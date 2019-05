Augusto Solari: "Es un gran premio a lo que fue una buena temporada"

Augusto Solari, volante de Estudiantes de La Plata, habló luego de la victoria 1 a 0 frente a Godoy Cruz en el Estadio Mario Alberto Kempes, correspondiente al desempate para la clasificación a la Copa Libertadores del 2017. En las declaraciones, el mediocampista se analizó sobre su primera mitad en el cuadro albirrojo y, además, dio su opinión sobre el encuentro contra el Tomba.

Justamente, después de ganar el encuentro que permitió al León ingresar a la máxima competencia sudamericana, el rosarino demostró sus sensaciones de juego a lo largo de todo el campeonato. "Creo que es positivo. Logramos conseguir buenos resultados y llegar hasta este partido que nos dio la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Es un gran premio a lo que fue una buena temporada", declaró el futbolista.

En tanto, el Indio expresó su felicidad por el rendimiento que tuvo en el semestre: "Estoy muy contento de la posibilidad que me ha dado Estudiantes, del grupo con el que me he encontrado, con el cuerpo técnico que me ha dado la confianza partido tras partido. Me he sentido cómodo y he ido evolucionando a medida que fui jugado y eso era una prioridad y algo que necesitaba y por suerte se me dio".

Asimismo, con respecto al partido frente al cuadro de Mendoza, el mediocampista argumentó que el Pincha mantuvo un "muy buen primer tiempo. Generamos varias ocasiones de gol, tuvimos el control del partido y tenencia, a pesar de la cancha. Y en el segundo tiempo, por ahí, Godoy Cruz se vio un poquito más y nosotros intentamos salir de contra, pero fue un buen partido en líneas generales".

Por último, el exRiver manifestó la relevancia que tuvo el terreno de juego: "influyó en cuanto a la posibilidad de darle continuidad al juego, de darle velocidad. Se necesitaba más de un toque para poder controlar la pelota", concluyó Solari.