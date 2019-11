Resultado Boca - Puebla en Amistoso 2015 (0-1)

Damos por finalizada una nueva transmisión en VAVEL.com. Espero que hayan disfrutado del encuentro como nosotros. En instantes podrán leer todas las repercusiones del encuentro en nuestra web. ¡Hasta la próxima!

Repasamos ahora el único gol del encuentro. El tanto de Alustiza.

¡Final del partido! ¡Ganó Puebla! La Franja logró vencer a Boca en su vuelta al Estadio Cuauhtémoc tras la remodelación. El equipo dirigido por Marini fue superior al Xeneize y gracias a un gol de Matías Alustiza se quedó con el cotejo.

90' ¡Dos minutos más!

88' Últimos dos minutos en el Estadio Cuauhtémoc. El amistoso va llegando a su fin y ninguno de los dos equipos hacen esfuerzos por cambiar el resultado.

84' Boca no es claro en sus avances y le falta precisión en cada uno de sus jugadas ofensivas. El local por su parte descansa a base de cambios.

81' ¡Cambios en Puebla! Se retiró Cortés e ingresó Juraidini.

80' Magallán casi anota en propia puerta. El defensor de Boca cabeceo mal y casi anota el segundo de La Franja.

78' Bermúdez recibe un gran centro pero no puede darle potencia a su cabezazo y Sara se quedó con el balón.

74' La Franja maneja el balón e intenta bajar las revoluciones del encuentro. Boca por su parte sale rapidamente de contra en búsqueda del empate. Por ahora ninguno de los dos equipos ha generado peligro claro en el arco rival.

70' ¡Cambio en Puebla! Se retiró aplaudido Alustiza y en su lugar ingresó Rey.

69' ¡Amonestado Díaz! Dura falta del '9' frente a Cubas que el árbitro sanciona con amarilla.

67' ¡Cambios en Boca! Marin y Bentancur le cedieron su lugar a Fuenzalida y Bravo.

66' ¡Lo erro Alustiza! El 'Chavo' intento disparar al palo izquierdo de Sara pero el balón salió muy desviado.

64' ¡Rolín es expulsado! El defensor le dio un cabezazo a un jugador del Puebla, el árbitro lo echó y señaló la pena máxima.

64' ¡Penal para Puebla!

63' Boca va por el empate y en el retroceso está dejando muchos espacios que poco a poco su rival va utilizando.

62' ¡Lo que se perdió Bermúdez! Tremenda asistencia de Alustiza de taco para que su compañero quede mano a mano con Sara, el '10' le pegó muy mal y no pudo anotar el segundo tanto del encuentro.

58' ¡Amonestado Colazo! Falta del recién ingresado contra Acosta que el árbitro sanciona con cartulina amarilla.

57' ¡Cambios en Boca! Ingresan Colazo y Pavón en lugar de Pérez y Palacios respectivamente.

56' ¡Amonestado Pérez! Dura falta del mediocampista contra Bermúdez.

55' El Xeneize intenta llegar al arco defendido por Villaseñor a través de pases largos y por ahora no tiene suerte con dicha práctica.

52' Puebla se hace cargo del balón y ahora maneja las riendas del encuentro. Tras el gol, el conjunto visitante no parece hacer pie en el Estadio Cuauhtémoc.

50' ¡Toledo! El jugador del Puebla intentó en dos oportunidades vencer a Sara pero no pudo darle un buen destino a sus disparos.

46' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE PUEBLA! ¡GOL DE ALUSTIZA! Gran cabezazo del 'Chavo' que venció facilmente la defensa de Sara.

¡Comenzó la segunda parte!

Tras unos aburridos 45 minutos, Boca y Puebla no se sacan diferencias en la reinauguración del Estadio Cuauhtémoc. En instantes regresamos con la segunda etapa desde México

¡Final del primer tiempo!

45' ¡Un minuto más!

43' ¡Cambio en Puebla! Se retira Campestrini y en su lugar ingresó Villaseñor.

39' ¡Santos! Muy buen centro de Robles que terminó en la cabeza del número '19', quien desaprovechó una gran chance de 'palomita'.

37' ¡Amonestado Araujo! El defensor del Puebla salió lejos y vio la cartulina amarilla tras una infracción a Palacios.

36' ¡Lo tuvo Robles! El número ocho no pudo darle destino de gol a su disparo tras varios rebotes en el área chica de Orion.

35' Las cámaras se quedan con la fiesta que hay en las tribunas, el partido es muy poco atractivo y por ahora el mismo sigue con el marcador en blanco.

33' ¡Amonestado Rolín! El defensor ve la tarjeta amarilla tras empujar a Alustiza.

