Resultado Lanús - Boca en Copa Argentina 2015 (0-2)

El Xeneize hizo un gran partido ante un Lanús que se vio superado y perdió los estribos con los goles de Boca. Los de Arruabarrena fueron justos ganadores.

Se terminó el partido... Boca está en la final de la Copa Argentina

92' Amonestado Aguirre

91' La jugó Tevez para Monzón, cae el lateral

91' Roja directa para Fritzler... Con nueve se queda el Grana

91' Cortó Monzón, no pudo aguantarla Tevez

90' Falta de Bentancur en la mitad de cancha

89' Bentancur tocó con Lodeiro, que metió el centro al segundo palo para la entrada de Tevez... Se lo perdió el Apache de cabeza

89' Se jugarán tres minutos más

88' No se entendieron Velázquez y Almirón. Saca Orion

87' Recupera Fritzler e intenta la pared con Velázquez, corta Peruzzi

85' Offside de Lodeiro, que hacía un golazo

84' Sale jugando el Cata, con Lodeiro, que traslada y la cambia para Peruzzi. No pudo controlar el ex Vélez

84' Falta de Meli sobre Velázquez

82' Fastidioso Acosta, se le escapa la pelota

81' Regresa al campo de juego Carlitos, al parecer recuperado del duro golpe que le propinó el defensor

81' Se retira caminando del campo de juego Carlitos. Se muestra recuperado al menos

80' Está siendo atendido Tevez por la entrada del defensor. Durísima patada de Gómez. El delantero ni se mueve

79' ¡Expulsado Gustavo Gómez! Durísima entrada del paraguayo sobre Tevez

77' Gran cruce de Tobio cuando arrancaba Almirón y le permitió a Boca salir jugando

76' Falta de Almirón sobre Lodeiro

75' Offside de Tevez

75' Hermoso caño de Lodeiro ante su marca

74' Presiona Tevez, la revolea Ibáñez

74' Centro de Ayala, rechaza Peruzzi

74' Gran pelota para Almirón, que metió el centro atrás. Mejor el corte de Peruzzi

73' La regala Braghieri en la salida, rechaza Gómez el centro de Meli

72' Le pegó Monzón, dio en la barrera y hay tiro de esquina

72' Ahora sí, irá Monzón directo al arco

71' Antes del tiro libre, se va Jonathan Calleri ingresa Rodrigo Bentancur

71' Monzón, Tevez y Lodeiro para darle

70' Falta de Fritzler sobre Lodeiro. Lindo tiro libre para Boca

70' Pelotazo para Calleri, que no pudo aguantarla y se la queda Ibáñez

68' Gran jugada de Lanús, que no supo aprovechar Ayala. El volante mandó un centro pasado, con Boca ya desarticulado

67' Cae Ayala en el área, no hubo falta de Colazo

66' No le encuentra la vuelta el Grana al partido. Boca lo presiona bien, lo obliga al error. Colectivamente, tampoco ofrece mucho. El Xeneize bien parado reafirma su ventaja

65' Centro de Velázquez, sale Orion y se la queda sin problemas

65' Falta de Meli sobre Almirón

64' Pelotazo de Tobio para Calleri, no pudo el delantero, que no jugó un gran partido hasta aquí

63' Presiona bien el Xeneize sobre la salida de Lanús y lo fuerza al error

63' Gran pase de Lodeiro para Tevez, que estaba en offside

61' Tobio no se complica y ante un pase de Peruzzi complicado, la mandó afuera

60' Se retira Pablo Pérez, ingresa Nicolás Colazo

59' Mala entrega de Martínez para Ayala

58' La hizo bien Monzón, se la llevó y tiró el centro, muy pasado para Calleri, que no llega

57' Remate de Ayala, se va por arriba del arco de Orion

56' Se la llevaba Calleri, corta bien Gómez yendo al piso

55' Mala entrega de Fritzler, se la regaló a Meli, que quiso conectar con Lodeiro, pero no pudo

55' Centro de Calleri, no había nadie en el área

54' ¡La pelota que sacó Orion! Lo tuvo Román Martínez, buena intervención del portero xeneize

53' Amonestado Fritzler por una entrada sobre Tevez

51' Pelota filtrada de Martínez, sale Orion y se la queda

51' Falta en ataque de Calleri. Muy trabado el partido

50' Fuera del campo quedó Meli, que se golpeó con el cartel

49' Gran pase de Tevez para Calleri, que no pudo

48' Centro de Tevez, despeja Aguirre

48' Falta de Aguirre sobre Peruzzi

47' Intentaba meterla Erbes para Meli, se cruza Benítez

47' Imprecisiones en el Grana

46' Se le escapó la pelota a Almirón, será de Boca

45' Intentaba Acosta, se la quedó Orion

45' Buen cierre de Tobio cuando aparecía Almirón

Pita Laverni, ya se juega la segunda parte en San Juan

Solucionado el inconveniente con la red, todo dispuesto para dar comienzo.

Hay problemas con la red del arco de Orion

No hubo modificaciones en Boca. En Lanús ingresó Junior Benítez por Carlos Araujo. Además, ingresó Miguel Almirón por Sergio González

Ya están los equipos en el campo de juego y dispuestos a comenzar la segunda etapa

Lanús se vio anonadado con el penal y, más aún, con el segundo gol de Boca. Los de Guillermo se dejaron llevar por los nervios y perdieron el hilo del partido.

Boca sacó ventaja de las falencias defensivas que mostró Lanús hasta aquí. La velocidad de Tevez y su combinación y complicidad con Nico Lodeiro le dieron la ventaja al conjunto del Vasco.

Se terminó la primer etapa

45' Offside de Aguirre. Tiro libre para Boca

44' Falta de Velázquez sobre Pérez

43' Mala entrega de Meli, pero se recuperó cuando encaraba Ayala

43' Se jugará un minuto más cuando finalice el tiempo reglamentario

42' Gran pelota de Tevez para Lodeiro, que la dejó pasar para la entrada de Meli. El remate del volante se fue apenas afuera

41' Gran jugada colectiva de Boca, que levantó el 'olé' de la hinchada. Carlitos desbordó y metió el centro atrás para la entrada de Lodeiro, que se la llevó puesta

40' Presionó Boca sobre la salida de Lanús y forzó al rival a perder la pelota

40' La quiso filtrar Lodeiro para Pablo Pérez, se la quedó Ibáñez

39' Falta de González sobre el Pichi Erbes

38' Centro de Araujo, corta Monzón, de buen partido hasta aquí

37' Despeja Monzón, casi habilita a Calleri, cruzó Braghieri

35' Centro de Ayala, rechaza Calleri

34' Encaró Tevez, cedió para Lodeiro, que se enredó y se perdió el tercero de Boca. Descompensado Lanús

33' Cruce entre Lodeiro y Fritzler. Orion le puso paños fríos a la situación y se reanuda el encuentro

33' Se detiene el partido para atender a Aguirre, que estaba en el suelo

32' Mala entrega de Lodeiro, rechaza Gómez. Nervioso Lanús luego del penal y, más aún, luego del segundo gol de Boca

30' ¡GOOOOOOOOOOOL de Boca! Carlos Tevez, la peleó con Gómez, se la llevó y definió por abajo ante la salida de Ibáñez

30' Centro de Ayala al primer palo, rechaza la defensa xeneize

28' Empujón de Braghieri, cuando la buscaba Tevez

27' Lateral rápido de González para Acosta, buen cruce de Tobio

26' Amarilla para Pablo Pérez, que reaccionó ante un manotazo de Martínez

24' Casi se complica Monzón con Acosta, rompió el Cata Díaz

24' Falta de Meli

23' Centro de Tevez, no pudo conectarla Pablo Pérez

23' Buen taco de Lodeiro para Peruzzi, que no logró meter el centro, pero ganó un córner

22' El árbitro le pide calma a Lanús

21' Amonestado Román Martínez, que le dejó la pierna a Pérez

20' Centro de zurda de Acosta... Orion sin ningún problema se hace con la pelota

19' Falta de Araujo sobre Tevez, ameritaba amarilla la jugada

18' Centro de Velázquez para Acosta, la pelota llegó mansa a las manos de Orion. Reclamaba falta el delantero del Grana

18' Saca Gómez cuando presionaban Calleri y Tevez

17' La filtró González para Ayala, no pudo el paraguayo

16' Falta de Peruzzi sobre Martínez, sale Lanús

16' Amonestado Velázquez por una dura entrada sobre Meli

15' Ayala tuvo la réplica de Lanús, pero se la quedó Orion, que sacó rápido

15' El paraguayo la perdió con Tevez que no pudo

15' Se juega la personal Carlitos, pero cruza bien Gómez.

