Resumen Boca Juniors 4-1 Colón de Santa Fe en la Liga Argentina 2016

90' Terminó el partido. 4-1 fue la victoria, con 2 goles de Centurión, uno de Pavón y uno de Tevez, que se retira emocionado de la cancha.



89' ¿Es la despedida? Se retira Tevez para que ingrese Nazareno Solis. El 10 se llevó la ovación de la tarde y se saludó con todos en el camino y en el banco.



87' Ahora entra Ismael Blanco por Oviedo. En su primera jugada casi descuenta de cabeza.



85' Otra vez Gago con un pase fantástico. Pablo Pérez quedó solo pero su definición se fue ancha. Ahora sale el 5 para que ingrese Wilmar Barrios, tras una patada de Ortiz a Centurión que le valió la amarilla.



81' Ahora el que se lo pierde es Fabra! Excelente pase de Gago para el colombiano que la pinchó ante la salida del arquero pero Ortiz llegó a sacarla.



78' GOLAZO DE PAVON! Bombazo del 7, que después de intentar varias veces la clavó con un bombazo inatajable para Broun. Festejó pidiendo perdón por las situaciones que desaprovechó.



76' Montero saca a Leguizamón, la figura del Sabalero, para que ingrese Dalla Costa



74' Broun! Sacó un gran disparo de Pavón, que eligió patear antes de tocarsela a Tevez que entraba solo. De ese corner, un centro abierto para Gago que le pegó de una de volea y la tiró muy lejos.



72' Se retira Bou para que ingrese Sebastián Pérez. Un cambio para proteger el resultado y cuidar la pelota.



68' Silva, de gran partido, es el jugador más peligroso del conjunto santafesino. Esta vez, con un tiro de afuera que se fue ancho, amenazó con descontar.



64' Gran atajada de Werner! Bombazo de Iberbia que llega a sacar por arriba del travesaño el arquero local. Quedó sentido pero se recuperó rápido.



61' GOL DE BOCA! CENTURION otra vez! Gago remató el rebote del corner y tras una serie de tiros y rebotes adentro del área, el ex Racing definió y superó ek esfuerzo del arquero.



60' Otra situación muy clara que desaprovecha Bou. Quedó mano a mano, con Tevez solo corriendo al lado suyo pero eligió definir antes de tocarsela y Broun la sacó al corner.



56' Ataques poco claros de ambos equipos, que se aproximan a las áreas rivales pero el último pase siempre es imperfecto.



52' Duro golpe de Insaurralde a Silva que encaró agran velocidad y fue frenado en seco por el Chaco. Laverni no cobró nada.



50' Tras varios minutos de posesión y toqueteto, Tevez filtra la pelota entre la defensa para que Bou supere al arquero y la empuje, pero en offside.



46' Arranca la segunda parte, sin modificaciones en ninguno de los dos equipos.



45+3' Corner para Colón en la última jugada, que vuelve a irse al tiro de esquina pero Laverni lo termina 45 segundos después de los tres minutos que agregó.



45+2' Tiro libre para Boca por obstrucción tras un fantástico caño de Centurión. Flojo disparo de Tevez a las manos de Broun.



45' Otra situación muy clara para el local. Tevez para Bou, que pivotea y lo deja a Centurión en el vértice del área chica, pero su definición se va ancha.



39' Walter Bou erró un gol increible, tras el tiro libre le quedó un rebote en el punto de penal pero tiró al bulto. En la réplica, cortó Centurión, pero la pelota le volvió a quedar a la visita y tras otro gran pase a Leguizamón, este disparo pero el palo le negó el doblete.



38' Amarilla para Ceballos por una dura falta sobre Centurión.



37' Jugada preparada que deja a Fabra de frente al arco, pero con mucha gente encima que bloquea su tiro.



36' Corner para Boca tras una gran jugada entre Pavón y Fabra.



34' Otra vez Leguizamón preocupando, quedó solo adentro del área pero con la pelota muy alta, por lo que la definición no fue buena y Werner pudo sacarla.



32' Otra vez se paró el partido, una patada de Pavón sobre Ortiz que quedó sentido contra la línea de fondo. Amonestado el 7.



