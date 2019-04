Guede: "Tenemos que pensar primero en el partido del sábado"

El torneo argentino está por culminar, y en la Zona 1 la disputa por el campeonato está más que fuerte. San Lorenzo y Godoy Cruz siguen peleando por la primera posición, por el momento el Ciclón se encuentra en segundo lugar con el mismo puntaje que el Tomba, solo por debajo por la diferencia de goles. Pablo Guede, entrenador del club de Boedo, señaló que los partidos que les quedan no los ven como de trámite, sino que los ve como partidos complicados en los que se tiene que salir a ganar.

Sobre el encuentro contra Colón a disputarse el próximo sábado, Guede mencionó, que puede ser uno de los partidos más difíciles de la temporada porque: “Es un rival muy duro, que juega su último partido en casa, y no la está pasando bien en varios ámbitos. Nos encontraremos con un equipo que repliega bien en su campo y sale bien en contra”, expresó. Agregó además que no subestima al rival en turno, puesto que ve en Colón un equipo fuerte en defensa, que roba bien el balón para salir jugando.

“En los últimos partidos que vi de ellos, los resultados no les fueron favorables, pero jugaron bien. No hicieron una gran temporada y quieren revertirla ganándole a uno de los punteros. El partido no será de trámite”. Sobre la lucha por el título contra Godoy, mencionó que no depende solamente de ellos: “No depende de nosotros, no pierdo el tiempo pensando en Godoy. Lo que si depende de nosotros es ganar los dos partidos que nos restan. No puedo pensar en una hipotética final, tengo que pensar en el sábado. No puede haber una final si no ganamos el sábado”, concluyó.

La posible alineación para enfrentar a El Sabalero: Sebastián Torrico; Julio Buffarini, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Emmanuel Más; Juan Mercier; Fernando Belluschi, Néstor Ortigoza, Sebastián Blanco; Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi.