El 'Xeneize' presentó a las nuevas caras del plantel

Boca Juniors se prepara para enfrentar las semifinales de la Copa Libertadores, donde deberá lidiar con el duro Independiente de Medellín. Con la séptima como gran objetivo, los dirigentes se movieron para traer rápidamente los refuerzos necesarios para Guillermo Barros Schelotto. De esa forma, el Xeneize logró abrochar las incorporaciones de Darío Benedetto, Fernando Zuqui y Walter Bou, quienes este mediodía fueron presentados oficialmente en conferencia de prensa.

Las nuevas incorporaciones del conjunto de la Ribera se mostraron felices y ansiosos por esta nueva etapa que les toca atravesar.

Proveniente desde el América de México, Benedetto dijo estar "feliz" de poder jugar al lado de Carlos Tevez y aseguró que no tendría problemas en pedirle un tiro libre al ídolo xeneize. "Me gusta mucho la pelota parada, pero se va a decidir en el partido. Si se la tengo que pedir y me tengo confianza, la pediré y ahí la decisión será de él", expresó el delantero.

Además, el ex Arsenal destacó la buena pretemporada que realizaron y aseguró que habló con Guillermo sobre la posición en la que se desempeñará: "Me preguntó si podía jugar por afuera y no tengo inconvenientes. Me gusta jugar como 9, pero no tengo problema en jugar por afuera. Es una posición en la que estoy acostumbrado a jugar".

Para finalizar, el delantero aseguró que "a medida que pasen los entrenamientos" se entenderán mejor con Carlitos. "Me siento más feliz por estar en este club. Era lo que siempre quería", se sinceró Benedetto.

Por su parte, Bou, quien tuvo un paso por la institución en inferiores, afirmó que este paso no es una revancha. "No pude debutar acá y me tocó ir a otro club. Así es el fútbol. Me tocó volver y estoy agradecido", expresó el ex Gimnasia.

El delantero se mostró confiado y aseguró que él trata de "mejorar" y que trabaja "para un futuro". Bou también contó que mantuvo una charla con su nuevo DT, donde le expresó que "cuando lo necesite" va a estar.

Mientras tanto, Zuqui manifestó estar "muy contento" por llegar a la institución de la Ribera y dijo que este "es un paso muy importante" en su carrera. "Tengo ganas de jugar y de demostrar que uno viene a sumar para el grupo y para lograr los objetivos que tenemos", explicó el ex Godoy Cruz.

Al igual que Benedetto, Zuqui también destacó la buena pretemporada que realizaron y, además, la buena onda del plantel: "Nos recibició de la mejor manera. Vamos a ir de a poquito para todo lo que viene".

Entusiasmado, con lo que le depara el futuro al conjunto xeneize, el volante afirmó: "Tenemos que ser protagonistas en los campeonatos que vienen".

Por último, el mendocino se refirió a su llegada al club y se mostró ansioso por el día del debut. "Estoy preparado, sé que estoy en un club muy importante. Solo pienso en el momento, entrenarme día a día y entregar lo mejor de mí", concluyó el mediocampista.

Mientras espera por el encuentro ante Independiente de Medellín, Boca se sigue entrenando en el Complejo Pedro Pompilio. Además, el Xeneize todavía no se retiró del mercado de pases. El propio Daniel Angelici, presidente del conjunto de la Ribera, aseguró que buscan un central y un lateral.