14' ¡GOOOOOOOOOOOL de Boca! Lodeiro abre el marcador en San Juan. No dudó el uruguayo

12' Amonestado Braghieri por seguir protestando el penal, que para él no fue

12' Pateará Nico Lodeiro

10' ¡Penal para Boca! Meli le ganó en velocidad el puesto a Braghieri, que se lo llevó puesto

10' Falta de Martínez sobre Peruzzi, reclaman la amarilla

8' Corta el Cata cuando se venía Acosta y se la queda, finalmente Orion. El arquero sacó rápido para Tevez, que sufrió una falta en la mitad de cancha

7' No llegó González. Ya sacó Orion

6' Centro de Tevez, floja salida de Ibáñez y mala reacción de Aguirre, que no despejó la pelota

6' Cuando recibía Lodeiro, cortó Ayala. Hay córner para Boca

5' Gran quite de Tevez sobre Ayala... Muy trabado el partido hasta ahora

4' Corta el Cata Díaz cuando se venía Román Martínez

4' Hasta ahora no hay un dueño del balón

3' Intentó profundizar Aguirre con Acosta, la pelota fue larga y se perdió por el fondo

2' Pide disculpas Gustavo Gómez, que le propinó un codazo sin querer a Calleri

0' Intentaba Carlitos, se le va por un costado

0' Falta de Ayala

Pita Laverni, ya se juega en San Juan

Moverá Boca

Gran recibimiento para ambos equipos en San Juan. Lanús y Boca ya están en el campo de juego.

Los suplentes del Xeneize son: Guillermo Sara, Alexis Rolín, Nicolás Colazo, Andrés Cubas, Rodrigo Bentancur, Sebastián Palacios y Andrés Chávez.

Los suplentes del Grana son: Fernando Monetti, Facundo Monteseirín, Nicolás Pasquini, Jorge Valdez Chamorro, Miguel Almirón, Sebastián Leto y Denis Stracqualursi.

El Vasco no se guardó nada y pondrá a estos once para enfrentar a Lanús: Agustín Orion; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Daniel Díaz, Fabián Monzón; Pablo Pérez, Cristian Erbes, Marcelo Meli; Carlos Tevez, Jonathan Calleri, Nicolás Lodeiro.

Los once de Guillermo para enfrentar a Boca son: Nelson Ibáñez; Carlos Araujo, Gustavo Gómez, Diego Braghieri, Maximiliano Velázquez; Víctor Ayala, Matías Fritzler, Román Martínez, Nicolás Aguirre; Lautaro Acosta, Sergio González

El último enfrentamiento entre Boca Juniors y Lanús quedó en manos del conjunto de la Ribera. Por la fecha 10 del Torneo Julio Humberto Grondona, Boca venció, en la Fortaleza, a Lanús por 3-1. Federico Carrizo, Cristian Pavón y Nicolás Lodeiro marcaron para el Xeneize, mientras que Víctor Ayala había abierto el marcador para el Grana.

Por último, habló sobre la posibilidad de quedarse sin el título, como le sucedió a Boca en el 2006. De la mano de Ricardo La Volpe, el conjunto xeneize perdió un título que parecía en el bolsillo. "Si se escapa el campeonato, en lo personal, sería terrible", concluyó Pablo.

Pérez se encuentra atravesando un gran momento y es bien conocido que Gerardo Martino lo está siguiendo para formar parte de la Selección Argentina. Sin embargo, el por ahora solo piensa en Boca. "Estoy pensando mas en ganar el torneo que en la Selección, luego si viene la convocatoria bienvenido sea", aseguró.

Sobre el choque ante Lanús por Copa Argentina, el ex Newell's expresó: "Este partido es diferente, es por Copa, cualquier error nos puede dejar afuera. Este es un partido que no debemos cometer errores". Y añadió: "Ganar este partido en lo anímico, va a servir. Lo que necesitamos es llevar una victoria".

El volante confesó que durante la semana hablaron entre ellos sobre los errores cometidos y afirmó que llegaron a la conclusión de que "no pueden volver a pasar".

Sobre la derrota en el Cilindro de Avellaneda, Pérez destacó los errores cometidos: "Cometimos muchos errores el domingo, nos llevó a hacer un partido muy malo y Racing aprovechó".

Ya dejando atrás la dura derrota ante Racing y con la mente puesta en el encuentro de hoy ante Lanús, Pablo Pérez aseguró que no deben cometer "errores" para seguir con vida en la Copa Argentina.

Por último, Acosta volvió a destacar la importancia de este torneo y aseguró que, luego de la derrota ante Vélez, pusieron "la mente" en Boca. "Porque sabemos que es un partido definitorio y tenemos que ganar, ya que nos jugamos mucho. En lo anímico ya estamos recuperados y no tenemos excusa. La Copa Argentina es clave por todo lo que implica", concluyó el atacante.

