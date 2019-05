Giovanni Simeone: "Se está hablando para que me pueda quedar en Banfield"

Por la décimo tercera fecha del Torneo de Transición, el Taladro recibió al equipo de Ricardo Caruso Lombardi. No pudieron sacarse ventaja e igualaron sin goles en un partido escaso de emociones.

Al finalizar el encuentro hablamos con Giovanni Simeone:

P: Bueno Gio, ¿cómo viste el partido, sentís que fue justo el empate?

R: No sé si fue justo o no, pero creo que no fue un buen partido de ninguno de los dos. Cuando uno viene trabajando en la semana, y en el partido no se dan las cosas te agarra una mezcla de sentimientos no muy buenos. Nos quedamos con frustración, enojo y tristeza, porque siempre venimos trabajando de la mejor manera para que salgan bien las cosas y cuando no salen aparecen esas cosas.

P: ¿Cómo sentís que se acomodó el equipo después de la expulsión de Iván Rossi?

R: Fue difícil, con uno menos nunca es fácil jugarlo. Más cuando un equipo propone siempre jugar con la ayuda de un jugador como Rossi, que es muy importante para nosotros. No se nos hizo muy fácil y bueno, salió un partido no muy lindo para ver.

P: Y en lo personal, ¿te sentiste cómodo jugando acompañado de Silva de nuevo o preferís desenvolverte jugando de 9 solo?

R: Yo nunca dije estar cómodo en uno u otro lado. Siempre le di para adelante al equipo, nunca me frustre en ninguna posición que me hayan puesto. Siempre estoy a disposición del equipo, del técnico y de todo el club.

R: Dar lo mejor para estos últimos tres partidos que tocan, siempre decimos que los últimos son los mejores y los más importantes. Ahora tenemos tres fechas para demostrar que seguimos trabajando, y demostrar que el esfuerzo paga.P: ¿Cuáles son tus expectativas para el final del torneo y para el próximo semestre?

P: ¿Te quedas en Banfield?

R: Todavía no lo sé, por contrato no. Pero se está hablando para que yo me pueda quedar, yo estoy muy feliz acá hoy en día. Sería lindo poder seguir, pero no depende solo de mí. Creo que lo mejor es disfrutar estos tres partidos que me quedan.