genera malestar porque estamos por lograr algo importante, será mucho, será poco, pero es importante para nosotros", concluyó el ex Atlético Madrid.

"Queremos que el Vasco siga. Estamos con él. Es un año político y se dicen muchas cosas. Nosotros estamos al margen, pero es lógico que moleste porque el equipo esta cerca de conseguir un título. Es difícil conseguir la regularidad y nosotros lo logramos. No brillamos todos los partidos, pero ha sido un equipo regular”, destacó el Cata.

"Estamos cerca de lograr el objetivo. Es lógico que tengamos ansiedad de que termine porque fue un campeonato largo, tenemos que ir partido a partido. Contra Racing será difícil, pero tenemos jugadores para ganarlo. Ganar un título afianzará al equipo y nos va a unir más", explicó el defensor.

Boca se encuentra a un paso del título, pero mucho se habla de la continuidad del técnico xeneize. El Cata Díaz salió a hablar sobre la posibilidad de campeonar pero, además, respaldó al Vasco Arruabarrena.

Por último, el atacante surgido del semillero xeneize, evitó hablar de la situación contractual de su DT. "La continuidad del técnico es un tema personal de él. Nosotros estamos ajenos a eso", concluyó Tito.

Además, Tito Noir le pasó la pelota a ellos: "Aunque tenemos la responsabilidad de entrar a la Libertadores, Boca tiene más presión que nosotros porque es el que tiene posibilidades de salir campeón. Ellos son los candidatos a ganar y, por lo tanto, van a jugar más presionados".

"Nací ahí, pero ya no es un partido especial para mí. Ahora es un equipo al que se le quiere ganar siempre. No nos gustaría que Boca saliera campeón acá", expresó el ex Banfield sobre su ex equipo y próximo rival.

Ricardo Noir, en conferencia de prensa, se refirió al choque ante su ex equipo y aseguró que ya no es "especial" para él enfrentarlo. Además, evitó hablar sobre la situación entre la Academia y Diego Cocca.

El encargado de impartir justicia esta noche en el Cilindro de Avellaneda es Patricio Loustau. El árbitro está dirigiendo su sexta temporada en la máxima categoría, donde lleva arbitrados 156 partidos en toda su carrera.

El partido se disputará en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. Este recinto tiene capacidad para un poco más de 51 mil espectadores.

Por último, el entrenador xeneize negó que tengan algún festejo preparado para el domingo. "No hemos pensado en festejos, despues de Racing tenemos cinco días para una semifinal dura ante Lanús", concluyó Arruabarrena.

En la conferencia de prensa, Arruabarrena aprovechó para agradecer el apoyo de sus dirigidos. Además, se refirió a la lesión que sufrió Carlos Tevez junto a la Selección Argentina, en el choque ante Paraguay, y confirmó su presencia para el clásico con Racing. "Carlos llega con el cansancio normal, el golpe. Se tuvo que hacer ver, pero todavía le quedan dos días para terminar de recuperarse. Se sintió bien en el rato que hicimos fútbol. La gente que le hizo la máscara estuvo en el entrenamiento. Se la fueron ajustando. Me dijo que no perdió visión periférica. Sólo que terminó sin la máscara por una cuestión de ajuste. En el partido se tratará de ponerla de la mejor manera", contó el Vasco.

Sobre el próximo partido, clave para la definición del campeonato, el entrandor aseguró que no saldrán a especular con otros resultados. "Vamos a buscar ganar", afirmó el Vasco y añadió: "Después uno va viendo cómo se desenvuelve el partido. Vamos a buscar los tres puntos. Si los otros resultados no ayudan, mejor. Nosotros vamos a estar pendientes en eso, obvio, pero no vamos a gastar energía".

"Yo estoy contento si ganamos el campeonato. A eso apuntamos. La estadística dice estamos acostumbrados a ganar. Todo muy lindo, pero necesitamos un campeonato. Es lo que buscamos todos, jugadores, cuerpo médico, técnico, dirigentes", admitió el Vasco Arruabarrena.

