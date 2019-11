Poletti: "Teníamos una estirpe profesional que no se veía"

El ex arquero, campeón intercontinental con Estudiantes de La Plata, Alberto Poletti charló en un mano a mano exclusivo con VAVEL y nos detalló cada momento que vivió en aquel entonces, con un análisis de lupa sobre el Manchester United y su propio equipo. El golero fue muy importante para el empate que lograron en Inglaterra, apareciendo más de una vez para quedarse con la pelota. Figura del título con solamente 22 años.

P: ¿Cómo fue la experiencia de formar parte de uno de los mejores equipos de esa década?

“Tenés la suerte de que te toquen con la varita. Imaginate que en 1968 yo salí campeón del mundo a nivel clubes y en 1963 estaba jugando en Sacachispas. Era arquero de la primera de Sacachispas, que habíamos descendido a Primera D y me compró Estudiantes a principios de 1964, después fui campeón con 22 años. Me compró con 17 el club. Las cosas te pasan muy rápido, cuatro años no fueron nada”.

P: ¿Qué sintió ganarle a un Manchester que estaba plagado de estrellas?

“Tenían a George Best, Dennis Law, Bobby Charlton y Bobby Stiles. Eran toda la selección inglesa y escocesa. Ellos no tenían idea de quiénes éramos nosotros. Nuestro equipo tenía un buen técnico y jugadores importantes también. Verón, Madero, Bilardo y Pachamé, entre otros, eran muy buenos jugadores todos. Además, teníamos un DT adelantado a la época, había mandado a estudiar qué hacían ellos siempre. Lo mejor de ellos era los centros y al final nosotros le terminamos metiendo dos goles de cabeza”.

P: ¿Cuán importante fue la figura del entrenador Osvaldo Zubeldía?

“Hubo una importancia de todos. Desde el presidente que protegió a los jugadores más importantes que teníamos y un técnico que estaba adelantado, consiguió cuatro contrataciones del exterior y siete que habían salido de la tercera de Estudiantes subcampeona. Se juntó todo en un momento especial. Teníamos una estirpe y conciencia profesional que en esa época no se veía. Si había que concentrar dos o tres días nadie pataleaba, estábamos un mes sin casi poder ver a nuestras familias y nadie se quejaba. Entrenábamos doble turno siempre. Hay que pensar que este mismo equipo, antes de que llegue Zubeldía, estuvo a punto de descender a la Primera B y se salvó”.

P: ¿Qué comparación podrías hacer entre el equipo actual y el de 1968 de Estudiantes?

“Las comparaciones son muy odiosas. Creo que de cualquier manera había jugadores de más categoría en aquella época que hoy, a pesar de las distancias que los separa. Ahora Estudiantes tiene unos pibes muy jóvenes que son de las inferiores que se tienen que ir haciendo a la Primera. Otra cosa es la maduración que tienen, antes los arqueros debutábamos entre los 17 y los 19 años, hoy dicen que es un pibe y tienen 24 años, yo fui campeón del mundo a los 22. Antes no había tantos vicios y entretenimientos como hay ahora, entonces te dedicabas a tu profesión que la habías amado desde chico. Progresábamos más rápido porque le dábamos más importancia a lo que hacíamos”.

P: ¿Qué sintió usted cuando lo eligieron como una de las figuras de la obtención del título?

"Algunos partidos me ha tocado andar bien y en las finales me ha tocado jugar bien, sé que en otros seguro me he equivocado. El tema del error es muy importante, podés equivocarte en momentos que no son claves o en otros que sí lo son, y si vos zafás del error sos importante. Al arquero lo ponen para que no dejen pasar la pelota, hay algunos que son muy buenos técnicamente y hay otros que sin ser dotados no dejan entrar nunca la pelota".

Reviví el diálogo completo con Alberto Polleti: