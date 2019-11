Lobo Ledesma: "A River le tengo un cariño enorme"

Cristian Ledesma colgó los botines en junio del año pasado, jugó en varios equipos tantos del fútbol argentino como del exterior. Debutó en Argentinos Juniors, pasó por Racing, Colon de Santa Fe. Además, vistió la camiseta de San Lorenzo, club del cual es hincha, pero el Lobo abrió su corazón y expresó sus sentimientos por el Millonario: "A River le tengo un cariño enorme por haber jugado tantos años allí y porque además gané cinco campeonatos. Mis tres hijos (Candela, de 16 años; Santiago, de 15; e Ignacio, de 11) salieron de River. Me acompañaban mucho".

El ex jugador de La Banda se retiró de las canchas como futbolista en junio del año pasado para algún día volver como entrenador, de hecho, en diciembre se recibió como director técnico: "Hice el curso en Olivos con Paco Gerlo, que fue compañero mío en River. También iba el Tano Facciuto, (Enzo) Kalinski hizo el primer año conmigo. También me los cruzaba a Andrés D'Alessandro y a Guillermo Pereyra".

Ya falta poco para su partido homenaje, que será el sábado 25 de marzo en el Estadio Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors), del cual no quería saber nada: "La gente que me quiere terminó convenciéndome de que era una linda manera de poder disfrutar con tantos amigos que me dio el fútbol. Y terminé aceptando. Va a ser muy emocionante. Ojalá que me pueda sacar los nervios y la ansiedad porque quiero disfrutarlo. Seguramente voy a estar muy emocionado", comenta el volante que siempre se mantuvo bajo perfil.

El mediocampista llegó a su mejor momento a los 35 años jugando en River, cuando salió campeón del Torneo Final de 2014 con Ramón Díaz como entrenador: "Fue la época en la que mejor me sentí pese a tener una edad elevada. Se dio que nunca bajé los brazos y siempre me seguí entrenando de la misma manera. Y también que llegó Ramón y me dio confianza, que mis compañeros me hicieron sentir muy cómodo dentro de la cancha y que era un equipo que jugaba muy bien".

En aquel año, jugó su última etapa en el Millonario y ante el Cervecero disputó sus últimos minutos con la camiseta de La Banda, más allá de haber ganado 5-0, marcado un gol y levantar otra Copa más,ese día le quedó grabado en el corazón: "El abrazo que me dieron los compañeros en la cancha de River cuando marqué el gol el día de la consagración ante Quilmes. No recuerdo haber vivido otro momento como ese en una cancha. Es una imagen que me va a acompañar toda la vida. Marcelo Barovero cruzando toda la cancha para saludarme, el abrazo de todos. Con Barovero somos muy amigos e íbamos juntos a entrenar. Él sabía lo que era para mí ese momento".

El Lobo Ledesma formó parte del plantel de River que dirigió Matias Almeyda en la temporada de 2011/2012, en aquel entonces el entrenador no lo tenía mucho en cuenta: "Quedó todo muy bien. Había momentos en que me llevaba al banco y que los dos sabíamos que no me iba a poner. Yo sentía que lo hacía por respeto a mi trayectoria y lo hablé con él. Y me dijo que me quería cerca del equipo, que igual me consideraba importante. Se lo respeté. Además, en ese momento teníamos que ascender o ascender. Ése era el lema. Matías es una gran persona y me alegra mucho cómo le está yendo en México".



En cuanto a la realidad que está atravesando el fútbol argentino, el ex mediocampista de River no se vio ajeno, expresó su descontento: "Los malos manejos, que los jugadores no cobren, que no se sepa cuándo arranca el campeonato, que todos quieran sacar ventaja son cosas que van apagando la llama de nuestro fútbol. Me da pena lo que pasa en el fútbol argentino y no lo veo una solución de fondo cercana. Ojalá que me equivoque, pero todos los años pasa lo mismo y eso me preocupa cada vez más".

Además agregó: "Es por la forma en que vivimos, es un tema cultural. De chico te enseñan que tenés que sacar ventaja, que tenés que ganar y no importa cómo. Vivimos en una sociedad donde se respeta muy poco al otro, cada uno mira lo que le conviene y no a su alrededor".

Por último, halagó al Muñeco Gallardo: "El River de los últimos años me ha encantado, es un equipo para sacarse el sombrero. Se le fueron jugadores muy importantes, difíciles de reemplazar de un día para el otro. Se ha tenido que reinventar y Marcelo lo supo sacar adelante".

Cristian Ledesma tuvo tres etapas en River: 1999 - 2002, 2004 - 2005 y 2011 - 2014. Disputó 153 partidos con La Banda y marcó un gol. Obtuvo seis titulos: el Apertura 1999; Clausura 2000 y 2002, Torneo de la Primera B Nacional 2011/2012 y el Torneo Final 2014.

Gol del Lobo Ledesma en River: