Emiliano Rigoni: "No me acuerdo de nada"

“Lo fundamental es hacer un gran partido, y si otro hace el gol, mejor” había dicho el ex Pirata en la previa de Belgrano – Independiente. Sin embargo, él fue el autor del gol de la victoria, aunque no se acuerda de eso. Promediando el segundo tiempo, un tiro libre de Etevenaux, volante de Belgrano, se estrelló en la barrera; en esa barrera estaba precisamente Emiliano Rigoni, y en él rebotó ese balón. En la cabeza, para colmo.

Parecía que nada había pasado, aunque tuvo que ser trasladado al Sanatorio Allende, de Córdoba, por un fuerte dolor. El parte médico fue conmoción cerebral, que no le permite recordar. Al salir del hospital, habló con la prensa que se encontraba allí: “No me acuerdo que hice un gol, me lo tuvieron que contar en la clínica. No recuerdo la jugada, no me acuerdo de nada, sino te lo diría”. Así, el jugador contó que no puede recordar siquiera que fue él quien marcó el gol del triunfo para Independiente ante Belgrano, como la última vez, pero en Avellaneda.

Tras confirmarse los resultados de que no tuvo otro tipo de complicaciones el golpe que recibió, Rigoni volvió al hotel a cenar y publicó en su cuenta de twitter: “Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocuparse por mi estado de salud. Gracias a dios que ya estoy bien. Saludos”, certificando su mejoría tras el incidente. Ahora, el ex Pirata tendrá que estar unos días en reposo, pero no le impediría llegar ante Lanús.

El gol de Emiliano Rigoni:

El tweet de agradecimiento:

