Resultado partido Boca vs River por Copa Luis Nofal 2017 (0-2)

Esto ha sido la transmisión de Vavel.com, del Superclásico del fútbol argentino de verano. A cargo del minuteo estuvo Pablo Ochoa. Saludos y buen día para todos.

Final del partido, ha ganado River 2-0 ante Boca, con goles de Driussi de penal y de Mina. El Millonario se queda con la Copa Luís Nofal.

91' En River ingresó Andrade y se retiró Mayada.

90' Pablo Peréz remató al arco. El balón se fue arriba del travesaño.

90' Se juegan tres minutos más.

86' Entre ambos equipos suman 17 faltas cada uno, hasta el momento.

82' En Boca ingresó Magallán y se retiró Pavón.

80' Pitana expulsó a Driussi (por parte de River) y a Insaurralde y Benedetto (por parte de Boca) por el incidente entre los jugadores.

79' Las hinchadas de ambos equipos brindan un espectáculo a parte con sus apasionado cánticos. Sin dudas el River-Boca es muy apasionante.

78' Hay trompadas entre los jugadores de River y Boca. El partido está caliente.

76' Amonestado Palacios en River, tras comterle falta a Gago.

74' Ponzio, muy aplaudido por los hinchas de River, se retira del campo de juego para que ingrese Arzura. Y en Boca sale Peruzzi y entra Bou.

73' En River ingresa Palacios, se retira Fernández.

71' Tiro de esquina para Boca.

70' Amonestado Gago en Boca, tras foulear a Martinez.

69' GOOOOL DE RIVER, LO HIZO MINA DE CABEZA, TRAS CONECTAR BIEN EL CÓRNER QUE EJECUTÓ MARTÍNEZ. GANA RIVER 2-0.

68' Córner para River.

67' El partido se hizo de ida y vuelta. Boca lo tuvo con Centurión, pero atajó Batalla.

65' Córner para Boca.

62' GOOOOL DE RIVER. DRIUSSI REMATÓ A LA DERECHA, MISMO LUGAR DONDE FUE WERNER. GANA RIVER 1-0 ANTE BOCA.

62' Driussi ejecutará el penal.

61' Penal para River. Hubo mano de Insaurralde en el área de Boca.

60' Ingresa en Boca Jara se retira Sebastián Pérez.

58' Dura falta de Benedetto ante Moreira. Fue amonestado por Pitana.

57' Córner para River.

56' Tiro de esquina para Boca.

54' Amonestado Mina en River, tras hacerle falta a Benedetto.

53' Martinez entró por el medio, remató desde la medialuna, pero el balón se fue cerca del palo izquierdo del arco Xeneize.

River lleva doce faltas, Boca diez. Partido áspero.

51' Driussi tocó para Fernandez en el área, este último remató, pero respondió bien Werner.

50' Pablo Pérez entró por la derecha del área de River, le pegó al arco por bajo y atajó Batalla.

47' Remató Montiel de primera. La pelota se fue cerca del palo derecho.

46' Córner para River.

45' Movió Boca, ya arrancó el segundo tiempo.

45' Ahora ambos se retiran del campo de juego.

45' Tanto Gallardo como Schellotto se resisten a irse del campo de juego. Mucho enojo de los entrenadores de ambos equipos con Pitana.

45' Marcelo Gallardo, entrenador de River, y Gustavo Barros Schellotto, ayudante técnico de Boca, fueron expulsados porque sus equipos aparecieron tarde luego del entretiempo.

Aparecen los equipos para afrontar el segundo tiempo. Ambos vuelven sin modificaciones.

El partido fue parejo en la primera etapa, con situaciones de gol para ambos equipos, casi que por igual, y también Millonarios y Xeneizes se dedicaron a protestar mucho y a proponer un juego de mucho roce y faltas. Hay que recordar que River cuenta con tres amonestados (Mayada, Maidana y Montiel) y Boca solamente con Pablo Pérez, además de que su entrenador, Guillermo Barros Schellotto fue expulsado por protestar demasiado.

Final del primer tiempo en el estadio José María Minella de Mar del plata. Boca y River igualan 0-0 en la Copa Luís Nofal. Si este resultado se mantiene hay penales.

45' Remate de Fernandez, contuvo Werner.

44' Mora le pegó al arco. Se fue cerca del palo derecho de Boca.

42' Centurión lo tuvo, atajó Batalla.

41' Remate de Fabra, se fue cerca del travesaño.

40' Ponzio remató directamente un tiro libre, pero atajo sin dar rebote, Werner.

39' El árbitro Pitana expulsó al entrenador de Boca, Guillermo Barros Schellotto por protestar demasiado.

37' Benedetto remató desde afuera del área. La pelota se fue cerca del primer palo de Batalla, se fue al saque de meta.

35' El partido se hace de ida y vuelta. Por ahora River y Boca igualan 0-0.

33' Cabezazo de Mora atajo Werner.

31' Amonestado Montiel en River por dura falta.

30' Lo tuvieron al gol Boca con Centurion y River con Mayada. Por ahora sigue el partido 0-0.

25' Driussi tuvo el gol de volea, la pelota se fue apenas arriba del travesaño. Se salvó Boca. El partido sigue 0-0.

24' Corner para River.

21' Corner para Boca.

20' Es para destacar el exceso de foules. Maidana fue amonestado al comterle infraccion a Pablo Perez. Tiro libre cerca del area rival para Boca.

18' Dura falta de Mayada a Gago. Se ganó la amarilla el jugador del Millonario.

16' Se viene Montiel en River, al parecer Olivera no va más, ya que tiene una molestia en el tobillo izquierdo. Primer cambio en el encuentro.

14' Pavón remató al arco y tiró el balón muy arriba del travesaño.

12' El Superclásico esta muy friccionado, ya que hay muchas faltas por parte de ambos equipos. En cuanto al juego está parejo, aunque el Xeneize tuvo la más clara para abrir el marcador.

7' Lo tuvo Boca. Pavón definió por abajo en el corazón del área, perp Batalla respondió bien y la mando al corner.

5' Muchas faltas, prácticamente una por minuto. En este caso Pavlo Perez es amonestado tras una falta a Mora.

3' Cabezazo de Maidana, manoteó Werner al córner.

2' Tiro de esquina para River.

2' Los equipos se estudian aún, dos faltas por cada lado, todo sigue 0-0.

0' Ya empezó el Superclásico, River y Boca igualan 0-0.

Ponzio y Gago, capitanes de River y Boca respectivamente hacen el sorteo con el árbitro Pitana. Moverá el Millonario.

Aparecen los equipos en la cancha. Suenan fuertes fuegos artificiales que hacen un show que impresiona. Los futbolistas hacen el saludo FIFA, ya se viene el partido.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Boca Juniors - River Plate por el Torneo de Verano 2017. ¡Comenzamos!

De a poco se llena el estadio José María Minella de Mar del plata, hay mucho público de River y Boca a menos de una hora del partido, un clima realmente hermoso en la noche marplatense.

El Millonario formará con un 4-4-2 conformado por: Batalla; Moreira, Maidana, Mina, Olivera; Ponzio, Fernández, Mayada, Martínez; Driussi y Alario. En tanto que el Xeneize pondrá en cancha un 4-3-3 con los siguientes jugadores: Werner; Peruzzi, Tobio, Insaurralde, Fabra; P. Pérez, Gago, S. Pérez; Pavón, Benedetto y Centurión. Sin dudas ambos equipos van con los mejores futbolistas que tienen a disposición, los dos quieren ganar la copa Luís Nofal, de carácter amistoso y no oficial.

A último momento habrá una variante en River. El uruguayo, Rodrigo Mora, reemplazará a Lucas Alario, quién no estará presente en este partido, porque tiene una sobrecarga muscular y el entrenador de la Banda, Marcelo Gallardo, no está dispuesto a arriesgarlo ya que el próximo sábado el Millonario tiene el trascendental partido de la Supercopa argentina ante Lanús.

La última vez que Boca le ganó a River en Mar del plata fue en el año 2015, cuando lo venció por 1-0 con gol de Jonathan Cristaldo. En tanto que el Millonario se quedó con el último Superclásico disputado en la ciudad balnearia. Este se jugó el año pasado y se impuso por 1-0 con gol de Leonardo Pisculichi de penal.

Además de Alario, el River no podrá contar con Nicolás Domingo, quién tiene un cuadro de fiebre y quedó reelegado del banco de suplentes.

Los futbolistas de la Banda que jugarán hoy, que le hicieron goles a Boca, vistiendo la camiseta de River son: Maidana (Torneo Apertura 2010 y Torneo de verano 2014), Ponzio (Torneo Inicial 2012), Driussi (Torneo 2016/2017) y Mora (Torneo inicial 2012, torneo de verano 2013 (x2) y Torneo de verano 2016). En tanto que los jugadores del Xeneize que le convirtieron al Millonario jugando para Boca son: P. Pérez (Torneo 2015), Pavón (Torneo 2015) y Centurión (Torneo 2016/2017).

Quién arbitrara el Superclásico de hoy será Néstor Pitana, acompañado de los dos asistentes de línea, Hernán Maidana y Gustavo Rossi, y del cuarto árbitro, Nélson Sosa.

Los suplentes de River serán: Bologna, Montiel, Martínez Quarta, Arzura, Palacios y Andrade. En tanto que los de Boca serán: Martínez, Magallán, Jara, Silva, Zuqui, Barrios y Bou.

En tanto que el último Superclásico Boca Juniors - River Plate, disputado en noviembre del año pasado en el Monumental, con victoria de Boca 4 a 2 con un Carlos Tevez fenomenal autor de dos goles. Los restantes fueron de Walter Bou y de Ricardo Centurión. Para La Banda había marcado Sebastián Driussi y Lucas Alario.

El árbitro encargado de este encuentro será Néstor Pitana, quien tendrá por cuarta vez el privilegio de impartir justicia en el juego. Los anteriores partidos fueron un empate 0 a 0 entre ambas instituciones pero que luego Boca ganó 5 a 4 por penales, luego una victoria de River en 2014 por 2 a 1 y el mismo resultado en abril de ese mismo año en la mismísima Bombonera, donde fue duramente criticado por su mal arbitraje.

El estadio será el José María Minella, lugar donde ha sido escenario de muchísimos Superclásicos a lo largo de los años.

River, por su parte, tiene toda su fe puesta en Sebastián Driussi, revelación del año pasado, que a base de goles se fue ganando el corazón de los hinchas riverplatenses. Jugador inteligente, rápido y que sabe lastimar con sus disparos.

Boca tiene en Fernando Gago la fe en que pueda darle la calidad futbolística desde que volvió de su lesión el Tendón de Aquiles. Desde su vuelta, el Xeneize ha mejorado mucho su juego en la ofensiva, mantiene un equilibrio en el medio y formó un tándem inamovible con Pablo Pérez.

En una entrevista con La Nación, se refirió a su continuidad en River de la cual mencionó: “Volví con muchísimas ganas. Si no, no podría hacer este trabajo. Al mismo tiempo, volví diferente. Volví con ganas de seguir contribuyendo a una evolución pero de una manera en la que también pueda disfrutar del momento o de los momentos, cosa que en estos últimos años no me puse a pensar”. Habló de lo que busca con la nueva línea de 3 defensores: “Me puede aportar variantes, pruebas, jugadores con características diferentes y que se puedan adaptar a diferentes alternativas de sistemas. Estos momentos son para ver, para probar, para evaluar”. Se refirió a Boca que no disputa la Copa Libertadores: “A mí, sinceramente, me gusta que nosotros juguemos la Copa Libertadores; los demás, ni me van ni me vienen”.

El Mellizo, en diálogo con la prensa, dejó en claro que: “Vamos a salir a jugar y buscar el partido, ser protagonistas. Es lo que siempre buscamos. Jugando tratás de dar todo y lo sentís como un clásico, pero debemos ser conscientes de que es un partido preparatorio. Tiene que ser un clásico intenso pero no violento". Además, declaró el cotejo como un desafío al ser el primer Superclásico sin Carlos Tevez: "Este equipo con Tevez y sin Tevez puede jugar bien y ha tenido muchas pruebas de carácter. Es el equipo el va a tener que resolver la salida de Carlos".

Retomando el historial general, es sabido que Boca con su última victoria en Nuñez consiguió la brecha de 10 partidos entre uno y otro (la más larga en la historia) en cuanto a partidos oficiales de AFA pero si nos remontamos a todas las competencias, oficiales o amistosas, Boca tiene una diferencia a favor de 15 encuentros, es decir, el equipo boquense manda con 132 ganados con 481 goles contra 117 de River que metió 434 dianas, además de igualar en 115 oportunidades.

En cuanto a los últimos enfrentamientos por torneos amistosos, los últimos 10 amistosos favorece al Millo, que ganó 6, empató 2 y Boca solo ganó 2. La victoria más abultada de River fue cuando jugaron en 2013 en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se impuso 2 a 0 con goles de Manuel Lanzini y Juan Carlos Menseguez. En cambio, la victoria con mayor diferencia del Xeneize fue el 5 a 0 en enero de 2015 en la ciudad de Mendoza, donde los que asistieron a la cancha Islas Malvinas presenciaron los goles de Franco Cristaldo, Sebastián Palacios, Andrés Chavez, Jonathan Calleri y Rodrigo Bentancur.

Su último encuentro como visitante por el torneo de Primera División fue contra Olimpo de Bahía Blanca, entidad a la que venció 2 a 1 con goles de Alario y Sebastián Driussi.

River Plate, por otra parte, tuvo un arranque irregular en su serie de amistosos, en los cuales primeramente disputó la Florida Cup, donde ganó 1 a 0 con gol de Lucas Alario a Millonarios de Colombia en el partido correspondiente a los cuartos de final, luego empató 0 a 0 con San Pablo de Brasil pero en la definición por penales 8 a 7 quedó afuera del partido decisivo y tuvo que jugar por el tercer puesto contra Vasco Da Gama, rival que lo derrotó por un tanto contra cero. Más tarde, ya instalados en Mar del Plata, se cruzó frente a Aldosivi, en un equipo plagado de suplentes y juveniles y tuvo un nuevo traspié, en esta ocasión 3 a 1. Marcelo Gallardo sigue en búsqueda de la mejor versión contra el clásico rival este sánado y pondrá los mejores once para darle una alegría a sus hinchas.

El último partido que Boca hizo de local fue en la fecha 14 del torneo de Primera División, instancia donde el equipo de la Ribera vapuleó a Colón 4 a 1 en lo que fue la despedida del ídolo Carlos Tevez. Los goles de aquel 18 de diciembre fueron hechos por Ricardo Centurión en dos oportunidades, Carlos Tevez y Cristian Pavón. El descuento del Sabalero fue obra de Nicolás Leguizamón.

El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto llega en gran forma a este encuentro con un saldo de una victoria contra Estudiantes de La Plata por 2 a 0 y un empate 2 a 2 contra San Lorenzo de Almagro. En ambos partidos, se pudo visualizar a un Boca afianzado en ataque, peligroso cuando desborda por los extremos, con dos mediocampistas centrales como Fernando Gago y Pablo Pérez que meten el pie y hacen jugar aunque con una zaga central que en el último cotejo tuvo muchas fallas.