Pese a que Lanús le ha ido bien en Copa Argentina ante los equipos grandes, el Laucha Acosta consideró que cada partido es diferente y que Boca será un rival "muy duro". Al ser consultado por qué tipo de partido en San Juan, el delantero respondió: "Sabiendo la instancia y la jerarquía de los dos, me imagino un partido muy parejo y más cerrado de lo que se espera. Y me parece que esperar a Boca es suicidarse un poco. Hay que ir a buscarlo porque así es como sabemos jugar. Atacar al rival y jugar de la misma manera en todas las canchas".

El ex Boca aseguró que le preocupan "las individualidades" que posee el conjunto de Arruabarrena. "Tiene jugadores que en cualquier momento te pueden hacer una jugada extraordinaria y ganarte el partido. Por eso hay que estar concentrados. Sabemos que no nos podemos equivocar", indicó. Sin embargo, advirtió a su ex equipo sobre el poderío del Grana: "Tenemos un gran equipo, así que se tienen que cuidar de todos. De los delanteros, de los volantes...".

“Si corregimos algunos puntos no vamos a tener problemas para ganarle a Boca. Es el momento para resolver y encaminar esto. Es un partido muy importante porque define prácticamente todo el año”, expresó el delantero del Grana y prosiguió: "Quedamos afuera en la Copa Sudamericana, estamos lejos del torneo y sabemos que la posibilidad de estar en una final es única. Yo confío en este plantel, si hacemos bien las cosas tenemos chances".

En un mano a mano con Olé, Lautaro Acosta palpitó el duelo ante Boca Juniors. El delantero destacó la importancia de obtener un buen resultado ante los de la Ribera, a sabiendas que es el único torneo en el que continúan con chances de obtener el título.

El encargado de impartir justicia esta noche en el Bicentenario de San Juan es Saúl Laverni. El árbitro está dirigiendo su novena temporada en la máxima categoría, donde lleva arbitrados 216 partidos en toda su carrera. Hoy arbitrará su quinto partido en la Copa Argentina, el tercero de este año.

El partido se disputará en el Estadio Bicentenario de San Juan, construído para la Copa América que se disputó en nuestro país en el 2011. Este recinto posee capacidad para 35.286 espectadores.

Por último, analizó al rival de turno y habló acerca de las claves para sellar el pase a la final de la Copa Argentina: "Lanús es un equipo que tiene jugadores rápidos y hay momentos en que es muy vertical. Tiene muy buen juego aéreo en ofensiva, jugadores de buen pie y que conozco, como Román Martínez. Después hay cosas que son de nuestro equipo, como evitar amarillas tontas, tratar de hacer circular la pelota. No tenemos los temores lógicos de un final de Campeonato, pero tenemos otros tipos de errores".

"A lo largo del año demostramos que nos acostumbramos a ganar. Después hay tres resultados que se pueden dar. Vamos a mantener la idea, a hacer hincapié en las virtudes e intentaremos corregir las falencias. La motivación te la da vestir la camiseta de Boca. En la Copa Argentina, depende de nosotros porque estamos a noventa minutos de llegar a la final, y en el Campeonato llevamos cinco puntos faltando seis. Sufrimos una caída, un golpe duro y desaprovechamos una oportunidad. Pero estamos en el lugar que queremos estar y dependiendo de nosotros. No hay chances que anímicamente no estemos en el momento idóneo", expresó contundente Arruabarrena.

En la conferencia del miércoles, Arruabarrena no confirmó el equipo y aseguró que no hablará de "cosas que no existieron", en alusión a las supuestas discusiones en el vestuario, luego de la derrota ante Racing. "Tenemos charlas después de todos los partidos. Pero contra Racing cometimos errores que incidieron en el resultado. Escuché las declaraciones de Tevez. Con Carlos coincidimos en bastantes cosas, pero cada uno tiene su opinión", consideró el Vasco.

"En pocos días podremos demostrar que estamos vivos y que lo del otro día fue un mal partido. En Avellaneda hicimos un buen partido ofensivamente los primeros 25-30 minutos, defensivamente no. Ahora se viene Lanús, se viene la Copa y son encuentros parejos donde los detalles te definen un partido. Tendremos que estar muy concentrados llevando el desarrollo del partido para donde nosotros queremos. Tendremos enfrente un equipo que tiene dos entrenadores muy buenos y tenemos que tener mucho cuidado", indicó el técnico.

El Vasco Arruabarrena destacó la importancia del encuentro ante Lanús, por las semifinales de la Copa Argentina. El entrenador considera que servirá para "demostrar" que lo del otro día ante Racing solo fue un mal día.

Por último, Barros Schelotto se refirió a la temporada que realizó su equipo, la cual los tuvo lejos de los primeros puestos. "Obviamente la campaña del torneo no fue la que esperábamos, pero no es momento de analizarlo. Tenemos que pensar en la semifinal", concluyó el técnico.

En referencia a la presencia de Carlitos en el ataque xeneize, el mellizo explicó: "Ha jugado muchos minutos pero lo lleva bien. No consideramos si está cansado o no y no habrá marca especial para él. Es un jugador distinto que fue ídolo en todos los equipos que jugó, pero tenemos futbolistas en defensa preparados para controlarlo".

El ex delantero xeneize, consideró que el hecho de que Boca no se haya consagrado campeón, el pasado fin de semana, no cambia nada. "Es relativo, si hubiera sido campeón uno podría pensar que viene relajado, pero la confianza que te da el título es única y en los siguientes partidos sentís que sos imparable", destacó el entrenador.

"Tomar las decisiones correctas, tener un buen día en lo individual y acertar en lo táctico. Lo más fino y las cosas que puedan marcar diferencia se las voy a decir a los jugadores", explicó Guillermo sobre el método para vencer al líder del torneo argentino.

Analizando al rival de esta fase, el mellizo indicó: "Es un equipo grande con calidad de jugadores que te generan exigencia. Tienen mucha efectividad, tienen a Tevez y a (Jonathan) Calleri. Deberemos tener mucho cuidado".

"La previa y la charla tendrán que ver con lo que nos jugamos, que es una semifinal. Tenemos que disfrutarla, apuntando a que podamos jugar otra final", expresó el DT del Granate.

En la previa del choque ante Boca, por las semifinales de la Copa Argentina, Guillermo Barros Schelotto le puso paños fríos a la importancia de este partido. Aunque reconoció que no realizaron una buena temporada.

Por su parte, los de la Zona Sur del Gran Buenos Aires solo poseen una goleada sobre el conjunto de la Ribera. Por la fecha 29 del Campeonato de 1931, Lanús venció 5-2 al Xeneize.

La mayor goleada entre ambos la propinó Boca. En la Bombonera, por la fecha 25 del Campeonato de 1947, el conjunto de la Ribera venció por 7-1 al Granate.

Boca le ha anotado en 273 oportunidades a Lanús. Mientras que los de la Zona Sur le convirtieron 139 tantos al Xeneize.

Boca Juniors y Lanús se enfrentaron en 124 ocasiones. El Xeneize lleva la ventaja en el historial con 68 encuentros ganados, en la máxima categoría, sobre 19 del Granate. Los 37 partidos restantes culminaron en igualdad.

El Xeneize llegó a esta instancia, luego de vencer, en Córdoba, a Defensa y Justicia por 2-1. Carlos Tevez había abierto el marcador y Nicolás Bertocchi igualó para los de Florencio Varela. Pero, antes de que se le complique el asunto a los de la Ribera, Adrián Cubas sacó un potente remate, que le dio el pase a la siguiente fase a los de Arruabarrena.

Por su parte, Boca Juniors viene de caer, en el Cilindro de Avellaneda, ante Racing por 3-1 en el torneo local. Esta derrota le quitó al conjunto de Rodolfo Arruabarrena la oportunidad de campeonar, aunque sigue siendo el único líder del torneo con 61 unidades.

En aquella ocasión, los de Barros Schelotto se pusieron en ventaja con un gol de Sergio González. Sin embargo, cuando el partido llegaba a su fin, Milton Caraglio estableció la igualdad. En los penales, Nicolás Aguirre, Román Martínez, Maximiliano Velázquez y Gustavo Gómez convirtieron para los de la Zona Sur. Mientras que Alan Aguerre y Roberto Nanni hicieron lo propio para los de Liniers.

Sin embargo, el Granate viene bien encaminado en la Copa Argentina. El pasado 9 de septiembre, se clasificó a esta instancia luego de igualar con el Fortín por 1-1 y vencerlo desde los doce pasos por 4-2.

Lanús viene de caer, en la Fortaleza, por la mínima diferencia ante Vélez, por el torneo local. El conjunto de Guillermo Barros Schelotto posee 38 unidades que lo ubican 14º, lejos de la lucha por el título.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Lanús - Boca Juniors, perteneciente a las semifinales de la Copa Argentina 2015. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Bicentenario de San Juan a partir de las 19:00.