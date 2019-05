Aguirre: "Me encontré con un plantel muy profesional"

El charrua Diego Aguirre, se mostro ilusionado con el presente de su nuevo plantel y apuntará a competir hasta las ultimas instancias cada competencia que se le presente. "esperemos que el equipo tenga un buen campeonato ,y se corone con un titulo" comentaba Aguirre en declaraciones a Radio Mitre.

El DT de 50 años, con experiencia en el fútbol uruguayo y qatari, revelo como lo recibió el plantel y sus expectativas: "el plantel se brinda al máximo cada entrenamiento, por ahora las sensaciones son muy buenas. Competiremos de igual a igual en pos de buscar lo máximo".

El 27 de junio asumió la dirección técnica, suplantando a Pablo Guede. Una crítica con la que tuvó que lidiar el ex técnico, fue que sus planteos eran demasiados audaces y él equipo sufría esa descompensación al no haber equilibrio en ataque/defensa, al ser consultado sobre que sistema táctico utilizará y si se diferenciaría de Guede, Aguirre prefirió enfocarse en su trabajo y no mirar tiempos pasados: "es díficil compararse con otros estilos, intento tener mis ideas y que el equipo juegue bien. En torno al sistema táctico que voy a usar, todavía no lo tengo definido. Con las alternativas que tengo en el plantel, estoy seguro que no me voy a casar con ninguna táctica".

Actualmente, San Lorenzo está ultimando detalles de su pretemporada caribeña. Luego de derrotar 4-2 al Deportivo Saprissa en su primer amistoso, el ex DT de Atlético Mineiro, dejó sus sensaciones: "es normal no tener buenos rendimientos en amistosos preparatorios, aunque destaco positivamente la rebeldía para remontar un resultado adverso" y agregó :" es bueno que aparezcan los errores en los amistosos, así pueden ser solucionados a tiempo".

Para dar un pantallazo final a los primeros dias de su nuevo ciclo, no se mostró efusivo con respecto a los refuerzos para el plantel: "no me gusta hablar de posibles llegadas, mi objetivo es hacer un buen trabajo con el plantel que tengo ahora, que es muy serio, profesional y está comprometido con los objetivos"