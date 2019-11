Entrevista. Rodrigo Rey: "Mi sueño es jugar la Libertadores con Godoy Cruz"

El arquero del Tomba, Rodrigo Rey, charló en exclusiva con VAVEL.com y habló distendidamente. Abordó temas de sus inicios como jugador de fútbol, donde comenzó de centro delantero, la llegada a la Bodega, sus condiciones como padre, sus gustos fuera del campo de juego, y mucho más.

Pregunta: ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol?

Respuesta: Vivía en mi pueblo Las Parejas. Habré tenido 6 años cuando fui a Argentino de mi pueblo, mi Papá jugó en el club muchos años, él me mandó a fútbol ahí y en los primeros años jugaba al medio, a los 8 años me decidí por el arco, me gustó mucho cuando probé el puesto.

P: ¿Hiciste las inferiores en River?

R: A River fui con 13 años, edad de novena en AFA. Estuve casi 9 años, firmé mi primer contrato ahí a los 18 años. Cuando tenía 21, estuve entrenando con reserva y algunas veces con la primera, después me fui a Newell’s.

P: ¿Cómo fue el cambio de jugador de campo a portero? ¿Quién era tu referente?

R: Arranqué como todos los nenes queriendo hacer goles jugando arriba de 9, después, como mi Papá jugó siempre de 5, empecé a jugar ahí para ser como él, y en el equipo mío nadie era arquero y todos los sábados se sorteaba quien iba al arco, un día me tocó a mi, me fue bien ese día y me gustó el puesto.

Cuando arranqué en el arco mi ídolo de esa época era el Mono Burgos tenía todo el conjunto: la remera color lila con el bulldog adelante, lo seguía mucho ya que jugaba en la selección en esa época, por eso era mi referente.

P: ¿Qué sentís por el club de Nuñez?

R: Por River tengo un cariño muy grande, viví 9 años ahí, muchos años de mi vida, conozco mucha gente amiga, me crié e hice la secundaria en el club. Tengo un cariño muy grande por toda la gente que me ha dado una mano que me permite estar jugando hoy al fútbol, por eso River siempre va a hacer el club en el que me formé y crecí como jugador de fútbol.

P: ¿Te gustaría defender el arco de River?

R: Siempre es bueno tener la chance de jugar en un club grande, sea River o cualquier otro, siempre uno tiene esas ganas de que se de, espero que así sea y si no, no pasa nada, pero eso es cuestión de tiempo de ver cómo se dan las cosas en el fútbol, que es tan rápido y las cosas cambian.

P: ¿Cómo llegaste a Godoy Cruz?

R: Después de dos años en Newell’s, en 2014 me sale la oportunidad de venir acá, lo tomé como un paso importante para mi carrera y creo que ha sido una decisión muy buena por cómo se han dado las cosas al día de hoy. Llegué a una club que no conocía por dentro, sólo por televisión, y me llevé una sorpresa muy buena, porque Mendoza es una ciudad hermosa, el club tienen un orden de primer nivel y entré en un grupo muy bueno de gran nivel que hacen que uno crezca, estoy feliz de estar acá, de jugar en el club, es un gran paso estar acá.

P: ¿Cuáles eran tus expectativas?

R: Primero poder cumplir mi sueño de jugar en primera, llegué sin jugar en primera, tenía partidos en reserva, quería cumplir mi sueño y crecer como jugador de fútbol y se han dado todas, eso me da chances de ir por nuevas metas. Las metas con las que llegué acá las cumplí, quería poder darle algo al club y le dimos junto al grupo la posibilidad de volver a jugar una copa internacional. Las metas se van dando y es bueno que surjan cosas buenas y brindarle cosas al club que desde mi punto de vista me ha dado mucho.

P: ¿Cómo es el día a día?

