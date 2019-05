Barros Schelotto: "Creo que vamos mejorando"

Boca Juniors ya piensa en Quilmes, próximo rival a enfrentar. Querrá obtener los tres puntos ante el Cervecero, algo que no pudo obtener en Mendoza. Guillermo Barros Schelotto, entrenador del Xeneize, habló en Closs Continental y habló sobre lo que sucedió el día domingo: “El partido con Godoy Cruz fue un partido trabado, no fue bien jugado, territorialmente en el primer tiempo quizás nosotros estábamos más cerca de su arco pero no éramos superiores a ellos. Un poco antes del gol empezamos a generar jugadas a través del juego, y desde que hicimos el gol hasta que convirtieron, tuvimos tres o cuatro jugadas rápidas donde erramos dos goles claros. Después del gol de Godoy se volvió a emparejar”.

Con respecto a la actualidad del club, soltó: “Yo espero más y quiero más. Pasa que hubo un recambio de jugadores importantes, cambiamos la manera de jugar y eso no lo logras de un día para el otro. Pero si creo que vamos mejorando, veo que los entrenamientos son muy buenos. El partido con Lanús, a diferencia de muchos fue un partido parejo”.

Otro de los temas sobre los cual contestó, fue sobre sus delanteros, particularmente en Darío Benedetto: “No me voy a comparar con otro equipo. De todos los jugadores que se nombran (Belluschi, Blanco, Pity Martínez), Pavón es el que más goles hizo. Lo de Benedetto, el otro día se erró dos goles y con Lanús también. Son los primeros partidos de Darío. Uno a veces maneja desde la experiencia a través de lo que le tocó jugar y vivir, a Martín (Palermo) también lo cuestionaron los primeros diez partidos. El promedio de gol que tiene Darío no se si lo tiene otro jugador del fútbol argentino”.

“La posición original de Pérez es de 5, pero jugaba de volante por derecha en la selección. Mejía se quedaba en el medio y él rotaba según la jugada”.

Luego, ante la pregunta sobre quienes son los líderes dentro del campo de juego, el mellizo dijo: “El equipo. Cualquiera de los que esté cerca. Vergini y Tobio desde la defensa, sin ser muy ampulosos en los gestos son personas que hablan, que acomodan. Igualmente nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, no a presionar al árbitro, eso no nos sirve. Lo que nos sirve, es poner la pelota contra el piso, jugar, meterle velocidad y ritmo al juego. Cuando Boca hace eso, marca diferencia. Quizás, en estas tres fechas del torneo no ha marcado la diferencia como uno supone que tiene que ser, con el tiempo lo vamos a lograr”.

Por último, el DT de Boca se refirió a la vuelta de Fernando Gago: “Hoy estuvimos hablando con Fernando, él está bien. Por los tiempos del médico, le queda al menos un mes. Estamos esperando el alta del médico. Me quedo con lo que me dijo Rubén Insúa después del partido contra Bolívar "atacan tan rápido que es imposible jugar con ustedes". Pero me hablaba del pase de Fernando y la intención que tenían nuestros delanteros. Se notó la ausencia de Fernando después de que se lesionó”.