Gallardo: ''No llegaremos en las mejores condiciones''

Marcelo Gallardo, como casi todos los personajes del ambiente, esta preocupado por la situación caótica que esta viviendo el fútbol argentino. A pocos días del debut por Copa CONMEBOL Libertadores frente a Independiente Medellín en Colombia, su equipo llegará sin el rodaje futbolístico necesario para encarar una competencia de semejante importancia.

En una entrevista concedida al diario Clarín, el técnico de River dejó bien en claro su preocupación por la falta de cotejos oficiales antes de enfrentar al conjunto colombiano: "El objetivo va a ser la Copa. Empezamos a jugar la Libertadores el 15 y todavía no tenemos ni cuatro partidos oficiales que nos permitan llegar bien, mientras los otros tres rivales tendrán como mínimo siete partidos de rodaje. Tendremos que prepararnos mentalmente porque vamos a dar ventaja. No llegaremos en las mejores condiciones".

"Es una experiencia nueva. Hoy podés estar bien y en mayo, cuando termina la primera fase, tenés que volver a hacer un equipo. Ésas son las cosas con las que tenés que lidiar acá. Yo reniego muchas veces, pero después digo 'no, este año no voy a renegar así no me desgasto' ", expresó sobre el nuevo calendario del certamen más importante de clubes en América.

Por otro lado, también tuvo tiempo para cuestionar tanto a la AFA como a la CONMEBOL por la falta de organización: "Yo reniego con la organización. No tener idea de cuándo va a empezar el campeonato, a qué hora vas a jugar, cómo son los formatos. Y no sólo en nuestro país, también en la Conmebol. Hacen una Copa durante todo un año, pero nosotros tenemos que lidiar con los cortes y los parates a mitad de año... Cuando los equipos europeos se están armando, vos tenés que jugar las semifinales, como nos pasó a nosotros en 2015. Acá tomamos la desorganización como algo normal. ¡Y no es normal!".

''Yo creo que podemos dar mucho más y hasta ahora no fue el caso''

Con respecto al rendimiento que vienen teniendo sus dirigidos, Gallardo dejó bien en claro que necesitan muchos más partidos para poder mejorar su nivel: "Es prematuro hacer un balance de cómo estamos jugando cuando la competencia todavía no empezó. Esperaría al menos tres o cuatro fechas del campeonato. Salvo el partido con Lanús, jugamos amistosos a los cuales no les doy el mismo valor porque no se juega por nada. El nivel de tensión es otro. Igualmente, lo que se hace en estos partidos de preparación es sacar conclusiones y, en esa idea, todavía no hemos podido encontrar el funcionamiento que nos gustaría. Yo creo que podemos dar mucho más y hasta ahora no fue el caso. En la generación de juego estamos bien. Nos falta en el tercio final, el último pase, la definición. ¡Eso es lo que nos está faltando! Porque después te agarran mal parado de contra y empiezan a decir que es un equipo que no ataca ni defiende bien. Ésa es la clásica''.

Por otra parte, se refirió a la situación del defensor Luciano Lollo, que después de muchísimo tiempo volvió a disputar 90 minutos en el partido amistoso jugado ayer entre los suplentes de River y Talleres de Córdoba, donde conformó la dupla central junto al ecuatoriano Arturo Mina: "Había sido el mejor central del fútbol argentino en los últimos años junto a Maidana. ¿Cuándo va a poder jugar? Cuando esté seguro. Porque esperamos tanto tiempo y no vamos a largarlo a la cancha si él no está seguro. Queremos que se sienta totalmente bien y seguro para competir. La decisión va a ser mía, pero también va a pasar por él en cuanto a lo que me muestre adentro de la cancha. Cuando yo lo vea que va a todos los cruces a trabar seguro, entonces ahí veré cuándo lo pongo para que vaya agarrando ritmo futbolístico".

"Lo que más me va a molestar es que cuando se vaya de acá, el Pity pueda romperla en otro lugar. Nunca pudo sentirse con ese respaldo para jugar con libertad, más allá de los errores que pueda cometer. Es muy difícil jugar con el murmullo de la gente", se explayó sobre lo que piensa sobre el nivel de Gonzalo Martínez.

Para finalizar, habló sobre el arquero Augusto Batalla y no dudó sobre sus condiciones: "Fue importante darle serenidad y confianza. Hay que acompañarlo en el proceso de aprendizaje hablándole y entrenándolo. Yo le doy la confianza; después él tiene que responder. Y lo sabe".