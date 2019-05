C.Díaz: "Perdimos jugadores importantes"

Tras más de dos semanas de pretemporada, el DT de Olimpo de Bahía Blanca habló con la gente de El Aurinegro Web y se refirió a los refuerzos que llegaron, los jugadores que se fueron y que espera de sus dirigidos para el próximo torneo.

Con respecto a lo que fueron estas primeras semanas de trabajo, Cristian Díaz comentó: "Conociendo con mayor detenimiento a los jugadores, viendo cómo se insertan los futbolistas nuevos. Estuvimos pendientes de las salidas y los que debían y deben llegar, así que me pareció que eran semanas para escuchar y ver el comportamiento de los demás".

Haciendo referencia al mercado de pases, el exentrenador de Independiente manifestó: "El mercado no es fácil para nadie y para nosotros menos. Encima perdimos jugadores importantes: Amoroso, Moiraghi, Miguez, Figal y Sills, que está con una lesión que le impide realizar la pretemporada con normalidad y no sabemos exactamente cuánto tiempo más estará afuera. Son cosas que me mantuvieron al margen de hacer declaraciones, solamente dije lo que tuve para decir puntualmente del tema Figal". Y agregó: "La dilación del torneo hace que los tiempos sean mayores, y ahí ganamos en tranquilidad porque habrá tiempo con los jugadores que se van sumando. Aquella vez en Independiente faltaban refuerzos cuando faltaban diez o doce días para competir, en ese sentido la situación es evidentemente distinta".

Si bien lo de Juan Ignacio Sills es solo una cuestión de tiempo, Díaz sostuvo: "Nos descoloca un poco. Puede ser volante de contención o defensor central, seguramente no pueda jugar los amistosos y eso me preocupa mucho porque está en mi consideración. Veremos cómo lo podemos resolver y si aparecen opciones en caso de que su ausencia se extienda".

Refiriéndose puntualmente a los futbolistas que se fueron del club, declaró: "No contaba con la de Figal. Honestamente en cuanto a Miguez, pese a que tenía una cláusula de salida, pensé que se iba a quedar. Suponía que Amoroso iba a ser vendido. Y sospechaba que podía haber otra salida, pero no la vislumbraba con tanta claridad". Y sumó, sobre la de Moiraghi, que seguirá su carrera en Newell's: "Después de algunas charlas grupales y lo que pasó con los sueldos atrasados, imaginé que al resolverse esa situación esto no iba a pasar. Pero bueno, pasó y tenemos que buscar la alternativa. No debo perder la calma y no le puedo cortar la carrera a nadie".

Consultado por las diferencias que cree que se verán con respecto al equipo del semestre pasado, sobre todo a partir de los apellidos nuevos, señaló: "Buscaremos que el equipo tenga mayor efectividad, fue el mayor déficit de toda la temporada, en parte por no tener un centrodelantero natural. Apostamos a mayoría de jugadores jóvenes y dinámicos, con intenciones de ganarse un lugar en Primera como Fernández, o en busca de la consolidación como Villarruel o Freire, o desafíos como los de Rodríguez y Correa. Nombré por citar algunos casos, pero creo que en general el plantel va a estar mejorado".

Además de los jugadores que ya llegaron, existe la posibilidad de que se incoporen Coniglio y Tellechea, si Independiente del Valle queda eliminado de la Libertadores. "Cuento a los que están trabajando con nosotros, como Sacks o Pérez que llegaron ahora. Para mí es un error contarlo. Viendo cómo se desarrollan ese tipo de declaraciones en las que se nombra gente que no está, yo elijo no hacerlo porque cualquier cosa que pase y no depende de mí, me haría quedar preso de mis palabras. Ese fue otro de los motivos por los cuales prefería no hablar. Porque no están, y porque tengo un plantel de fútbolistas que todos los días se mata por ganarse un lugar", deslizó Cristian Díaz.

Por otra parte, en referencia al próximo campeonato, que finalmente comenzará el 19 de agosto, opinó: "La postergación se veía venir para aquellos que estamos un poco más cerca de la cocina del fútbol. Eso nos permite tener la expectativa de trabajar y llegar en condiciones, y evitar que los últimos cuatro o cinco refuerzos caigan en la última semana y haya que tirarlos a la cancha para la quinta fecha".