Diego Milito: "Me quedo con el cariño de la gente de Racing"

Y de a poco, todo va llegando a su final. Cada vez falta menos para que ese momento tan poco ansiado por todos los hinchas de Racing llegue: el día que Diego Milito se retire como jugador. Ese, que hace seis meses parecía lejano, hoy está a tan solo semanas.

“Mi intención era continuar hasta que a Racing se le termine la suerte en la Copa Libertadores. Lamentablemente no pudimos acceder a los cuartos de final, así que estos dos van a ser los últimos partidos profesionales. Estoy tratando de disfrutar lo que queda”, dijo esta tarde en el programa Indirecto.

El capitán de La Academia siente que su ciclo como jugador debe llegar a su fin: “Di todo lo que tenía, siento que ya no le puedo dar mas a este grupo y al club. Llega un momento que hay que evaluar bien las cosas. La edad, la lesión que ya no me permite disfrutar de cada entrenamiento y de cada partido, te hace replantear un montón de cosas. Hace seis meses me manifesté que serían los últimos y así va a ser. Hasta acá llegue, y no me quejo. Hice una linda carrera. Me quedo con eso y el cariño de la gente de Racing que siempre me emociona”.

Sobre cómo se va preparando para el día en que cuelgue los botines, Milito expresó que es un proceso que viene llevando desde hace un tiempo: “Uno se va preparando, no se está preparado para dejar algo que uno hizo toda su vida. Es algo que voy a tener que transitar y sentir. He hablado con muchos ex jugadores y cada uno me dio su punto de vista y sus sensaciones, pero hasta que uno no transita el retiro mismo no lo sabe. Es algo desconocido para mi y veré de que manera lo llevo”

En cuanto a su futuro, Diego contó que ya está realizando el curso de entrenador: “Es algo que me mantiene entretenido y me da curiosidad sobre si estoy preparado para poder dirigir. De a poco me voy preparando para lo que viene, tener nuevos objetivos”. Sin embargo, en sus planes a corto plazo planea disfrutar de “aquello que dejé un poco de lado”: “Blanco sabe que puede contar conmigo para cualquier cosa, pero hoy necesito descansar y estar con mi familia''.

Volviendo al presente del club, hizo referencia a Facundo Sava y dejó en claro su apoyo hacia el técnico para que continúe el mando del equipo: ''Vino con una idea, y con tan poco tiempo de trabajo es difícil llevarla a cabo. Veníamos de un gran campeonato, donde el equipo jugaba más protegido, mas al contragolpe. Facundo trajo otra idea, y pagamos ese desequilibrio y esa falta de tiempo para aceitarlo, pero hay que seguir dándole crédito”.

Ligado a esto, Milito hizo explicitó que, si en algún momento lo siente, le gustaría ser técnico del club: ''Más allá que todavía falta mucho, si decido ser entrenador me encantaría estar sentado en el banco de Racing. Es mi casa, donde nací”. Y agregó: “Siempre hice las cosas por consentimiento, porque lo sentía. Cuando decidí volver muchos me decían que estaba loco, que no era fácil, pero yo sentía que era el momento, tenia ganas de devolverle al club todo lo que me había dado, y las cosas salieron mejor de lo pensado”.

Por último, el Príncipe brindó su opinión sobre el fútbol argentino en la actualidad: “Es muy competitivo, pero se vive con mucha presión. Siempre dije que se juega como se vive, y hoy somos una sociedad complicada. Cuando veía los clásicos y todos salían 0-0, pensaba ‘hay mucho temor a perder’, y cuando tenes tanto temor es difícil poder jugar bien”.