R: Mis días en el club son largos, mas que nada las mañanas, porque entreno todas las mañanas, llego a las 8:30 al club y me voy último casi a las 13:30 de la tarde, me gusta estar en el club, me gusta estar con mis compañeros, estar con la gente que trabaja ahí y ver si hace falta algo, trabajar un poco en el gimnasio, gracias a Dios tenemos un predio muy bueno, que nos brinda esa posibilidad. En la tarde poder pasar mucho tiempo con mis hijos, mi esposa y cada tanto dos o tres veces por semana entreno en la tarde, me gusta entrenar horas extras, está bueno para que un jugador de fútbol crezca y no se quede solamente con lo que hace en el club, ya que es muy poco dos horas al día.

P: ¿Entrenas en un centro de entrenamiento?

R: Sí, vengo a un centro de entrenamiento que se llama Acumen Sportvision, que es muy bueno, es un entrenamiento general para los deportistas tanto en la parte psicológica como mental y física, entreno todo lo que no hago en el club, todo lo que rodea al jugador del fútbol fuera del campo de juego, con el fin de crecer y ser un poco mejor.

P: ¿Qué te gusta hacer fuera del fútbol?

R: Me gusta mucho estar con mi familia, estar en mi casa, escuchar música, veo fútbol cuando puedo, pero sobre todo jugar con mi hija, con mi nene de tres meses, estar con mi señora, mi familia es algo muy lindo que tengo y trato de cuidarlo todos los días.

P: ¿Te gusta cambiar pañales o preferís otras tareas?

R: (Risas)Lo hago porque si no mi mujer me mata, se cansa pobrecita sola, trato de darle una mano en el día, ya que de noche duermo un poco más, ya que las prácticas son de mañana, y ella se hace cargo del nene, y en el día no zafo, tengo que estar ahí encima de los dos, de la mas grande que estamos casi todo el día juntos y el pequeño, que hay que estar encima, cambiarles los pañales y dándole la leche, pero me gusta, soy feliz estando cerca de mi familia.

P: ¿Los llevas al colegio o preferís no hacerlo por el reconocimiento de la gente?

R: Lo hago, el mas chico tiene tres meces, pero mi hija de 8 años la llevo todos los días a la escuela, salgo de mi casa la dejo en la escuela y de ahí me voy a las prácticas, es cierto que la gente o los compañeritos de ella me piden una foto o un autógrafo, pero es parte del fútbol y es bueno que la gente te brinde su cariño y que te conozca, trato de hacer una vida normal y no de quedarme en mi casa, no dejar de hacer cosas porque la gente me pida una foto o una firma no me molesta para nada.

P: ¿Te cambió algo a la hora de entrenar siendo padre?

R: Como padre uno tiene mas responsabilidades eso es cierto, pero son lindas porque uno las hace con muchas ganas, con mucho amor y la verdad que sigo entrenando con las mismas ganas que antes, por ahí uno tiene menos tiempo libre fuera del club para juntarse con sus compañeros para comer o tomar algo, pero después lo que es en la práctica no me influye mucho, siempre tengo ganas de entrenar y después cuando salgo tengo que hacer un buen papel de padre eso ya es así.

P: ¿Qué música te gusta escuchar?

R: Escucho rock nacional, me gusta mucho, también rock internacional, ya que a mi mujer le gusta, va todo por ese lado, tengo a mi nena que escucha todos los temas de Disney así que paso de un tema de “La Renga” a uno de “Soy Luna”, pero me hace muy bien eso, la verdad que en mi casa me divierto mucho.

P: ¿Te gusta hacer asados?

R: Me gusta, es cierto que hace mucho tiempo que no hago, tengo mi cuñado que los hace él y le gusta, se hace cargo él, la verdad que estoy en deuda con eso, pero cuando voy a mi pueblo siempre hago en mi casa, me gusta pero me hace falta mas práctica eso sí.

P: Si se rompe algo en la casa, ¿Rey lo soluciona o no?

R: Tengo algunas cosas buenas y otras no, hay cosas que hago bien y otras que directamente llamo al dueño que alquiló la casa y me lo soluciona, como hombre de casa soy un buen arquero. (Risas)

P: ¿Qué te gusta de Mendoza?

R: No conozco mucho la provincia, sí la ciudad, lo que es la montaña, es hermosa, muy linda con gente buena y humilde del corazón, me han tratado muy bien en todos lados, eso esta bueno, uno se siente cómodo, los paisajes son muy lindos, únicos. Me llevé una sorpresa muy linda, no conocía y hoy forma parte de mi vida en todos los ámbitos, mi hijo es mendocino, mi mujer es de acá, una parte mía es mendocina ya es así.

