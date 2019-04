Milito: "No me puedo reprochar nada, me voy como quería"

Diego Milito disputará mañana ante Temperley su último partido en el Estadio Juan Domingo Perón y se despedirá de la hinchada que lo vio debutar con la camiseta celeste y blanca hace casi 17 años. El Príncipe aseguró que se emociona constantemente con el cariño que recibe por parte del entorno de la Academia y agregó: "No me canso de decirlo: Soy un eterno agradecido a la gente de Racing, y no sé si soy merecedor de tanto afecto".

Por otro lado, el centro delantero, ex Inter de Milán, hizo una breve evaluación sobre su carrera. Sostuvo que no tiene nada para reprocharse, y se mostró conmovido por cómo finalizará esta etapa de su vida. "Dejé todo por esta camiseta. Me voy como quería: en casa y con la camiseta del club que quiero", explicó el centro delantero.

Si bien se especuló con que el de mañana sería su último partido con la casaca celeste y blanca, Milito se puso a disposición del entrenador para el encuentro de Copa Argentina del próximo miércoles ante Gimnasia y tiro de Salta, y enfatizó que su intención es "acompañar al grupo hasta el último partido del semestre".

Además, al ser consultado por la posibilidad de retirar la camiseta con el número 22 de Racing, Milito sacó a relucir su humildad y aseguró que no hay necesidad de hacer eso. "Con todo el cariño que me dieron los hinchas me alcanza, no puedo pedir más" completó

Por último, el Príncipe, que se consagró campeón con la Academia en 2001 y 2014, reflexionó respecto de su rol como líder en el plantel de Racing y confesó que intentó inculcarle a sus compañeros que el trabajo y el esfuerzo son el camino para cumplir con sus objetivos y sueños. "Me sacrifiqué mucho para llegar donde llegué, hice un carrera muy linda", concluyó.