30' GOL DE BOCA! TEVEZ! En lo que puede ser

su último partido en Boca, el 10 encuentra un rebote tras un mal despeje que pegó en Pavón y solo tuve que empujarla ante un arco vacío.



28' Sigue el ex arquero de Central, con una venda en la cabeza.



24' Cristian Pavón llego tarde a un mano a mano y lastimó en la cabeza a Broun que esta siendo atendido.



23' GOL DE COLÓN. Leguizamón de cabeza, otro centro cruzado que cae entre los centrales para que el nueve cabecee ante la pobre respuesta de Werner.



20' Corner desperdiciado por Boca que intenta llegar al segundo.



16' Arsenal se desinfló después del gol y ya casi no puede tener la pelota, que Gago hace circular en otro gran partido del 5



12' Ahora amonestan a De Olivera por una infracción contra el Apache que se empieza a volver figura.



8' GOOOOOOOOL DE BOCA! Tevez por derecha gambetea esperando a Centurión que entra por el medio y anticipa al arquero para poner el 1-0.



7' Amarilla para Vergini que intentó solucionar un error de Pablo Pérez.

5' Ahora es la visita que empieza a controlar la pelota con buenos movimientos colectivos.

3' Rápido Werner para cortar una pelota profunda. Boca domina pese a la presión del Sabalero

2' Offside peligroso mal sancionado contra Bou

1' ARRANCÓ EL PARTIDO!!!

Colón: Broun, Ceballos, Ortiz, Olivera y Iberbia; Silva, Oviedo, Ledesma y Torres; Poblete; y Leguizamón.

Boca Juniors: Werner, Peruzzi, Vergini, Insaurralde, Fabra, Gago, Pérez, Centurión, Tévez, Pavón y Bou.

Formaciones del partido Boca Juniors - Colón de Santa Fe

Colón: Arqueros: Jorge Broun y Jorge Carranza. Defensores: Lucas Ceballos, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera, Raúl Iberbia, Osvaldo Barsottini y Clemente Rodríguez. Volantes: Fidencio Oviedo, Pablo Ledesma, Iván Torres, Gerónimo Poblete, Nicolás Silva, Christian Bernardi, Franco Leys y Adrián Bastía. Delanteros: Nicolás Leguizamón, Ismael Blanco y Walter Acuña.

Boca: Arqueros: Axel Werner y Ramiro Martínez. Defensores: Leonardo Jara, Frank Fabra, Gino Peruzzi, Juan Manuel Insaurralde, Jonathan Silva, Santiago Vergini y Fernando Tobio. Volantes: Fernando Zuqui, Fernando Gago, Pablo Pérez, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios y Ricardo Centurión. Delanteros: Cristian Pavón, Carlos Tevez, Walter Bou y Nazareno Solís.

Lista de concentrados de ambos equipos:

Cuando lo interrogaron sobre Tevez y su posible ida, el Dt contestó: "Prefiero hablar con él después de Colón. No he hablado últimamente sobre la propuesta y sobre su situación, pero él sabe que lo queremos. No podemos presionarlo en su decisión, él sabe que todo el cuerpo técnico lo quiere, yo fui compañero de Carlos y compartí vestuario con él, le tengo respeto, pero ese respeto significa darle tiempo para que tome la mejor decisión. Obviamente un jugador de esas características no se consigue todos los días, pero todavía no pensé en refuerzos. Armé el equipo para todo el torneo, pero ante la lesión de Sara y la situación de Tevez vamos a necesitar algún refuerzo".

Refiriéndose al último partido contra el Millonario y su próximo partido contra Colón, Guille indicó: "Pudimos disfrutar del triunfo y del partido que jugó Boca. Sin dudas que haber vuelto a la cancha de River como entrenador y haber vuelto con un triunfo es algo que me pone muy feliz. Es importante haberle ganado a River, pero también va a ser importante ganarle a Colón. Sabemos el contexto de alegría que va a haber, pero necesitamos ganar ese partido. La cabeza de algunos jugadores se puede desconcentrar después del triunfo ante River, pero necesitamos ganarle a Colón para mantener la punta".

Uno de los temas de la semana fue la lesión de Germán Conti. "Me da lástima por él por el campeonato que venía haciendo y estos son los partidos que no te querés perder, como el del domingo en la Bombonera. Es una linda vidriera y que se lo pierda me da pena", contó.

