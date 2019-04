D´Alessandro: "Nos sentimos en deuda"

Se crió en un River ganador. Multicampeón. Con figuras que deslumbraron en Europa y la Selección Argentina. Se fue en 2003, con tres Torneos Clausuras (2000, 2002 y 2003) en su palmarés. Ídolo de Inter de Porto Alegre, decidió volver al club que lo formó y lo hizo conocido. Andrés D´Alessandro no tuvo un semestre como hubiera querido: eliminación en los 8vos de la Copa Libertadores y novenos en el Torneo de Transición de Primera División.

El Cabezón, en Orlando junto a sus compañeros, en plena pretemporada, dialogó con Olé y dijo que quieren sacarse el mal gusto de la eliminación contra Independiente del Valle: "Tenemos la espina porque sentíamos que podíamos pasar a cuartos de final. Tuvimos buenos y malos momentos. En los mano a mano empieza otra Copa. Nos complicó el penal sobre la hora en Ecuador. Nosotros nos sentimos en deuda, tenemos que mejorar".

Asimismo, recalcó que en su equipo pasado le tocó vivir la misma situación que ahora, el cómo seguir tras un ciclo exitoso, y el bajón tan pronunciado posterior: "Es parte de un proceso que viene desde hace mucho. En Inter me pasó: cuando ganás todo y llegás a un nivel superlativo, después es normal que tengas una caída, una meseta que te obliga a volver a pensar. Tocó justo en el momento que volví a River".

"Tenemos la espina de la Copa", sentenció el 22. Sobre el nuevo armado del plantel y las idas de tantas figuras, Andresito respondió: "Cuando sos un equipo campeón, con jugadores de Selección, desde Europa te los vienen a buscar. Gracias a Dios que River ganó todo y tiene la chance de vender, pero futbolísticamente se desarma una base que le dio mucho al club. Esperemos mantener una mínima base para poder rearmar el equipo junto con los que vengan, sabiendo que en River no hay mucho tiempo. El resultado tiene que ser inmediato".

Otra vez, no quiso hablar de qué pasará en diciembre, cuando se termine su contrato y deba regresar a Inter. Se enfoca exclusivamente en el Millonario: "No quisiera hablar de estar o no estar, prefiero hablar de estos seis meses que me quedan de contrato. Después tengo un año en el Inter, pero hay elecciones a fin de año y nadie sabe qué va a pasar. Pienso en la Recopa, que es un título importante. Lo importante es volver y ganar algo. Trataré de hacer lo imposible para ganar lo que haya que jugar en estos seis meses que se vienen". El otro objetivo es la Copa Argentina, para clasificar a la Copa Libertadores 2017.

Desde su vuelta, D´Ale lleva jugados 14 partidos, con tres goles.

El enganche también recordó que está muy ligado al Club, desde chico, por lo que siente tener un rol de referente: Cuando llegué lo dije, la historia que tenía en River nadie me la iba a sacar. Viví Infantiles, Inferiores, colegio. Más de 15 años. Aunque había que pasar un proceso, no podía llegar y pisar fuerte. Tenía que volver tranquilo, conocer al grupo, meterme en el ambiente. Se fueron muchos y hemos quedado los más grandes".

Se volvió a referir al caso de la Libertadores pasada, lamentando no poder concretar el pase a cuartos: "Da bronca. Creo que lo merecíamos. Hoy con la camisa ya no gana nadie, tenés que demostrarlo en la cancha y creo que lo merecimos. En el Monumental podríamos haber goleado, pero cuando no es, no es. Esta Copa no era para nosotros. Descuidamos un poquito el campeonato pero el objetivo era la Copa y no tenemos por qué arrepentirnos porque hicimos todo lo posible para que nos fuera bien en los dos torneos".

Para terminar, fue comparado con los regresos de Pablo Aimar, Javier Saviola y Luis González, que se fueron por lesiones y/o bajo nivel. D´Alessandro se desligó y dio su versión: "No me quiero meter en los casos individuales. Yo puedo hablar de mí, venía de una situación muy buena, jugando de 60 a 70 partidos por temporada durante ocho años seguidos a un nivel muy bueno. Son casos diferentes. Yo tenía confianza en que me podía adaptar de la mejor manera y creo que así fue. Me adapté normal".

En su currículum, aún no tiene vueltas internacionales en River. Tendrá su oportunidad el próximo mes, cuando enfrente a Independiente Santa Fe. Una chance para concretar lo que quiere desde enero: ganar títulos.