Resultado Rosario Central - Boca en Copa Argentina (0-2)

Coudet encara a Ceballos mientras los xeneizes festejan en la cancha.

¡Concluye el partido en el Mario Alberto Kempes! Con arbitraje polémico Boca es campeón de la Copa Argentina 2015.

45' +2 Expulsado Pinola por doble amarilla.

45' Se agregan tres minutos más.

44' ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooool de Bocaaa! Chavez pone el 2-0

43' Último cambio de Boca: salió el autor del gol, Nicolás Lodeiro e ingresó Alexis Rolín.

42' Falta en ataque a favor de Boca.

41' Disparo de Larrondo que sale desviado.

41' Se equivoca Bentancur, alarga la pelota y se pierde el segundo del Xeneize.

40' Infracción de Lodeiro sobre Cervi. Tiro libre para Rosario Central.

38' Remate de Larrondo desviado.

37' Cambio de Central: sale Montoya e ingresa Niell.

36' Cambio de Boca: sale Calleri, ingresa Chávez.

33' Centro de Meli que rechaza Pinola.

32' Tiro libre a favor de Rosario Central.

31' Falta de Erbes sobre Montoya.

30' Lateral para Central.

29' García se queda con el esférico y sale jugando Central.

28' Amonestación para Pinola por trabar a Meli.

27' Disparo de Cervi que se va por encima del arco.

26' El Cata no logró conectar con el balón y se fue por afuera.

25' Cambio de Central: sale Salazar , ingresa Domínguez.

25' Falta de Donatti y tiro libe para Boca.

23' Latera para Boca que hará Peruzzi.

21' Remate de Bentancur que se va desviado.

21' Disparo de zurda de Lodeiro tras equivocación de Musto. García mandó a córner.

18' Lateral para Central.

17' Se cae Tevez pidiendo falta pero Ceballos no cobra nada.

16' Falta de Monzón sobre Musto.

15' Cambio de Boca: se va Pérez, ingresa Bentancur.

14' Fuera de lugar de Carlos Tevez.

12' Rechazó Orion tras el remate de Marco Ruben y mandó a tiro de esquina.

10' Tiro potente hacia el palo derecho y Boca se pone arriba 1-0.

9' ¡Gooooooooooooooooooooooool de Bocaaaaaaaa! Lodeiro marca desde el punto de penal.​

7' Los jugadores de Central le reclaman al árbitro porque dicen que la jugada fue afuera del área.

7' ¡Penaaaal para Boca!

5' Pinola se anticipa bien y le saca la pelota a Calleri.

5' Falta sobre Meli y hay tiro libre para Boca.

4' Sale jugando desde el fondo García.

4' Córner para Boca.

2' Falta de Pérez sobre Fernández.

1' Calleri rebotó la pelota en un rival y hay lateral para el Xeneize.

0' ¡Arranca el segundo tiempo de la final de la Copa Argentina 2015: Boca Juniors 0-0 Rosario Central!

¡Termina el primer tiempo en el Mario Alberto Kempes, Boca Juniors y Rosario Central empatan 0-0 en la final por la Copa Argentina 2015.

45' +1 Lateral para Central.

45' Se cumple el tiempo reglamentario.

44' Se añadirá un minuto.

43' Robó la pelota Tevez pero se le cruzó un defensor y evitó que continuara.

42' Lateral para el conjunto de Rosario.

41' Falta a favor de Central.

40' Cabezazo de Musto que se va por encima del arco.

38' Expulsado el Chacho Coudet por reclamar tras la anulación del gol.

37' Le anulan un gol a Rosario Central.

36' Falta de Lodeiro.

35' Rechaza García tras el cobro de Tevez, le queda a Peruzzi peo entre Salazar y el arquero controlan.

34' Amarilla para Salazar por un golpe en la cara a Carlitos Tevez.

33' Saque de meta desde los pies de Orion.

32' Erbes consigue que Pinola desvié la pelota antes de seguir su camino hacia la portería y hay lateral para Boca.

31' Tevez buscó a Calleri pero se cruzó Salazar y evitó la sorpresa.

30' Falta en ataque sobre Calleri.

29' Córner para Central, tras una barrida de Erbes cuando Marco Ruben se perfilaba rumbo al área.

28' Centro de Montoya que controla Orion.

27' Saque Lateral para Rosario Central.