P: ¿Te ves en algún lugar en corto o largo plazo?

R: Es algo difícil, en el corto plazo tengo muchas ganas de jugar la Copa Libertadores con Godoy Cruz, después veré si pasan otras cosas, si me toca ir o no, pero en la cabeza tengo la idea de jugar un torneo internacional con este club, sería cerrar una historia muy linda y un paso muy bueno por acá.

P: Si te digo atajar la copa con Godoy Cruz o pasar a River o Boca, ¿qué elegís?

R: Ya tuve la posibilidad de irme a River y estoy acá, por algo es, no me vuelvo loco por irme algún club grande, tengo los pies sobre la tierra y mi sueño es jugar la Copa Libertadores con Godoy Cruz, que es lo que voy hacer por lo menos de mi parte, es lo que quiero hacer mi cabeza está puesta en eso y cerrar una linda etapa en el club.

P: ¿Qué sensación te deja ser el capitán? ¿Cómo tomas el cariño de la gente?

R: Siempre digo que es un premio que haya sido el técnico que me eligió para eso, es algo que da mas valor, igual hago lo que hice siempre, lo que hacía antes, no es que ser capitán cambió algo en mi forma de ver las cosas, sigo siendo el mismo, lo que sí trato es de estar cerca de los mas chicos, poder llegar una palabra que sirva para que ellos crezcan, para que se formen como jugadores de primera, uno estuvo en su lugar y es bueno que los grandes estén cerca y te den una palabra, trato de estar en eso.

Este club tiene un grupo muy bueno de gente por sobre todas las cosas y el cariño de la gente no tengo mas que decir que gracias, se brindan conmigo siempre me tratan con muy buena onda en la calle, es una acaricia al alma y se nota que todo el laburo y esfuerzo que uno hace por el club se ve.

P: ¿Los penales son suerte, intuición del arquero o mala definición?

R: Es un poco de todo, merito de uno para saber donde va la pelota y tirarte ahí, también un poco de falla del que patea, no pegarle muy bien, el que patea si lo ejecuta al lado de palo con potencia, es difícil llegar, pero el mérito del arquero, es saber leer dónde va a ir la pelota, si no, no hay chances de que lo tape, por mas que le pegue bien o mal, es un poco y un poco. En el fútbol hay que dejar el término de la suerte de lado, todo pasa por algo.

P: Últimamente se ven muchos penales al medio, ¿los arqueros no se quedan parados, porque quedan como que no se esforzaron?

R: Lo veo así, es una situación rara, uno dice me quedo parado, pero si te la tiran un poquito al costado no llegás y quedás como que hiciste poco, es un poco de saber leer a dónde le puede pegar y conocer los pateadores a dónde puede patear. Hay muchos clubes que tienen jugadores que esperar que el arquero se tire y patean al medio, pero siempre es una chance mas quedarse parado, hay que tenerlo como una nueva opción.

P: ¿Cuáles son tus virtudes y donde pensas que podes dar mas?

R: En eso soy muy exigente conmigo mismo, creo que todo se puede mejorar y más con la edad que tengo yo, tengo 25 años puedo y quiero crecer en todo, mejorar y estar en los detalles, mi fuerte sacando lo específico del arco, es que me gusta tomar riesgo, por eso salgo, me gusta jugar con los pies, salgo y por eso atajo un poco mas lejos de lo común, entreno para que eso me salga bien y poder darle lo mejor al equipo. Mi virtud es el entrenamiento, entreno mucho, me dedico mucho, pienso en todo momento que puedo hacer mejor y que puedo corregir, no me quedo sólo con lo bueno, si no con las cosas malas también.

Rodrigo Rey, arquero y capitán del Tomba, y un gran mano a mano, contando detalles de su vida deportiva y personal, en exclusiva con VAVEL.com. Para finalizar, Rey le tiró la posta a un compañero para la próxima nota: Luciano Abecasis.