30' ¡Cambios en Puebla! Se retiraron Tamay, Rojas y Fassi, y en su lugar ingresaron por Marru, Gil y Cruz.

29' Boca intenta manejar el partido y toca de banda a banda en búsqueda de un espacio entre la defensa de Puebla.

27' Bentancur probó desde afuera del área pero el balón tuvo un destino muy defectuoso.

26' ¡Calleri! Jony intentó recortar contra la defensa mexicana y al sacar su zurdazo, el mismo se quedó en las manos de Campestrini.

24' Tamay no pudo darle un buen destino a su disparo tras un pase largo de Alustiza y Puebla sigue sin generar peligro en el área visitante.

21' Puebla ahora toma el control del balón y de a poco se aproxima a las inmediaciones del arco defendido por Orion.

18' El partido no tiene mucha presión y por ahora ningún equipo propone mucho.

15' ¡Rescaldani! Gran desborde de Alustiza por la banda izquierda, el cual fue conectado por el delantero argentino pero su cabezazo fue muy débil y terminó en las manos de Orion.

14' Ambos equipos defienden con superioridad numérica y a la hora de atacar siempre son menos. Tanto Boca como Puebla mantienen la paciencia al pasar el primer cuarto de hora.

12' Palacios intentó practicar un centro que casi se le termina colando a Campestrini cerca de su palo derecho. Boca es más en los primeros minutos en México.

9' Por ahora ninguno de los dos equipos logra imponer condiciones en el campo de juego. Boca propone con toques y Puebla es más vertical.

5' Sebastián Palacios probó desde el costado izquierdo al arquero local pero este logró quedarse con el balón sin problemas.

3' Buen cabezazo de Calleri tras un córner que Campestrini logra contener sin problemas.

2' El cuadro visitante intenta manejar el partido a base de toques, Puebla presiona tímidamente por ahora.

¡Comenzó el partido! Ya juegan Boca y Puebla en México.

Retorna Orion al campo de juego con una camiseta de color azul, el cual pertenece a Sara.

Orion vuelve al vestuario para cambiarse la indumentaria. El árbitro del encuentro se mostró muy estricto y si el arquero no se cambia, el cotejo no dará comienzo.

El partido se encuentra momentáneamente retrasado debido a que Agustín Orion tiene una camiseta de un color (negro) muy similar a la que Puebla usará y el árbitro no quiere comenzar el encuentro.

Se entonaron los himnos, ya se viene el partido Boca - Puebla.

¡Ya están los jugadores en la cancha!

De esta manera el Gobierno de Puebla presentaba el encuentro frente a Boca Juniors.

A su vez, volviendo al historial, Boca enfrentó a equipos mexicanos en 54 oportunidades por diferentes torneos y en distintos países. De los cotejos anteriormente mencionados ganó 26, igualó 16 y perdió 12.

Gran ambiente se vive en el Estadio Cuauhtémoc. Se esperan a más de 60.000 personas en Puebla. Estamos a menos de diez minutos para que comience el partido Boca Juniors - Puebla.

Boca Juniors disputó 20 encuentros en México. De esos ganó 11, empató 8 y perdió 1 a lo largo de la historia.

Les recordamos que pueden leer todo el análisis de la campaña del Xeneize a lo largo del 2015 en VAVEL.com. Aquí el Resumen de Boca Juniors 2015: el retorno del gigante dormido.

Vale la pena aclarar que el Vasco ya declaró que si Daniel Angelici no gana las elecciones presidenciales de Boca Juniors el próximo 6 de diciembre, el actual Director Técnico del flamante campeón argentino no seguirá con su trabajo.

Boca poco a poco comienza a prepararse para la temporada 2016 y es por ello que los nombres ya empiezan a sonar en el mundo Xeneize. Los dos nombres que más suenan son los de Lucas Orban, de pasado en River, y el de Daniel Osvaldo, quien volvería a la Argentina para hacer dupla con Carlos Tevez.

En la previa del partido Boca - Puebla, Roldolfo Arruabarrena declaró que el objetivo de este encuentro es que "jueguen los 19 futbolistas". El Vasco además resaltó la importancia de su equipo al mencionar que "Boca, donde sea que juegue, sea amistoso o por los puntos, está defendiendo un club con mucho prestigio".

El Estadio Cuauhtémoc le trae buenos recuerdos al hincha argentino. En este recinto, Diego Armando Maradona anotó un tanto frente a Italia en la Copa del Mundo organizada por México en 1986 y que posteriormente tuvo como vencedor a la Selección Argentina.

Todo lo que necesitas saber acerca del partido Boca - Puebla lo puedes encontrar en la Previa de VAVEL.com.