"Ansiedad hay siempre, más cuando se define un campeonato. La mejor virtud es la paciencia tanto adentro como afuera de la cancha. Para eso es importante la comunicación. Lo más negativo sería que esa ansiedad nos afecte. La estamos llevando bien", expresó el DT xeneize.

Rodolfo Arruabarrena sabe que su equipo puede campeonar este fin de semana. Sin embargo, prefiere no dejarse llevar por la emoción y mantener los pies sobre la tierra. Es consciente que la ansiedad podría jugarles en contra, por eso prefiere calmar las aguas.

Por último, prefirió no hablar de su continuidad y pensar en lo que se le viene al conjunto de Avellaneda. "Gracias a Dios estamos peleando cosas importantes. La decisión va a ser mía, Víctor Blanco la respeta y la dirigencia nos respalda. Las decisiones se toman cuando terminan los procesos y el torneo aún no finalizó. Si queremos, nos sentamos con el Presidente y en cinco minutos arreglamos el contrato, la incertidumbre la crean ustedes (los medios). Llegado el momento, haré el balance, evaluaré todo y tomaré mi decisión cuando termine el proceso. No queremos gastar energías en pensar qué puede pasar. Sólo pensamos en Racing y en el equipo: queremos poner todas las energías en Boca, que es un rival dificilísimo, y en la Copa Argentina", culminó el DT.

"Hablamos con Víctor Blanco de los casos de jugadores que han jugado en el club, han tenido una carrera exitosa y quieren volver a vestir la camiseta de Racing. Es muy importante. Hay que darles la posibilidad de que así sea porque ellos dejan de lado cosas para venir acá, lo vivimos con Diego Milito. Ojalá se vuelquen más jugadores de jerarquía para jerarquizar al plantel y a todo Racing", expresó el técnico.

Pese al buen momento de la Academia, los de Avellaneda ya piensan en el próximo torneo y en los futuros refuerzos. De hecho, ya trascendió el interés de la dirigencia por repatriar a otro delantero histórico de la institución blanquiceleste: Lisandro López.

"Boca es el mejor equipo del torneo. Lo está demostrando. Tiene al mejor plantel y las mayores variantes. Está cerca del título, pero ojalá que no sea este domingo. Es un rival de jerarquía porque es el puntero del campeonato. Nosotros nos hacemos fuertes de local, queremos ganar y darle una alegría a la gente. Terminando el torneo, nos queda enfrentar a los dos mejores equipos de la Argentina", elogió al rival de turno Cocca.

En conferencia de prensa, Diego Cocca no escatimó en elogios para el conjunto xeneize, el próximo rival de su equipo y el único líder del torneo. Además, pese al buen momento de la Academia, el DT aún no quiere hablar de su continuidad.

Por su parte, los de Avellaneda se tomaron revancha en el Campeonato de 1987/1988. Por la fecha 4, en el Cilindro, la Academia venció a Boca por 6-0.

La mayor goleada entre ambos la propinó Boca. En la Bombonera, por la fecha 22 del Campeonato de 1937, el conjunto de la Ribera venció por 7-1 a la Academia.

Boca le ha anotado en 261 oportunidades a Racing, mientras que los de Avellaneda le hicieron 192 tantos.

En 164 ocasiones, Racing y Boca se vieron las caras. La ventaja la tiene el Xeneize con 78 triunfos a favor, por 46 de la Academia. Los 40 partidos restantes terminaron en paridad.

En su anterior partido como visitante, Boca le ganó 1-3 a Argentinos Juniors.

Por su parte, Boca Juniors derrotó a Crucero del Norte 1-0 en la Bombonera con un autogol de Tomassini. Con esta victoria, el conjunto xeneize llegó a 61 puntos en el torneo y consiguió su triunfo número 19 en el torneo.

En su última actuación como local, la Academia derrotó por la mínima a Argentinos Juniors, el gol fue obra de Óscar Romero.

Racing llega a este partido tras empatar 0-0 con Banfield en la fecha anterior. El equipo dirigido por Diego Cocca dejó de pelear el campeonato con este resultado y actualmente se ubica en el cuarto lugar con 50 unidades, resultado de 14 triunfos, 8 empates y 5 derrotas.