25' Rechazo de zurda de Pinola y ahora Tobio manda afuera del campo de cabeza.

24' Amarilla para Larrondo por simulación antes de entrar al área.

23' Lateral para el Xeneize.

22' El árbitro marca falta a favor de Boca.

20' Mano de Tevez y tiro libre para Central.

19' Falta de Meli sobre Cervi y amarilla para el de Boca.

16' Pinola atento atrás rompe todos los ataques de Boca hasta el momento.

15' Lateral para Boca Juniors.

14' Intentaba Boca, pero Calleri resbaló al ingresar al área.

13' Centro de Peruzzi que rechaza Pinola y cede tiro de esquina para Boca.

12' Tiro libre a favor del Xeneize.

11' Desperdicia la jugada Central, el balón se va lejos.

11' Falta del Cata Díaz y Central tiene tiro libre desde la media cancha.

10' Remate de Pérez que sale desviado.

9' Pinola cobró la falta pero la defensa de Boca está atenta y sale jugando.

8' Amarilla para Pérez por una fuerte entrada.

7' Córner para Rosario Central.

6' Rechazó la defensa boquense tras el cobro de la falta y ahora los rosarinos tienen saque lateral.

6' Tiro libre para Central.

5' Infracción de Pablo Pérez sobre Montoya.

5' Saque de manos para Central que cobra rápido.

4' Cae Larrondo en el área tras presión del Cata pero el árbitro decreta que no hay contacto.

3' Lateral para Boca.

2' Centro de Monzón que llega a las manos del arquero.

1' Saque de meta para Rosario Central.

1' Sujetan a Lodeiro en los límites del área pero no se marca nada.

1' Tevez pasa a Lodeiro que centra a donde llegaba Meli pero se cruzó un defensor y evitó el peligro.

0' ¡Arranca la final de la Copa Argentina: Boca Juniors 0-0 Rosario Central!

En el banquillo de Central están: Caranta, G. Andrade, Ferrari, Domínguez, Aguirre, Delgado y Niell.

Los suplentes del Xeneize para esta noche: Sara, Rolín, Colazo, Cubas, Bentancur, Palacios y Chávez.

Rosario Central desea conseguir el título que no logró en la edición pasada ante Huracán. Boca quiere el doblete de este 2015.

En estos momentos se realiza la ceremonia protocolaria y se entona el himno nacional argentino.

El estadio Mario Alberto Kempes está a reventar para esta final entre Boca Junios y Rosario Central.

Amboss equipos ya están en la cancha.

Faltan menos de 10 minutos para el arranque del partido.

Mientras que Boca usará el uniforma tradicional que contará con una leyenda especial.

Con esta equipación jugará el conjunto rosarino.

Por parte de Rosario Central jugarán:García; Salazar, Donatti, Pinola, Villagra; Montoya, Musto, Fernández; Cervi; Larrondo y Ruben.

Alineaciones confirmadas para esta noche. Boca Juniors saldrá con este once titular: Orion; Peruzzi, Tobio, Díaz, Monzón; Meli, Erbes, Pérez; Lodeiro; Tevez y Calleri.

El último encuentro entre ambos, fue por la fecha 11 del Torneo Transición 2014. Boca venció, en la Bombonera, al Canalla por 2-1. Los goles xeneizes los marcaron Mariano Echeverría y Leandro Marín. Mientras que José Valencia descontó para los rosarinos.

Por último volvió a respaldar a Daniel Angelici: “Daniel fue el que me trajo y el que me dio la responsabilidad de ponerme esta camiseta. Siempre lo nombro a manera de agradecimiento. Eso no quiere decir que Beraldi o Ameal no puedan presidir el club. La gente decidirá quien el mejor para dirigir la institución y seguir ganando cosas”.

El delantero destacó el encuentro ante Belgrano, como aquel partido bisagra para el equipo: “Fue importante, pero hubo otros. Yo me quedo con el triunfo en Córdoba, ante Belgrano, ahí dimos una muestra de carácter. Terminamos con nueve jugadores y aún así logramos una victoria clave de cara lo que venía”.

