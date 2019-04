Quieren pinchar al 'Ciclón'

Con un ojo en la Copa Sudamericana, San Lorenzo recibe a Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro, en un duelo que tendrá al Pincha, que querrá seguir como líder, y a un Ciclón, que quiere continuar soplando y llegar a la cima del torneo local. El encuentro comenzará a partir de las 18 hs con el arbitraje de Patricio Loustau.

El equipo dirigido por Diego Aguirre, revelación del semestre que viene de ganarle por 2 a 0 a Palestino por Copa Sudamericana, no da tregua y en su casa pondrá lo mejor que tiene para no dejar pasar la posibilidad de ser puntero del Campeonato de Primera División 2016/2017. De esta manera, y aunque los jugadores no quieren perderse ningún encuentro, el DT cuervo mantiene la duda y no confirmará el once inicial hasta la hora del partido.

Aunque no realizó fútbol en el último entrenamiento y el equipo es una incógnita, el posible once que saldría al campo de juego del Pedro Bidegain sería: Sebastián Torrico; Mathías Corujo, Fabricio Coloccini, Matías Caruzzo, Emmanuel Más; Franco Mussis, Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Sebastián Blanco; Nicolás Blandi o Martín Cauteruccio. El que no podrá ser tenido en cuenta será Tino Costa y quedará fuera de los concentrados debido a una fatiga muscular; en su lugar ingresará Lautaro Montoya.

Estudiantes, el puntero del torneo con 16 puntos viajará al Bajo Flores con la mente puesta en un único objetivo, ganar y seguir siendo el líder del certamen. Tras la victoria en cancha de Quilmes ante Rosario Central por 3 a 2, los dirigidos por Nelson Vivas se juegan un partido clave del torneo y no será nada sencillo, ya que hay varias dudas en el once por distintas lesiones.

El equipo platense deberá esperar hasta último momento para saber si podrá contar con Carlos Auzqui, quien sintió una molestia en su aductor y no entrenó con normalidad; además, espera poder tener al 100% a Juan Cavallaro, ex Ciclón, que viene de recuperarse de una lesión que lo marginó del encuentro ante Central.

Aunque no está confirmado, el equipo no variaría demasiado y un posible cambio sería el ingreso del uruguayo, Matías Aguirregaray en lugar de Lucas Diarte. El equipo que pondría Vivas sería: Losada; Sánchez, Schunke, Desábato, Aguirregaray; Solari, Ascacíbar, Damonte, Rodríguez; Auzqui, Viatri.

El historial entre ambos marca que San Lorenzo ganó 70 veces, el Pincha triunfó en 49 y empataron en 49. El último encuentro entre ambos en el Nuevo Gasómetro fue el 29 de noviembre de 2014, el Ciclón pudo más que Estudiantes y lo derrotó por 4 a 0.