Aún sin confirmar, pero este sería el posible equipo titular de Marini para enfrentar a Boca esta noche: Fabián Villaseñor; Luis Robles, Oscar Rojas, Robert Herrera y Christian De Jesús Bermúdez; Patricio Araujo Vázquez, Francisco Torres Zamores, Carlos Alberto Gutiérrez y José David Toledo; Luis Gabriel Rey y Matías Alustiza.

El Vasco Arruabarrena utilizará esta oncena para enfrentar al conjunto poblano: Agustín Orión; Leandro Marín o José Fuenzalida, Fernando Tobio, Alexis Rolín y Luciano Fabián Monzón; Pablo Pérez, Andrés Cubas, Marcelo Meli y Rodrigo Bentancur; Sebastián Palacios y Jonathan Calleri.

El defensor se dijo contento por obtener los dos títulos (local y Copa Argentina) y espera que el próximo año se puedan cumplir los objetivos: "Tuvimos un buen año con los objetivos que teníamos a mitad de año cumplidos, estamos contentos. Esperemos volver a pelear el campeonato, volver a ganarlo, es lo que siempre quieres cuando empieza el torneo".

A su llegada a Puebla, Leandro Marín reconoció que no conocen nada de la ciudad y saben poco del equipo: "Todavía nada, del aeropuerto acá, no conocemos mucho, del equipo todavía nos tienen que pasar el informe y videos, no sabemos mucho tampoco del equipo, estamos esperando para el partido de mañana".

El DT xeneize antes de viajar a México dijo que mostrarse fuera de casa siempre es importante: "Acá siempre hay que demostrar. Es una chance para los que jueguen, de mostrarnos en el exterior. Aunque no parezca, siempre es importante".

Foto: Télam

En este duelo, el conjunto argentino enfrentará a cuatro compatriotas, el DT del rival Pablo Marini, los delanteros Matías Alustiza, ex jugador de Chacarita y Ezequiel Rescaldani ex de Vélez, y el arquero Cristian Campestrini, ex de Arsenal de Sarandí.

El escenario para este duelo es el Estadio Cuauhtémoc, que tras un año de trabajos de remodelación vuelve a abrir sus puertas a la afición 'camotera', ante un rival de talla internacional. El inmueble tiene capacidad para poco más de 51 mil espectadores, tras la ampliación que se hizo, pues anterior mente, solo cabían 42 mil.

Foto: Imago7

Atentos a: Luis Gabriel Rey, el delantero colombiano que pese a sus 35 años sigue rindiendo y haciendo la diferencia en el área chica de 'La Franja'.

Foto: Imago7

Atentos a: Jonathan Calleri, el delantero xeneize fue el goleador del equipo en el torneo local. En el segundo semestre del año, con la llegada de Carlos Tevez al plantel, el ex de All Boys conformó una gran dupla con el Apache, provocando que los defensores rivales temineran a la ofensiva azul y oro.

Foto: Télam

Pablo Marini, ex de Newell's Old Boy, ahora estratega de Puebla FC hará uso de alguno de sus titulares y en días previos, declaró que usará dos equipos diferentes en dicho duelo: "La idea es que juguemos dos equipos, cada uno medio tiempo. Estamos conscientes de que el desgaste no debe ser tan importante, sabiendo que 48 horas después nos jugaremos la calificación ante Querétaro".

Foto: Imago7

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, convocó para este partido a la mayoría de sus mejores jugadores, quedando fuera por compromisos con las selecciones argentina y uruguaya, respectivamente, Gino Peruzzi y Nicolás Lodeiro. Los otros desafectados fueron Carlos Tévez, Daniel Díaz y Cristian Erbes, por molestias, Fernando Gago, por su lesión en el tendón de Aquiles.

Esta será la primera vez que Boca Juniors y Puebla se vean las caras, pues en el historial no se registran enfrentamientos entre estos equipos.

Esta es la segunda vez que Boca Juniors visita la ciudad mexicana de Puebla. La ocasión anterior, se enfrentó a Cruz Azul en el año 2006 y salió victorioso 4-2 en tanda de penales.

En su última actuación como local, el conjunto poblano derrotó 2-1 al Club Tijuana.

Por su parte, Puebla FC llega a este partido a una fecha de que concluya el campeonato mexicano, en donde con 26 unidades ocupan la séptima posición y a falta de su partido ante Club Querétaro, ahora están en zona de clasificación a la Liguilla.

En su último partido como visitante cayó 3-1 ante Rosario Central en la última fecha del torneo doméstico, sin embargo, el Xeneize ya se había consagrado campeón en la fecha anterior ante Tigre.

Boca Juniors se presenta en este partido como el actual campeón del fútbol argentino, tras haber logrado cerrar con broche de oro el 2015 con el título de liga y la Copa Argentina.