Ayoví, la figura de la noche

El ecuatoriano no podía haber terminado mejor. Tras la merecida convocatoria a la selección de su país, Jaime fue la figura del encuentro ante Patronato y dejó más que claro que está en un nivel superior.

El jugador del Tomba sabe que el partido fue complicado y sus palabras post partido fueron: "fue díficil porque se pusieron arriba en el marcador pero lo sacamos adelante y lo dimos vuelta".

Como buen compañero aclaró: "estoy más contento por los tres puntos que por los goles", claro la victoria ante el equipo de Entre Ríos sirvió para que Godoy Cruz esté en el segundo puesto en la Zona 1, con 13 unidades, a un punto de Central.

Con respecto al arbitraje Jaime aclaró que: "contra Banfield nos cobraron un penal que no fue, ahora no nos cobran un penal claro y nos expulsan a un jugador injustamente". Hay que destacar que el Tomba no sólo empató el partido con un jugador menos, sino que lo dió vuelta, claro con un gol de penal de Ayoví, este si lo vió Trucco y le dió la chance al equipo de Méndez de ponerse arriba en el marcador. El jugador que usa la camiseta número 17, se sinceró en que "Pol Fernández me cedió el penal, le tocaba a él". Aquí el primer gol del ecuatoriano para el 2-1.

En cuanto al fenómeno Méndez, solamente tuvo palabras positivas y dijo: "nos inculca a estar unidos y además nos advierte que el árbitro nos puede perjudicar y que la vamos a tener que remar, como él cuando era jugador".

Con respecto al doblete marcado dijo: "no me saqué la mufa, solamente aporté al equipo, no me voy a volver loco por marcar dos goles, me importa más que el grupo esté unido". Y terminó diciendo lo que se ve reflejado en el campo de juego cada vez que el Tomba sale a jugar: "todos jugamos y corremos para el mismo lado, espero que siga siendo así".

Así marcaba su segundo tanto tras una mala salida de la defensa y ponía el partido 3-1, liquidado.

Godoy Cruz, luego de enfrentar a Sarmiento se choca con Olimpo en Mendoza, tras finalizar ese encuentro, Jaime Ayoví viajará para su país de orígen para participar de las Eliminatorias Rusia 2018 para su país, Ecuador.