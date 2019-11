¿Que es de la vida de Santiago Biglieri?

Saviolita, como le apodaban muchos por su parecido físico al histórico delantero de River Plate, debutó con el Grana el 30 de noviembre de 2003, por el Torneo Apertura, cuando el equipo dirigido por Miguel Brindisi derrotó a River por 2-0. El delantero nacido en Posadas formaría parte de un equipo que quedó en la historia grande de Lanús, el plantel campeón del Apertura 2007. En dicha competencia, Biglieri no tendría tanto protagonismo debido a tener que ocupar el rol de suplente y solo convertiría un gol frente a Olimpo, en ese campeonato. Pese a no haber podido ganarse un lugar en el once titular , el extremo se quedaría en la filas del equipo por unos años más.

En 2010 fue cedido al Club Sport Emeléc, de Ecuador, donde convertiría cuatro goles, consiguiendo el subcampeonato del torneo local con su equipo. Luego retornaría a Lanús en busca de poder afianzarse en el club que lo vio nacer, pero no tendría éxito debido a no estar en los planes del técnico, Gabriel Schurrer. Esto provocó que el delantero deba armar las valijas y emprender rumbo hacía la B nacional – segunda división- para jugar en Rosario Central y luego en Instituto de Córdoba. Al Canalla llegó a préstamo por 6 meses y con opción de compra, donde anotaría 6 goles en la campaña que el conjunto rosarino no pudo ascender nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino, y debió disputarla por tercer año consecutivo por primera vez en su historia. Luego, en el conjunto cordobés, no tendría buenas actuaciones ya que jugó 19 partidos y no convirtió ningún gol.

Sus últimas dos expediciones en el exterior las haría en Uruguay y Estados Unidos, donde tampoco le iría bien. Primero formo parte de Sud América, equipo recientemente ascendido a la primera división del fútbol Charrúa, en el cual convertiría dos tantos en 17 apariciones. Un año más tarde sacaría pasaporte para viajar hacía tierras Yankees y sumarse a Porland Timbers 2, equipo fillial que milita en las categoría de ascenso del fútbol estadounidense, sin embargo no podría destacarse, culminando su estadía sin haber marcado un gol.

Finalmente, en enero de 2016, se confirmaría su incorporación a Colón de Santa Fe. Su historia con el ‘Sabalero’ fue muy fugaz debido a que solo disputó 6 minutos oficiales por el campeonato, y luego de unos meses la directiva tomaría la decisión de rescindirle el contrato. Por ello, el delantero se encuentra actualmente libre y en busca de un equipo en el que pueda lograr la consolidación definitiva.