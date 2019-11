Buonanotte: "Nunca tuve la posibilidad de volver a River"

Diego Buonanotte ha sido uno de los mejores jugadores que han salido de las divisiones inferiores de River de las dos últimas décadas. El mediapunta de 28 años supo consagrarse campeón con el Millonario del Torneo Clausura 2008, como también fue parte del equipo Riverplatense que descendió en el año 2011, y a partir de ahí jamás pudo retornar a la Banda.

En declaraciones que hizo para el programa radial de La Página Millonaria, emitido en la estación Radio y Punto, el Enano aclaró que nunca tuvo la chance de volver a River: "Nunca tuve una posibilidad concreta para volver. Pero bueno, hoy el equipo está pasando por un buen momento, ha logrado ganar muchos títulos, tiene jugadores extraordinarios en el plantel, y todo eso hoy lo disfruto como hincha", aseguró.

Luego dejó en claro cuales son los futbolistas que más le gustan de la actualidad del Millonario: "Mi ídolo es D'Alessandro, y si tengo que elegir a uno, me quedo con él aunque no juegue bien. Pero Mina me sorprendió mucho, por que supo adapatarse rápido como defensor central, lo cuál no es fácil si se tiene en cuenta que la manera de jugar que tiene el Millo deja expuestos a los dos zagueros centrales. Driussi está en un gran nivel, y metiendo muchísimos goles, también me gustan como juegan el Pity (Martínez) y Alario", reflexionó Buonanotte, que haora juega en el fútbol chileno.

Posteriormente reconoció que una de las mejores cosas que le pasó en la vida fue compartir equipo con Ariel Ortega y recordó el único campeonato que obtuvo como jugador de la Banda, el Torneo Clausura del año 2008: "Fue el momento más hermoso que me tocó vivir en el club, no me lo voy a olvidar nunca. También he vivído otros momentos lindos en el club, en el cuál llegué a los 11 años. Me conozco todos los rincones de la institución, y además River le dió trabajo a mi papá. Tengo millones de recuerdos que están en mi corazón", manifestó.

Por último se refirió a la despedida que tuvo del club de Nuñez en el año 2011, antes que el Millonario dispute los dos partidos de la promoción ante Belgrano de Córdoba, para los cuáles no fue tenido en cuenta: "La verdad que la plaqueta no servía de mucho en ese momento, porque yo quería ayudar al equipo adentro de la cancha. No pude disfrutarlo, porque en ese momento el hincha de River no estaba para disfrutar de nada. Estábamos en una situación rara. No fue linda mi despedida", finalizó.

El gol de Buonanotte que consagró campeón a River del Torneo Clausura 2008: