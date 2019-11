Funes Mori: "Extraño mucho estar en River"

"River es mi vida. Soy lo que soy gracias a que River me dió todo; como persona y como jugador me hizo crecer mucho. Siempre voy a estar agradecido, más allá de los momentos que pasé yo". De esta manera Rogelio Funes Mori da comienzo a la entrevista con ESPN FC, agradeciendo a la institución que lo formó, lo que es hoy como futbolista; ahora como delantero de Monterrey de México bajo las órdenes del Argentino "Turco" Mohamed y donde tiene de compañero a otro ex River como Carlos Sánchez.

El "9" tuvo que atravesar duras críticas de parte de un sector de la prensa y los hinchas, ante ineficientes resoluciones ante el arco rival; pero para acepta que se debeieron a que le tocó jugar de muy joven y que, a la larga, le sirvió para lo que es hoy como jugador ya que se siente "bien de la cabeza y más maduro". Por otro lado, no guarda resentimientos con el público Millonario, todo lo contrario: "Me tocó vivir el peor momento de River y aún así la gente me apoyo mucho. Me llevo muy bien con los hinchas, muchos me piden que vuelva porque me la aunque en las peores".

Consultuado por los goles que más recuerdo -de los 22 que marcó en 105 partidos- de su paso como jugador con la banda roja, no duda en partidos muy importantes para él: "Nunca me voy a olvidar del hat-trick en la cancha de Racing, fue un momento muy lindo para mí. Y otro que se me viene a la cabeza es el de contra Boca Unidos en el Nacional B, veníamos empatando, era un partido difícil y lo pudimos ganar. Fueron los goles que me marcaron a mí en lo personal".

"Muchos me decían que cuando me fuera de River iba a extrañar y es verdad. La gente se extraña, el Monumental...la verdad es que es el club más grande la Argentina y se extraña mucho"

Concluyendo, se refirió a a Lucas Alario, el actual goleador de River, con el cual dice tener un parecido en cuanto al juego:"Es un gran jugador y con gran futuro. Le ha venido muy bien a River, ha podido hacer muchos goles. Está en la selección y eso es importate. Quizás tenemos algunas cosas en común, tiene buenos moviemientos y es goleador", cerró.