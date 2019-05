Gago: "Nada me motiva más que ganar con Boca"

Una gran noticia terminó de confirmarse y todo Boca celebró. En el próximo partido, ante Arsenal en la Bombonera, el regreso de Fernando Gago es inminente. Vuelve el fútbol, vuelve el capitán.

Por su parte, el mediocampista en una extensa charla, mencionó ciertos asuntos que dieron lugar a lo que hoy es como jugador. Las dos lesiones en el tendón de Aquiles, su mentalidad para superar dicho tramo negativo, cómo resultó de aquella experiencia y otros tópicos abordados por uno de los máximos referentes del plantel de Guillermo Barros Schelotto.

Teniendo en cuenta su postura ante una nueva lesión, en el mismo lugar que meses atrás, confesó: "Hice fue todo lo que estaba a mi alcance: trabajar, entrenar, tratar de recuperarme lo más rápido y mejor posible para poder estar a disposición". Y añadió: "También ser consciente de que se trataba de una segunda lesión y tenía que tomar más recaudos".

Siempre que un jugador padece una lesión, más aún cuando la misma es de gravedad y demanda bastante tiempo en recuperarse, todo lo negativo se hace notar. Afectando, a gran escala, el aspecto anímico de quien la sufre.

Pese a esta situación, Fernando, no remarcó los puntos bajos sino lo positivo de lo que sucedió. "Me hizo pensar, ver cosas que antes no veía, estar más tranquilo, me enseñó a disfrutar más y no hacerme tanto problema por el fútbol", dijo. Al mismo tiempo, recordó que anteriormente, al terminar un entrenamiento, se iba a su casa pensando cómo entrenar al día siguiente y en caso de no obtener buenos resultados en los partidos, sufría también por eso.

"Todas esas cosas me hicieron crecer. Esa tranquilidad de la que hablaba también se da en el juego, porque uno baja las revoluciones y empieza a analizar mejor cada situación del partido", destacó Pintita.

No obstante, mencionó que estuvo cerca del retiro debido a que no pensaba en volver a jugar. "Era volver al proceso de recuperación, a muchas cosas que viví antes, pero de a poquito se fue dando todo para que vuelvan las ganas, los entrenamientos. Todo eso me permitió poder estar disfrutando hoy", reconoció el ex Real Madrid.

Por otra parte, alegando su postura como referente, señaló que "en este tiempo me tocó ser capitán, pero trato de ser lo más normal posible. Las decisiones son todas en conjunto". Y, al mismo tiempo, agregó: "Por ahí me toca hablar con el técnico si vamos a pedir un día libre después de ganar un partido, pero no mucho más. Tal vez me toca poner la cara, pero las decisiones son de todos".

También dedicó palabras elogiando a su compañero, Rodrigo Bentancur. Afirmó que es un jugador que tiene mucho para crecer, que su techo se encuentra muy alto. "Tiene condiciones para triunfar en cualquier liga", afirmó. Y añadió: "Le pega con las dos piernas, es rápido, alto, recupera mucho, tiene cambio de ritmo, sabe con la pelota. En ese cambio de ritmo es donde él saca mucha diferencia".

Por último, en referencia a la actualidad de su club, aseguró que "hoy competimos contra nosotros mismos porque dependemos de nosotros". Pero no le quitó importancia a sus perseguidores y concluyó: "Están Newell’s, Racing, Estudiantes, River, San Lorenzo. Todos están ahí, cerca. El fútbol argentino es muy difícil, podes perder puntos en cualquier momento".