"Tenemos un partido muy importante y sabemos que es difícil por como viene Boca, por el nivel de los jugadores y su prestigio. Por eso tenemos que hacer un partido casi perfecto si nos queremos venir con algo. Al grupo lo veo bien. Se habló en la semana sobre las situaciones del partido con Independiente y ahora solo resta pensar en viajar".

"Prefiero morir como valiente y perder 4-0 que hacerlo por 1-0 y metido todo atrás. Vengo de un país conservador, pero yo no soy así, me gusta ir al frente, intentando siempre jugar. Me niego a poner todo atrás".

Declaraciones de Paolo Montero, DT del club santafesino:

Volviendo al partido contra Boca, resaltó que "tenemos que ser verticales en la segunda pelota. Porque ellos juegan mano a mano y dejan muchos espacios. Pienso que el partido se resolverá en la mitad de la cancha y debemos hacernos fuertes ahí".

Figura de Boca: Carlos Tévez

Hoy Boca está en la punta gracias a que Carlitos levantó muchísimo el nivel futbolístico pero no sólo el suyo sino el de sus compañeros. Líder del vestuario y del equipo, en el último encuentro fue el que encaminó la remontada contra River con dos goles. Si Boca desea ganar, necesitará y mucho de que el Apache este rápido, ingenioso y fino a la hora de definir.

Figura de Colón: Gerónimo Poblete

El volante central de Colón es un jugador clave en el esquema de Montero. Ordena el sector medio del elenco santafesino, cumple una doble función que es la de cortar los hilos del ataque rival y la de manejar la ofensiva Sabalera. Además, en esta fecha tendrá la dura tarea de marcar a Fernando Gago.

En los torneos de AFA, Boca y Colón se han enfrentado en 74 ocasiones, con 41 victorias para el Xeneize con 115 goles, 16 empates y 17 victorias de Sabaleras con 63 dianas. Boca recibió a Colón en la Bombonera en 37 oportunidades: ganó 26, empató 7 y perdió 4. Boca, que ganó seis de los últimos diez encuentros contra Colón, suma ocho partidos sin perder como local ante el conjunto santafesino (7 victorias y 1 empate). La última vez en la Bombonera, el Xeneize ganó por 2-0 con goles de Gigliotti y Martínez, 25 de octubre de 2013.

Último partido entre ambos: El año pasado en Santa Fe se vieron las caras por última vez estos dos equipos, en donde empataron 1 a 1. Juan Manuel Martínez abrió el partido para el equipo de la Ribera y Cristian Guanca empató para el local.

El árbitro que impondrá justicia en el partido Boca Juniors - Colón será el señor Saúl Laverni.

En su última visita, Colón ganó 3 a 1 a Huracán con goles de Iván Torres, Christian Bernardi y Nicolás Leguizamón.

Por el otro lado, el Sabalero de andar irregular en el torneo, está ubicado en la décima colocación con 20 puntos, en los cuales acumuló 6 victorias, 2 pardas y 5 reveses. En los últimos 4 encuentros, sólo logro ganar un partido y los restantes los perdió, por lo cual deja en claro el presente negro que transita el elenco santafesino.

Su último partido de local, el conjunto del Mellizo, con un gran partido de Fernando Gago, venció 4 a 2 a la Academia con goles de Emanuel Insúa en contra, Walter Bou en dos oportunidades y Carlos Tévez poniéndole cifras definitivas al partido.

Primeramente, el Xeneize viene con la moral en alza luego de ganarle 4 a 2 el Superclásico a River Plate en el Monumental con un Carlos Tevez decisivo y fundamental pero que en las últimas semanas ha empezado a correr el rumor de que el Apache puede partir hacia China. En cuanto al torneo, Boca en la fecha pasada se subió a la cima y mira a todos desde arriba con 28 unidades recolectadas al cabo de 13 fechas, en los cuales obtuvo 8 triunfos, 4 empates y una sola derrota. El equipo viene dulce al ganar de manera consecutiva los clásicos frente a San Lorenzo, Racing y River.

En la antesala de un nuevo encuentro del Torneo de Primera División, el Boca puntero de Guillermo Barros Schelotto enfrenta a un Colón de Santa Fe que viene de capa caída en los últimos encuentros.