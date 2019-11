Entrevista Tigre VAVEL. Leandro Lázzaro, palabra de gol

Entre las palabras oficializadas en Tigre, se destaca la del delantero Leandro Lázzaro, un histórico lejos del club. Jugador que no solo logró el ascenso con el Matador en 2007 sino que fue clave en los subcampeonatos 2007 y 2008 de Tigre. Su último gol con la camiseta de Victoria fue ante River en el Clausura 2010 donde los matadores ganaron 5-1 en el Monumental.

Lázzaro habló con Vavel sobre la actualidad del cuadro tigrense: "La situación es complicada, más que nada a nivel resultados porque desde el plano institucional está bien". Asimismo también hizo referencia a la llegada reciente de Ricardo Caruso Lombardi, un emblema de la institución: "Veo bien su llegada, creo que era el momento justo" y agregó: "Ricardo es un gran motivador, tiene experiencia y conocimientos. Sobre todo es laburador".

Cuando fue consultado por su posibilidad de vestir la camiseta de Tigre nuevamente, a sus 43 años, acotó: "Es depende de los que tengan que tomar la decisión en la contratación de los jugadores" y sostuvo: "Yo soy consciente de la edad que tengo y que no es normal, pero me siento bien, pero para pasar vergüenza y empañar lo que hice, me quedo en el senior". Y afirmó "Soy autocrítico y pienso que puedo, si no fuera así no arriesgaría". Lázzaro volvió a la actividad jugando en Sportivo Italiano, de la Primera C.

Por otra parte, el goleador del Tano hizo hincapié en los insultos a los históricos como Galmarini, Luna y García: "No está bien que se les eche la culpa, esto es un equipo, es un plantel, todos tienen responsabilidades, hasta los que no entran a la cancha y hasta los que no se ven".

Por último, el autor de la chilena a Nueva Chicago en la Promoción 2007 aseveró: "Me encantaría ser técnico de Tigre, pero cuando este preparado para esa función" y cuando fue consultado por si sería bilardista o menottista, respondió: "De ninguno de los dos, creo que cada uno tiene que tener su impronta, para que estar convencido de lo que se hace, el resultado depende que quiera el club, salir primero o formar jugadores para vender".

Este artillero, que festejó 33 tantos en sus dos etapas en el Matador, sigue demostrando su impronta y que viejos son los trapos.