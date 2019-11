Madelón: "El equipo tiene que seguir mejorando, ser más punzante y ser más pensante para cerrar los partidos"

El técnico del Tate habló en conferencia de prensa y dijo lo siguiente:

"Al equipo le dolió el empate, sintió el impacto. El primer tiempo estábamos muy bien y después viene la jugada accidentada del penal, pero creo que de local jugamos el mejor partido. El segundo tiempo, con ansiedad, no encontramos espacios. Quilmes se cerró muy bien atrás y perdimos claridad. Pero hay que sumar, veníamos de dos derrotas, hay que fortalecernos y preparar el partido con Tigre".

Respecto de la controversia del final el DT aclaró: "En el final tomé una reacción lógica por el tiempo que había hecho Quilmes, no me arrepiento de nada, hice lo que había que hacer". Y luego recalcó: "No digo que Rapallini sea mal árbitro, creo que dar tres minutos fue una decisión errónea y se lo hice saber".

Más tarde siguió analizando al equipo: "Me gustan los momentos buenos del equipo, y los de imprecisión y confusión como los que tuvimos hoy no me gustan. Tengo que encontrar el equipo. Hay jugadores en un nivel bajo y voy a cambiar. Hoy nos llegaron una vez, penal y a cobrar. No tenemos excusa para no mejorar".

También le consultaron acerca de la falta de efectividad del equipo y Leo contestó:

"Nosotros entrenamos y trabajamos mucho la definición. El equipo mejoró, está mejor, pero tiene que seguir mejorando, ser más punzante y ser más pensante para cerrar los partidos. Hoy fue un buen partido, después se accidentó por el empate, pero nosotros estamos jugando muy bien"

Por último, explicó lo que planea hacer con el plantel en las semanas que se vienen: "Este partido era importante sumar de a tres para poder hacer una rotación el domingo. El sábado nos vamos los 26 jugadores del plantel a Buenos Aires. Vamos a tener que trabajar mucho porque tenemos que armar tres partidos y seguramente no va a ser el mismo equipo en los tres partidos y el que no crea que no va a tener chance a lo mejor puede sumar minutos".

Aquí abajo el vídeo completo de la conferencia de Madelón posterior al partido: