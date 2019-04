Carlos Tevez: "Que se hagan cargo los que estuvieron"

Que sí, que no, que estuvieron algunos, que estuvieron todos. Los temas extrafutbolísticos taparon la victoria del 'Xeneize' ante Sarmiento que se dio el último fin de semana. La reunión de la barrabrava de Boca Juniors con los jugadores del club es un tema que tuvo mucha repercusión.

Tras las declaraciones de algunos jugadores sobre este tema, ahora fue el turno de Carlos Tevez que dio su opinión acerca de lo sucedido: "Puede que se hayan juntado con algunos jugadores, pero no con el grupo. Cuando yo fui a comer con la barra me hice cargo, creo que cada uno se tiene que hacer cargo de la situación que vive cada uno cuando viene al club. Cuando yo me reuní con la barra, lo dije y me salió a pegar todo el mundo. Ahora que se hagan cargo los que estuvieron o no".

Luego, agregó: "A mí nadie me pide explicaciones porque tengo un buen comportamiento dentro y fuera de la cancha. Los que tienen que dar las explicaciones son los que tienen que dar la cara y están teniendo problemas por otras cosas".

"Yo lo que hice, lo hice consciente y no me arrepiento. Uno puede aconsejar a los compañeros, pero después ellos son grandes, deciden por sí solos"

Continuando con el tema de lo que ocurre fuera de las canchas, pero esta vez en algunos de sus compañeros, el Apache manifestó: "Dentro de la cancha hay que demostrar que estás bien. Yo cuando arrancaba a jugar, también salía. Antes no había tantos celulares, no había tantos medios como se habla ahora. Hay que saber entender que los tiempos han cambiado, hay que cuidarse un poco mas".

Por último, el delantero del Xeneize cerró: "El Mundo Boca a veces te devora, tenés que ser consciente de donde estás. Si se gana y Boca está bien, creo que son jóvenes y pueden salir. Pero cuando se empata o se pierde, el hincha de Boca no está de ánimo para ver a sus jugadores en un boliche o haciendo otras cosas. Si te querés poner en pedo tenés que hacerlo dentro de cuatro paredes. No hay que exponerse cuando el equipo no está bien".