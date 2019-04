Orion: "Estoy convencido de que vamos a ser campeones"

La temporada va llegando a su fin y, pese a que fue muy emocionante, la lucha se mantiene entre dos equipos: Boca Juniors y Rosario Central. Animadores del torneo y la Copa Argentina de principio a fin, ambos tienen chances de consagrarse en el torneo y hoy buscarán su pase al final de la Copa. El Xeneize chocará ante Lanús, por una de las semifinales, mientras que el Canalla hará lo propio ante Racing.

Previo al encuentro ante el Granate, Agustín Orion palpitó el partido de esta noche y se refirió a las chances que posee Boca para campeonar. El arquero sabe que perdieron una buena chance de dar la vuelta ante Racing, pero se mostró muy confiado en poder conseguir un buen resultado ante Tigre.

"Empezamos el segundo semestre con el objetivo del torneo y de la Copa Argentina. Tenemos muchas ganas de volver a llegar a una final. Estoy convencido de que vamos a ser campeones contra Tigre en el campeonato local, por eso lo dije. Estamos muy cerca de los objetivos, pero tendremos un partido muy difícil ante Lanús", expresó el portero con total confianza. El objetivo desde el comienzo era pelear todas las competencias que se disputen. Llegando a fin de año, está a un paso de quedarse con el torneo local y, hoy, puede conseguir el pase a la final de la Copa Argentina. "Queremos hacer un buen partido y pasar a la final. Después podremos pensar en el próximo domingo. Hoy por hoy, nos ocupa la mente pasar a la final. No tenemos que tener ansiedad de querer lograr ya el objetivo porque va a llegar cuando tenga que llegar. Estamos cerca, el tiempo lo dirá", aseveró Orion.

En los últimos tiempos, se puso en duda la continuidad de Rodolfo Arruabarrena, pese a que su equipo está a un paso de obtener el título. El arquero xeneize bancó a su DT y el estilo que intenta pregonar en el combinado de la Ribera: "Una victoria o una derrota a Arruabarrena no lo cambia. Este año nos hemos acostumbrado a ganar más de lo que hemos perdido. Ganar o no ganar no es lo mismo y ganar no te da inmunidad. Nosotros tenemos que tratar de terminar de la mejor manera: ganando los títulos que estamos jugando".

El portero también fue sumamente criticado, sobre todo después de las expulsiones ante San Martín de San Juan (le provocó una fractura de tibia y peroné a Carlos Bueno) y Unión, donde por una dura entrada a Lucas Gamba se debió ir a los vestuarios. "Estoy en un lugar que muchos quisieran tener. No me refiero al arco, sino a Boca. Hay muchos intereses creados alrededor del club y buscan sacar ventajas de las situacones que se puedan dar. Eso lo sé desde el primer día en el que llegué. Están los anti-Boca, los pro-Boca y yo sólo estoy para que Boca gane, hago todo para eso. Las críticas constructivas, las de buena fe, hay que agarrarlas y tomarlas; las que no, no hay que perder energías porque sabemos de donde vienen y hacia donde van. Considero que jugar en Boca es lo máximo que le puede pasar a uno. Me encierro en mis compañeros, el cuerpo técnico, mi familia y en los que están en el día a día con nosotros. Los demás, que sean felices y si están contentos de esa manera, allá ellos. A nosotros no nos entran", sostuvo con firmeza el ex San Lorenzo.

Además, se refirió a los arbitrajes, que están siendo muy cuestionados en los últimos tiempos. "Las equivocaciones o virtudes del referí son como las nuestras, pero me gustaría que puedan explicar cuestiones que dan a las dudas de nosotros adentro de la cancha. Al reglamento lo sé porque lo leo y me informo. No quiero que subestimen al jugador de fútbol. Uno ve en el rugby y los árbitros siempre hacen docencia, deberían imitarlos", consideró el arquero.

Por otra parte, el arquero se refirió al regreso de Carlos Tevez al Xeneize y su influencia dentro del grupo. "Al tener a Tevez, hemos tenido una gran ventaja sobre el resto. Nos ha potenciado al 100% porque llegó en un momento muy bueno de su carrera. Tiene el sentido de pertenencia y, por como habla, se notan las ganas que tenía de volver a estar acá. Suma constantemente y es un plus", expresó Orion y añadió: "Tuvimos suerte de que se pudo sumar rápido. Les hace sentir a los más chicos y les enseña a valorar lo que es Boca, eso es algo fundamental. Gracias a Dios, lo podemos tener con nosotros".

Por último, el portero volvió a hacer hincapié en la confianza que le tiene a su equipo para consagrarse campeón: "Tenemos el mejor plantel y, estando bien, tenemos muchas posibilidades de lograr títulos. Si tenés las armas y con qué, las exigencias están dadas por nosotros mismos". Además, prefiere solo concentrarse en su equipo y no en lo que haga el clásico rival. "No gastamos energías en mirar para el costado ni en hacernos mala sangre. Yo no miro para el costado, no me hago la idea si mi rival gana o no un título. El morbo de los periodistas estuvo y va a estar siempre", culminó Agustín Orion.