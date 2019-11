Miérez: "Tenemos plantel para pelear los primeros puestos"

La lluvia, el Coliseo, el rival, el contexto, todo se dio para que Tigre se llevara la victoria ante San Lorenzo, en el debut de Facundo Sava. Tras seis partidos sin éxitos, al minuto 91, vino el centro de Martín Galmarini y apareció el cabezazo goleador de Ramón Miérez, quien había ingresado pocos minutos antes, para sellar el 4-3 definitivo.

Monchi ya había tenido el gusto de anotar en Primera División, ante Sarmiento, en el Transición 2016. Sin embargo, el gol se le venía negando, aún teniendo ocasiones muy claras, y pudo desquitarse contra el Ciclón. En charla con La Pelota al 10, el delantero manifestó: "El plantel se merecía una victoria así. Hicimos un gran partido y la victoria termina siendo justa. Necesitábamos ganar y más de local". Y añadió: "La frase de que técnico que debuta gana, sigue intacta".

En su tanto hubo polémica, dado que estaba un paso adelantado, y las suspicacias porque San Lorenzo pelea el campeonato. No obstante, Miérez respondió lo siguiente, justiciando el resultado final: "No volví a ver mi jugada en el gol. El partido lo manejamos nosotros siempre. Creo que la victoria es justa".

Por otro lado, se mostró molesto por las críticas: "A nosotros no nos pueden decir nada, hay manos que cobran así, goles en off-side . Últimamente venimos siendo perjudicados por el arbitraje". Clara referencia a la mano de Litch en el encuentro ante Gimnasia en el Coliseo, lo que era un claro penal para Tigre, que terminó perdiendo sobre el final.

"En el gol me emocioné porque se me venía negando. No veía las horas de convertir, no tenía suerte. En el gol que erré contra Gimnasia, me decaí un poco. Es feo el momento porque sentís que no va a llegar más", acotó sobre la larga espera para volver a convertir, lo que tiene a maltraer a cualquier goleador, y encima, para darle los tres puntos a su equipo.

Acerca de sus posibilidades para volver al primer equipo (sólo fue titular contra Rosario Central) de entrada, expresó que respeta la decisión del DT: "Sava nos dijo de jugar al límite y respetamos su decisión. Hacemos lo que pide el técnico, él manda. A base de trabajo y esfuerzo, voy a tener más posibilidades de jugar. Después el técnico decidirá si me toca".

Durante febrero, estuvo en Ecuador representando a Tigre en la Selección Argentina Sub 20, donde jugó cinco partidos en el Sudamericano y se pudo lograr el objetivo de ir a la Copa del Mundo, que se jugará a mitad de año en Corea del Sur. Al respecto, deslizó: "En la Sub 20 nos costó, tuvimos problemas externos con AFA. Tuvimos falta de entrenamiento y no nos conocíamos. Ahora en el Mundial iremos a pelear. Tenemos jugadores de jerarquía". El DT Claudio Úbeda no lo citó para la prelista mundialista (sí a Diego Sosa), aunque no pierde las esperanzas de viajar al mundial en Asia.

Terminando la entrevista, Monchi dejó en claro qué tienen como meta de acá al final del torneo, y aunque se dejaron muchos puntos, llegar lo más arriba posible: "Tenemos plantel para pelear los primeros puestos. Queremos estar entre los cinco primeros y pelear alguna Copa".

