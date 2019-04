El rendimiento leproso frente a Estudiantes

El rojinegro rescató un empate valioso en su peligrosa visita al segundo de la Zona 2. En un partido en donde La Lepra no generó mucho en ataque y se aferró a un punto que suma para la confianza esté fue el rendimiento del conjunto rosarino.

Pocrnjic 7: La gran figura de La Lepra, tapó un mano a mano a Solari, salvó el gol que Mateo se hacía en contra y mandó al córner un cabezazo de Desábato. Luego de las dudas que tuvo Osella parece haber encontrado a su arquero titular.



Advíncula 6: como el equipo no atacó mucho, el peruano no se pudo proyectar, salvo en la última jugada del partido, en defensa cumplió un excelente partido, incluso salvando una pelota que era gol de Fernández.



Cáceres 5: Tuvo algunas dudas, pero como a Viatri no le llegó la pelota el paraguayo tuvo un partido tranquilo.



Paz 4: Partido regular, tuvo varios errores en la salida, pero el pincha no lo inquietó



Insúa 5: sufrió por su banda a Solari y no se proyecto mucho en ataque.



Elías 6: Gran partido del "Turquito", cumplió una buena labor como doble 5 ya que Estudiantes no encontró juego por el medio.



Mateo 5: Un partido regular de Pomelo quien junto a Elías contuvieron a Damonte y Ascacibar.



Fértoli 7: El pibe llegó para quedarse, esta vez sin tanto ida y vuelta como en clásico, pero cumplió en la recuperación. Le da a Newell´s lo que le faltaba, un volante que ataque pero que también defienda y no deje solo a Mateo.



Formica 6: Nuevamente un correcto primer tiempo del "gato" pero nuevamente el físico le ganó en el complemento, debió salir antes pero la lesión de Fértoli lo dejo unos minutos más en cancha.



Maxi Rodríguez 5: Se vio un Maxi más participativo y laborioso en la marca, tuvo una chance clara al principio del segundo tiempo que no pudo aprovechar.



Boyé 5: nuevamente muy alejado de los volantes, cuando le llega la pelota en mitad de cancha demuestra su gran juego, pero al estar alejado de los volantes y no tener nadie adelante hace que su buenas intenciones terminen en nada, asistió de gran manera a Maxi pero este desperdició la jugada.



Entraron: Scocco, Tévez y Domíguez que no intersedieron en juego y por eso no son calificados.