“La gente tiene que festejar campeonatos porque Boca te lo exige permanentemente. Estamos en uno de los clubes más importantes del mundo, tenemos que pelear todo y salir campeón siempre. El título es un premio para toda la gente que hacía mucho que no celebraba un torneo. Para mi volver a la normalidad es esto, lo que se vio en la Bombonera, salir campeón y que la gente este contenta. De a poco vamos logrando los objetivos que nos proponemos y eso es importante. Como dije cuando terminó el partido: he salido campeón en muchos lados pero este es inexplicable”, explicó Tevez.

En una larga y tendida charla con Olé, el delantero destacó la obtención del título y su importancia. “Dar la vuelta olímpica con Boca es distinto a todo. Boca te hace reír y llorar a la vez. Esta institución no se compara con nada. Esto lo soñé muchísimas veces cuando estaba afuera. Este sentimiento es inexplicable”, contó el Apache.

Por el lado de Boca, el jugador a seguir es Carlos Tevez. El delantero que dejó de lado los contratos millonarios en Europa y regresó a la Argentina solo para seguir ganando cosas con el club de sus amores. El Xeneize está a un paso de coronarse nuevamente, de la mano de Carlitos.

"Creemos en nosotros y en el fútbol que estamos haciendo. Coronarlo con un título es lo mejor, y si no es así, se puede perder lo que hizo este equipo, que tiene muchos méritos. Estamos con muchísima ilusión, ganas y enfocados en traernos la Copa. Somos un equipo completo, y si nos sale un buen partido, podemos ser claros vencedores", concluyó el goleador.

El ex River se mostró totalmente concentrado en el encuentro ante Boca, intentando no lamentarse por la chance que perdieron de hacerse con el título del torneo local. "Lo que pasó ya quedó atrás. Sabíamos que teníamos chances mínimas y estamos enfocados de lleno en lo que se viene. Será una final muy disputada, peleada y puede definir al mejor equipo del año. Central tiene que salir a jugar como lo hizo en este último tiempo, tomando la iniciativa. Hay que jugar, atacarlos, presionarlos cuando tienen la pelota, y creer que podemos ganarles, eso es fundamental", afirmó Ruben.

"Para todos esto es lo máximo. El partido más importante de los últimos años de Central. Al no haber ganado la Copa el año pasado, esto toma más importancia y repercusión para nosotros y los hinchas. Es una final, con esta camiseta. Más importancia que eso, es difícil de encontrar. Tenemos muchos alicientes para salir a pelearla y quedarnos con ella", destacó el delantero en conferencia de prensa.

El jugador a seguir en la final de la Copa Argentina, por el lado de Central, es Marco Ruben. El delantero que regresó de Europa al club de sus amores, es el goleador del fútbol argentino y tiene un gran entusiasmo por consagrarse en la Copa.

“El partido más importante de mi carrera fue cuando debuté internacionalmente. También dirigí la final entre Independiente y Huracán por el ascenso a Primera. Este partido decisivo por la Copa Argentina me genera mucha responsabilidad”, concluyó el árbitro.

“La Copa Argentina, después del torneo local, es el certamen más prestigioso porque da premios económicos y además el campeón se gana una plaza para jugar la Copa Libertadores de América”, añadió Ceballos.

Además, destacó la importancia de esta competencia: “Este torneo fue creciendo de a poco. No hay ningún equipo que no la quiera jugar y no hay ningún equipo que no la quiera ganar”,

En declaraciones a la prensa oficial de la Copa Argentina, el silbante expresó: “Espero estar a la altura de lo que significa dirigir la Final de la Copa Argentina. Esto es muy importante para mí. Trabajo para eso. Quiero hacer valer la confianza que ponen en mí desde AFA. Es un lindo partido por lo que significan Boca y Rosario Central”.

El encargado de impartir justicia esta noche en el Mario Alberto Kempes es Diego Ceballos. El árbitro está dirigiendo su quinta temporada en la máxima categoría, donde lleva arbitrados 101 partidos en toda su carrera.

El partido se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, construído para la Copa del Mundo que se disputó en nuestro país en 1978. Este recinto posee capacidad para 60.000 espectadores, luego de la reforma que se la practicó para la Copa América de 2011.

Uno de los nombres que se manejan para suplantar al ex All Boys es el de Rodrigo Palacio, hoy en el Inter (uno de los interesados por Jony). “Rodrigo Palacio es un jugador que le ha dado mucho al club. Es un jugador muy querido”, deslizó el DT y concluyó: “Palacio es un jugador que tiene gol pero tiene diferentes características que Calleri. Si queremos mantener este esquema nos faltaría un centro delantero”.

