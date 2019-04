Carlos Araujo: "No sé qué será de mi futuro"

Todavía es muy pronto para hablar del armado de lo que será el plantel para la próxima temporada, sobre todo teniendo en cuenta que el 2015 todavía no terminó para Lanús (juega la semifinal de la Liguilla Pre-Sudamericana ante Newell's, el próximo lunes a las 21:30 hs). Sin embargo, algunos contratos importantes se vencen y aún no hay noticias de renovaciones.

Uno de los jugadores con mayor historia dentro del club es Carlos Araujo. El lateral derecho es uno de los que finalizan su vínculo con la institución y no ha tenido noticias sobre una posible renovación. "Estos días van a ser de mucha incertidumbre. Hasta el momento nadie se comunicó conmigo", le explicó el lateral al Diario del Grana.

El clima político en el conjunto del Sur viene siendo muy movido por la proximidad de las elecciones presidenciales en la institución. El cordobés es consciente de esa situación y por eso aclara que el momento "es muy difícil por hay cambio de dirigencia y no se sabe que pasará con el técnico".

Pese a mostrarse optimista en cuanto a lo que vendrá, Araujo le puso límite a su paciencia: "La semana que me gustaría saber que piensan hacer conmigo". Al Pipi no le faltan interesados, él mismo lo admite. "Ojalá pueda seguir acá, pero si no se puede veré la posibilidad de jugar en otros lugares", resumió.

El 2015 no ha sido el mejor año para el lateral derecho de 33 años. Su rendimiento cayó considerablemente con respecto al de otras temporadas y finalizó el torneo como suplente. ¿Cómo lo tomó? "Me sorprendió la suplencia porque no estoy acostumbrado a estar en el banco. Me molesta haber perdido la titularidad, pero deseo siempre lo mejor para este plantel. Son decisiones del técnico", dijo el ex Huracán y Racing, entre otros. ¿Se acerca una despedida?