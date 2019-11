La sana costumbre

Se dice que estos encuentros son partidos apartes. Que no importa como lleguen los dos equipos, cualquier cosa puede pasar. Chicago se mostraba de mejor manera de cara al clásico. Se ubicaba en el tercer puesto a solo un punto de los puestos de ascenso y con un Gomito Gómez intratable que la rompía todos los partidos.

En cambio, All Boys llegó sin encontrar el equipo, con rendimientos bajos en varios de sus jugadores y con una racha de casi ¡SIETE MESES! sin ganar en el Islas Malvinas, la última victoria había sido el 7 de noviembre 3-2 frente a Crucero del Norte.

Para este partido Pepe Romero sorprendió a todos y decidió cambiar el esquema y el equipo. Puso como titular a Darío Stefanatto por Piergiacomi y a Mauro Milano como media punta en lugar de Maximiliano Salas, a pesar de que era uno de los pocos que conformaba al hincha con sus actuaciones en los partidos anteriores.

La multitud que estuvo presente en el estadio se encontró con un partido que comenzó más peleado que jugado en los primeros momentos del partido. No hubo un claro dominador del juego, las dos defensas estaban bien paradas y no sufrían ningún sobresalto.

Hasta que a los 28 minutos, luego de un pase perfecto de Vázquez para el lateral derecho, Emilio Porro, que cuando estaba por impactar la pelota recibió una falta por parte del jugador Monteagudo que el árbitro del partido Alejandro Castro consideró como penal.

El encargado de ejecutarlo fue el juvenil Juan Manuel Vázquez. Que con mucha tranquilidad y firmeza puso la pelota pegada al palo derecho del arquero Sánchez y así marcó el 1-0 que hizo delirar a los más de diez mil hinchas que se hicieron presentes en el partido.

Después del gol, el visitante intentó buscar el empate por medio de pelotazos al punta, Luciano Nequecaur (ex All Boys), pero no lo logró en ningún momento.

Pero, en la última pelota del primer tiempo, tuvo la más clara en la cabeza del defensor Ayr, pero el arquero Losada contuvo con un vuelo fenomenal.

En cuanto a lo táctico, All Boys se paró con un 4-4-2 cuando defendía y el doble cinco Soria - Stefanatto estuvo en un nivel superlativo y no mostraron fallas durante todo el partido. Los puntos más flojos los había tenido en la zona de ataque, tanto Milano como Vildozo no tuvieron un buen partido y en esa primera mitad no habían tenido chances claras de gol.

En cuanto al visitante, estuvieron desaparecidos dos jugadores importantes, Gómez y Melo. Este último había chicaneado en los días previos al partido, al decir que en caso de meter un gol lo iba a festejar con un baile, pero tristemente para él no se le dio.

En el inicio de la segunda etapa, Pepe decidió meter mano en el equipo y sacó a Milano, de flojo partido, y puso al juvenil Maximiliano Salas para aprovechar los espacios que dejaba el visitante cuando iba al ataque en busca del empate.

Chicago intentó una y otra vez, pero se chocó con un muro formado por todos los jugadores del Albo que se sacrificaron, dejaron la vida en cada pelota y jugaron este partido como una verdadera final.

Y luego, a los 22 minutos del segundo tiempo, Salas encaró a los defensores visitantes y desde el borde del área sacó una bomba que detonó en el ángulo izquierdo del arco de Sánchez y selló el 2-0 definitivo.

A posterior, fueron todos contraataques desperdiciados por el equipo local. Primero, un ataque encabezado por el juvenil Salas que envió un centro para el uruguayo Soria que, en soledad, definió por arriba del travesaño.

Después el que tuvo su oportunidad fue Vildozo, luego de un rebote que había dado el arquero, pero no pudo aprovechar dicha oportunidad.

El partido concluyó con la única clara que tuvo el elenco visitante, en el segundo tiempo, y fue desde los pies del volante Vera. Esa pelota iba al ángulo y tenía destino de red, pero Losada, en un nivel excelente, cambió los planes y logró desviar la pelota al córner.

UN ALL BOYS CASI PERFECTO

Nahuel Losada tuvo dos de chances claras de peligro y mostró muy buenas respuestas, además de mostrarse seguro al salir a buscar centros.

La defensa no bajó de los 8 puntos. García, que había tenido un partido flojo en el anterior clásico en Mataderos, se mostró muy firme en la marca y demostró estar en un nivel mucho mayor que Martinez; tanto Faccioli como Frontini tuvieron un gran encuentro. Anularon totalmente al punta local y se mostraron muy seguros; y Porro, que no parece ser un juvenil con pocos partidos en primera, sacó del partido a Gómez (se tiraba siempre por su sector) y siempre fue una opción más en ataque.

El mediocampo tuvo un partido excelente. Soria y Stefanatto jugaron un partido "10 puntos", cerraron todos los caminos del visitante y se mostraron firmes a la hora del pase; Canuhé no estuvo bien con la pelota, pero cambió eso por sacrificio, corrió hasta la última pelota del partido. Al igual que Franco Piergiacomi, que no tuvo mucho contacto con el balón en el tiempo que estuvo en cancha, pero se mostró muy firme a la hora de la marca. También Vega tuvo sus minutos y se mostró comprometido con la defensa.

Que decir de Juan Manuel Vázquez. Un distinto. Cuando él está bien, el equipo es otra cosa en ataque. Esta vez le puso un pase quirúrgico a Porro que terminó en el penal que él mismo convirtió.

Adelante, Milano no jugó un buen partido. Perdió todas las divididas con los rivales y fue reemplazado por Maximiliano Salas, que jugó un partidazo. El juvenil con los rivales cansados puede hacer desastre y eso ocurrió. No lo pudieron parar en ninguna contra y decoró su partido con un golazo; y en cuanto a Vildozo, le cometieron un claro penal que no cobró el árbitro y gozó de la posibilidad de convertir el gol que él siempre soñó, pero no definió de buena manera en su única chance clara. El nueve tuvo un desgaste físico terrible, luego de luchar con los defensores durante los noventa minutos y también aportó al momento de marcar.

Tres puntos de oro para el equipo de Romero, que le sirven para poder escaparse, un poco más, de los puestos de descenso, llegar a los 41 puntos y para demostrar, nuevamente, que el clásico tiene un sólo dueño. Y ese, es All Boys.

