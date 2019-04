Juveniles riverplatenses de Selección

La escuela de River continúa nutriendo las bases de la Selección Argentina. Hay que decir que las categorías menores no pasan por un buen momento, con sólo decir que la Sub 23 quedó eliminada en primera ronda en los Juegos Olímpicos de Río, sumado a los malos resultados de los distintos seleccionados. Hubo un oasis con el título del Sudamericano Sub 20 de 2015, pero fue un fracaso el Mundial en Nueva Zelanda. Hace tiempo no hay una buena conducción que lleve a los chicos a un progreso futbolístico y formativo.

Pese a todos los problemas, la Comisión Normalizadora nombró a los entrenadores de la Sub 17, con Miguel Micó, y de la Sub 20, a cargo de Claudio Úbeda. Ambos, en el día de ayer, presentaron una lsta de jugadores para que a partir de la semana que viene empiecen a trabajar en el predio de la AFA en Ezeiza, pensando en las competencias que se vienen. Y ambos, como no podía ser de otra manera, no se olvidaron del Millonario para sus respectivas convocatorias preliminares.

Micó llamó a siete futbolistas de River, con el agravante que la categoría 2000 viene de coronarse campeona en la Séptima División, y que el propio DT, Juan José Borelli, le contó a VAVEL que se comunicó con el nuevo DT de la Sub 17 argentina. Es decir, que son chicos laureados y éstos fueron los citados: Alan Díaz, Juan Tomisich, Julián Vuotto, Valentín Matus, Elías López, Benjamín Rollheiser y Tomás Galván (goleador de la 7ma). La Sub 17 disputará el año que viene el Sudamericano en Chile, para tener un lugar en el Mundial que se disputará en India.

Úbeda, en tanto, citó a tres riverplatenses para la Sub 20, que se preparará para el Sudamericano 2017 que se jugará en Ecuador, por un lugar en el Mundial de esa categoría en Corea del Sur. Ellos son Nicolás Godoy, Emanuel Vento y Gonzalo Montiel. Este último, que es defensor central, ya debutó en Primera División, y jugó de titular ante Estudiantes de San Luis, por la Copa Argentina.

En total, 10 juveniles de La Banda que se pondrán la Albiceleste, con sueños de llegar alto y, lógicamente, también mostrarse para tener su chance en el primer equipo de River.