Por último, el técnico se refirió a la situación de Calleri, quien se encuentra en la mira de varios clubes europeos. “No sé cuáles son los nombres que se tiran por el momento. Hay jugadores que se siguen pero no hemos hablado de nombres todavía. No voy a cortar la opción de salida de ningún jugador. Seria ingrato de mi parte decirle a Jony Calleri que no se vaya si recibe alguna oferta”, expresó el DT.

Además, el Vasco Arruabarrena se refirió a los polémicos dichos de Fernando Gago: “Era una charla privada entre familiares y directivos. Hubo algún descontrol y entró gente. No sé quién filmó ni me interesa. Lo que dijo Gago refleja un momento de calentura que vivimos todos por algún dicho de una persona”.

“En frente tenemos a un rival muy duro que ha hecho un gran año. Nosotros queremos ganar porque es una final y es volver a sumar una estrella más”, afirmó el DT xeneize, sobre el próximo partido.

En diálogo con ¿Cómo te va? (AM 1050), Rodolfo Arruabarrena habló acerca del futuro de Jonathan Calleri y se mostró concentrado en la final de la Copa Argentina.

El Chacho, en la conferencia, no confirmó al once titular, pero aseguró que el portero seguirá siendo Manuel García.

El técnico se defendió de las críticas que recibió por preservar a la dupla ofensiva titular ante Banfield: "Si tenemos que tomar riesgos, este es el partido donde nos jugamos todo. Ayer tomar riesgos podía implicar tener un par de bajas para la final. Estamos a 90 minutos de cerrar con un título un gran año y vamos a dejar la vida".

"Vamos a hacer una gran final. No pasa otra cosa por nuestra cabeza que traer la Copa a casa. Es un partido determinante, es el partido del año. Hace tiempo que es el único objetivo que depende de nosotros", expresó el entrenador con entusiasmo.

En la previa del choque ante Boca, el Chacho Coudet destacó la importancia del mismo, ya que Central lleva una sequía de casi 20 años sin títulos (la última consagración fue la Copa Conmebol en 1995).

Por su parte, la mayor goleada del Xeneize sobre el Canalla data de 1953. Por la fecha 16 del campeonato de ese año, Boca venció por 6-1 al combinado auriazul.

La mayor goleada entre ambos la propinó Central. En el Gigante de Arroyito, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2003, la Academia rosarina venció por 7-2 al conjunto de la Ribera.

Boca le ha anotado en 235 oportunidades a Central. Mientras que los rosarinos le convirtieron 192 tantos al Xeneize.

Rosario Central y Boca Juniors se enfrentaron en 150 ocasiones en la máxima categoría. El Xeneize lleva la ventaja en el historial con 68 encuentros ganados, sobre 46 del Canalla. Los 36 partidos restantes culminaron en igualdad.

El Xeneize quiere meter el doblete y consagrarse campeón de la Copa Argentina. Boca llegó a esta instancia, luego de vencer a Lanús por 2-0 con goles de Nicolás Lodeiro y Carlos Tevez. Ahora, los de Arruabarrena van por una nueva final, en la búsqueda de su segundo título del año.

Por su parte, Boca Juniors viene de dar la vuelta olímpica en la Bombonera. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vencieron a Tigre por la mínima diferencia, con gol de Fabián Monzón, y se consagraron campeones del fútbol argentino. De esta forma, el conjunto de la Ribera corta una sequía de cuatro años sin obtener títulos.

Sin embargo, el Canalla sigue vivo en la Copa Argentina, donde supo ser finalista en la pasada edición, pero cayó ante Huracán. El combinado rosarino viene de vencer, por la mínima diferencia, a Racing en las semifinales. En un duro partido, los dirigidos por el Chacho Coudet encontraron la victoria de la mano de Marco Ruben, la figura y goleador del equipo.

Rosario Central viene de caer, en el Florencio Sola, ante Banfield por 2-1. Este resultado, sumado al triunfo xeneize, dejó sin chances al Canalla en el torneo local. El técnico, Eduardo Coudet, fue muy criticado por haber preservado a dos jugadores fundamentales para el equipo como Marco Ruben y Marcelo Larrondo.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Rosario Central vs Boca Juniors, perteneciente a la final de la Copa Argentina 2015. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes a partir de las 21.10.