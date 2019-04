Barros Schelotto: "No podemos prometer la Libertadores"

Luego de presenciar varios encuentros como entrenador de Boca Juniors, el nuevo entrenador del club, Guillermo Barros Schelotto en una entrevista con Clarín declaró que la Copa Libertadores es más que cualquier torneo pero no quiso ilusionar a los simpatizantes: "Después de haber jugado 10 años en Boca sé que el jugador, el técnico, el dirigente y el hincha piensan como yo. La Copa es más que cualquier otra cosa. En los partidos, ganes, empates o pierdas, los hinchas gritan para volver a Japón, pero hay que ser sinceros. Hace un mes se cambió el entrenador. No podemos prometer la Libertadores; sí armar lo mejor para que Boca la pelee".

Además, Schelotto aclaró que no se debe perder pisada en el Torneo de Transición: "El torneo local está difícil. Es mucha la diferencia y quedan pocas fechas. Necesitamos que Lanús pierda tres partidos y nosotros ganar todo. Hay que intentarlo porque además se juega el pase a la Libertadores 2017".

Tras ser el nuevo director técnico de la institución boquense, el Melli opinó sobre la situación de arriesgar parte de su historia en el club como jugador. "Dependerá la forma en la que te vaya bien o mal. Todos estamos expuestos a que nos vaya mal, pero yo creo que lo que fui como futbolista y el reconocimiento van a ser para siempre. Crecerá o no ese afecto con lo que pueda dar como técnico, pero si las cosas no salen bien no creo que se vayan a olvidar. El primer partido me lo demostró".

En sus declaraciones, Guillermo también declaró sobre su debut ante Racing a puertas cerradas: "La única manera que nunca imaginé que iba a ser mi debut como técnico de Boca era esa, pero después me pasó lo del recibimiento de Unión y fue muy lindo. El ruido de la gente es algo tremendo. Esperaba el afecto y fue emocionante".

"Para mí lo más importante es que el jugador tenga personalidad para jugar. Si lo putean o no, que eso no le cambie. Quiero que si lo putean igual agarre la pelota y vuelva a equivocarse si es necesario”

En cuanto al supuesto diagnóstico que había realizado el entrenador del Xeneize, el mismo técnico lo negó. "Dijeron que borraba a dos o a tres, que había pedido a no sé quien. Estamos trabajando y tratando de que den el máximo para llegar lo más lejos posible con Boca. El análisis lo haré cuando termine el torneo, cuando ya habrá pasado un tiempo con los jugadores y con un tiempo prudencial para que todo se haga bien".

Por último, Barros Schelotto manifestó que no tiene ningún criterio para poner jugadores de las divisiones inferiores: "No me fijo en el documento para poner un jugador, si es de inferiores o de otro lado. Vamos a tratar de armar el mejor equipo para que a Boca le vaya bien. Me reuní con la gente de inferiores hace poco y es lógico que el club tiene que aportar. Alguna vez salieron Gago, Tevez, Burdisso, Battaglia. Boca tiene que sacar jugadores de las Inferiores. Es cuestión de investigar y ver qué se puede conseguir de la cantera, no siempre es salir a comprar".